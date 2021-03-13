Армейцы уступили 15-й команде РПЛ.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: Пантелеев, 42 — с пенальти (1:0). Ломовицкий, 45 (2:0). Тикнизян, 90 (2:1).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Григалава, Довбня, Рассказов, Хлусевич (Панченко, 79), Костадинов (Коновалов, 70), Пантелеев (Э.Кангва, 79. Громыко, 88), Чаушич, Ломовицкий, Луценко (Джорджевич, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Щенников, 28), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Кучаев (Обляков, 48), Ахметов (Чалов, 61), Влашич, Марадишвили, Эджуке (Тикнизян, 84), Рондон.

Предупреждения: Зайнутдинов, 40. Бауэр, 63. Дивеев, 80. Довбня, 83. Громыко, 89. Тикнизян, 90+4.

Удаления: Громыко, 90+1 (неспорт. повед., вторая ж. к.). Довбня, 90+3 (неспорт. повед., вторая ж. к.).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнов (Москва).

13 марта. Тула. Стадион «Арсенал». 9890 зрителей.

«Арсенал» не выигрывал в премьер-лиге десять матчей — с середины октября прошлого года. Армейские болельщики потирали руки — в субботу выйдем на первое место. Пусть, возможно, на 2,5 часа — до окончания встречи «Зенит» — «Ахмат». А там, чем черт не шутит, грозненцы огорчат питерцев, и можно стать фаворитом в борьбе за золото.

Чем радужнее были ожидания, тем больнее оказалось падать. Мало того, что красно-синие уступили 15-й команде РПЛ, так еще и забили два экс-спартаковца. А Ломовицкий изобразил пальцами издевательский ромбик.

Тут-то фанатов ЦСКА и прорвало. Клубные соцсети затрещали по швам от гневных комментариев, цель была выбрана однозначная: «Гончаренко — в отставку!» Это самое мягкое. Белорусскому специалисту припомнили все.

Есть ощущение, что эта история медленно, но верно катится к концу. Армейцы всегда славились семейной атмосферой — ни один конфликт не выплескивался в публичное пространство. Первым тревожным звонком стало выступление в Instagram супруги главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, жестко раскритиковавшей Гончаренко. Дело было в октябре 2019-го года, но с тех пор ни разу не появилось ощущения, что тучи в армейском клубе полностью рассеялись.

Ушел со временем Дюков, нынешней зимой тренерский штаб покинул Сергей Овчинников, явно шедший на пресс-конференциях вразрез с мнением Гончаренко. Но спокойствия эти расставания не принесли. Скорее, напротив. У Овчинникова, скажем, теперь развязаны руки, и он со спокойной душой человека, с которым Виктор Михайлович даже не попрощался напоследок, прошелся в интервью Sport24 по всем болевым точкам главного тренера.

Здесь и психологические моменты: «Считаю, к футболистам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают. Когда я был игроком, мне не нравилось, когда меня не уважали».

И сугубо спортивные: «У нас не очень интенсивный тренировочный процесс, мы должны тренироваться иначе. Все время играем с позиции второго номера, чего-то опасаемся. Надо работать на тренировках над той тактикой, которую собираешься применять в матчах. Это же не плейстейшен.

Надо не только говорить умные вещи, но и пытаться их воплотить в жизнь. Или становиться аналитиком, который может делать какие-то выводы и предлагать идеи, реализация которых зависит от других».

Выигрывай ЦСКА после ухода Овчинникова, его слова можно было бы списать на обиду отверженного. Но в трех турах у армейцев всего три очка. Поражения от «Локо» и теперь «Арсенала».

Гончаренко отлично начал в ЦСКА. Максимально безболезненно провел перестройку после ухода десятка лидеров, пионеротрядом дважды обыгрывал в ЛЧ «Реал».

Но это было в 2018-м, а на дворе уже 2021-й. И от красно-синих, вставших на крепкие финансовые рельсы, ждут серьезного прогресса, а не разговоров о том, что Гончаренко не умеет находить общий язык с футболистами.

В следующем туре ЦСКА примет «Зенит». Матч, в котором решится очень многое. Вполне возможно, что и для Виктора Михайловича. Кто знает, не приходит ли время братьям Березуцким попробовать себя в новой роли.