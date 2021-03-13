Бывший главный тренер армейцев — о поражении в Туле (1:2).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: Пантелеев, 42 — с пенальти (1:0). Ломовицкий, 45 (2:0). Тикнизян, 90 (2:1).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Григалава, Довбня, Рассказов, Хлусевич (Панченко, 79), Костадинов (Коновалов, 70), Пантелеев (Э.Кангва, 79. Громыко, 88), Чаушич, Ломовицкий, Луценко (Джорджевич, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Щенников, 28), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Кучаев (Обляков, 48), Ахметов (Чалов, 61), Влашич, Марадишвили, Эджуке (Тикнизян, 84), Рондон.

Предупреждения: Зайнутдинов, 40. Бауэр, 63. Дивеев, 80. Довбня, 83. Громыко, 89. Тикнизян, 90+4.

Удаления: Громыко, 90+1 (неспорт. повед., вторая ж. к.). Довбня, 90+3 (неспорт. повед., вторая ж. к.).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнов (Москва).

13 марта. Тула. Стадион «Арсенал». 9890 зрителей.

— Почему ЦСКА мощно заиграл лишь в последние 10 минут? Недооценили «Арсенал»?

— Я не понимаю, о какой недооценке соперника может идти речь на решающем отрезке сезона?! Идет борьба за чемпионство. Вы посмотрите, как сегодня играл «Арсенал». Туляки не проиграли практически ни одного единоборства! А у ЦСКА, по сути, до перерыва и моментов не было, кроме удара Эджуке в штангу. Москвичи упустилу отличную возможность выйти на первое место. В следующем туре армейцы принимают «Зенит». Вот вам, пожалуйста, стратегия борьбы за золото. Однако мы увидели безобразную игру гостей до перерыва...

— Главная причина поражения ЦСКА?

— Сложно сказать. Могу заметить, что игра получилась нервной. Такое ощущение, что тренеры начали соревноваться в заменах. Игра сломалась. В концовке армейцы могли спасти матч. Но как не забил Рондон? Такой шанс... Легче было попасть, чем промахнуться. «Арсеналу» нужно отдать должное. Команда показала невероятный характер. Молодцы. Какая самоотдача! Это была ожесточенная битва с их стороны.

— ЦСКА может сетовать на тяжелое поле? Влашичу было объективно непросто творить на таком газоне?

— Зачем искать какие-то причины? Отговорок быть не должно! При всем уважении к «Арсеналу», ЦСКА сегодня встречался с аутсайдером. Счет на табло. Как такое возможно? Армейцы вышли сегодня в оптимальном составе. Но такие ошибки...

— Гончаренко сказал, что армейцы, скорее всего, наиграли на ничью.

— Забей Рондон в концовке, действительно могли сыграть и вничью. Но мы же говорим о борьбе за чемпионство! А ЦСКА сегодня противостоял аутсайдер...

— А готов ли Рондон выходить с первых минут?

— Я вам уже давал интервью про Рондона. Про стоячий футбол. Что мы сегодня увидели в его исполнении? В первом тайме комментаторы даже не назвали его фамилию...

— Венесуэлец виноват и во втором голе «Арсенала»...

— Не хочется углубляться в эту тему. У меня даже нет комментариев по его игре. Был у него в концовке момент, но сложно понять, как можно было не забить...

— Чалов вышел на замену, но не смог переломить ход встречи.

— У него было не так много времени, чтобы себя проявить. Он не забыл, как забивать. Просто недолго сегодня находился на поле.

— Светлое пятно в игре ЦСКА?

— Эджуке старался, был активен, в атаке смотрелся лучше остальных, обострял. Напрягал защитников. Хотя его КПД по-прежнему вызывает вопросы.

— ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

— Почему? Есть такое выражение: пока не потеряно все — не потеряно ничего! Надо сражаться до самого конца. Но такого понятия, как недооценка соперника, для профессионального футболиста быть не должно! Нечего искать причины и какие-то отговорки. Игроки и тренеры должны винить только самих себя.