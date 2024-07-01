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Шунин покинул «Динамо». Впереди новая команда РПЛ или завершение карьеры

Вратарь Антон Шунин покинул московское «Динамо»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ушла эпоха.

1 июля «Динамо» объявило об уходе вратаря Антона Шунина в связи с истечением срока действующего контракта. Воспитанник бело-голубых провел в московском клубе 17 сезонов (30 лет в системе) и стал рекордсменом команды по сыгранным матчам в чемпионатах России.

«Мы благодарим Антона за невероятную преданность бело-голубым цветам, профессионализм, огромный вклад в развитие клуба и всегда будем рады видеть дома — в Петровском парке», — говорится в официальном заявлении «Динамо».

 
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Член «Клуба Льва Яшина» провел в общей сложности 366 официальных матчей за «Динамо» во всех турнирах. По данному показателю 37-летний голкипер уступает только рекордсмену Александру Новикову (395).

В минувшем сезоне Шунин принял участие в 20 встречах бело-голубых и пропустил 26 голов. Вратарь перестал быть основным игроком команды при тренерском штабе Марцела Лички. С этим совпало подписание голкипера Андрея Лунева.

Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Дарья Арсланова, представитель Шунина, 26 июня сообщала в комментарии «Чемпионату», что вопрос о будущем футболиста остается открытым. По ее словам, у участника Евро-2020 есть предложения от других команд РПЛ, а также вариант с работой в менеджменте «Динамо».

«Переговоры с «Динамо» начались на прошлой неделе, — сказала Арсланова. — Вопрос, останется ли Антон в клубе и в каком статусе, пока открыт. На данный момент речь идет о позиции в менеджменте. Помимо этого, у него есть предложения продолжить футбольную карьеру от нескольких клубов РПЛ, он готов их рассматривать. Шунин начал подготовку к сезону ещ в отпуске и сейчас ежедневно тренируется в индивидуальном режиме. Он профессионал, вопросов по самоотдаче на тренировках и на поле к нему не было никогда.

 
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Шунин — легенда «Динамо» и ценный медийный актив. Вряд ли кто-то будет это отрицать. Желание клуба сохранить эти отношения в каком-то виде понятно, «Динамо» вкладывает огромные ресурсы в собственное продвижение. Антон тоже готов общаться и идти навстречу родному клубу. Он ждал, когда «Динамо» инициирует переговоры. Сейчас сложно представить, что эта история может не завершиться красиво, но интересный обеим сторонам вариант пока не найден. Переговоры продолжаются».

Как ранее сообщал «СЭ», одним из вариантов продолжения карьеры Шунина являются «Химки». Подмосковный клуб, который ранее подписал Антона Заболотного и Дениса Глушакова, активно интересуется воспитанником бело-голубых.

По нашим данным, ранее «Динамо» также сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии Льва Яшина под руководством Николая Гонтаря.

Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В мае 2024-го Шунин говорил, что не думает о завершении карьеры и хочет играть дальше в футбол.

«Чувствую силы и мотивацию продолжать играть в футбол, — приводит слова Шунина «Чемпионат». — Получаю удовольствие и хочу помогать команде и дальше. Пока я даже не думаю о завершении карьеры. Завершу, когда почувствую, что больше не могу, не получаю удовольствия или не нужен команде. Физически у меня все отлично. Я хочу играть и делаю все, что от меня зависит, чтобы мой клуб в каждом матче побеждал».

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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