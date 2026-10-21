В академии «Зенита» побывал член Госсовета КНР

20 октября «Газпром»-академию «Зенита» посетил член Госсовета КНР Шэнь Ицинь, которого сопровождали ряд руководителей Министерства спорта и Министерства образования Китая, России и РФС. Мероприятие прошло во многофункциональном манеже футбольной школы сине-бело-голубых.

Гости ознакомились с тематической выставкой, посвященной развитию российско-китайских отношений в области футбола, а затем стали участниками круглого стола, посвященного подготовке молодых игроков в РФ на примере воспитанников академии.

Также состоялся товарищеский матч, в котором футболисты «Зенита» 2012 года рождения победили сверстников из «Шанхай Шэньхуа» - 3:1. У хозяев дубль на счету Вадима Питченко, еще один гол забил Максим Субботин. В составе гостей отличился Ши Хаоюй, сообщает официальный сайт чемпионов России.