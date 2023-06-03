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Сегодня, 08:00

Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Максим Мухин (справа) и Роман Тугарев: ЦСКА и «Ростов» играют в Москве в последнем туре.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Расклады борьбы за серебро и непопадание в стыковые матчи РПЛ с первой лигой.

Гонка за вторым местом

Перед последним туром на серебро и бронзу — три претендента. В борьбе остаются ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

Армейцы и спартаковцы на прошлой неделе друг за другом сыграли нулевые ничьи. Красно-белые на своем поле не смогли победить «Пари НН» и обойти красно-синих после их гостевого матча с «Краснодаром». Ростовчане прервали неудачную серию и одержали важную победу. В качельной игре с «Ахматом» (3:2) команда Карпина приблизилась к двум московским конкурентам и оставила грозненцев вне борьбы за медали.

Перед последним туром с матчами ЦСКА — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Спартак» в гонке за серебром расклад такой:

— ЦСКА станет вторым, если победит «Ростов» или сыграет вничью, а «Спартак» не победит «Крылья».

— «Спартак» станет вторым, если победит «Крылья», а ЦСКА не выиграет у «Ростова».

— «Ростов» станет вторым, если победит ЦСКА, а «Спартак» не выиграет у «Крыльев».

Итоговое равенство очков между двумя командами в этой тройке будет означать, что они уступили третьей в борьбе за серебро и делят бронзу. Первыми при равенстве очков учитываются результаты матчей между собой, в этом показателе «Спартак» имеет преимущество над ЦСКА (2:2, 2:1), «Ростов» — над «Спартаком» (4:2, 1:1).

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Борьба за непопадание в стыковые матчи

Перед последним туром на последнее место над зоной стыков — три претендента. В гонке остаются «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».

«Урал» гарантировал себе 11-е место после разгрома «Химок» на выезде (3:0), команда из Екатеринбурга останется выше «Факела» даже при равенстве очков с учетом результатов игр между собой (0:0, 2:0). При этом воронежцы после «Пари НН» взяли верх над другим конкурентом — «Крыльями» (2:1), четвертая победа в пяти турах перед финишем вернула их на 12-ю строчку.

Перед последним туром с матчами «Зенит» — «Факел», «Крылья Советов» — «Спартак» и «Пари НН» — «Химки» в гонке за место над зоной стыков расклад такой:

— «Факел» избежит стыков, если победит «Зенит» или сыграет вничью, а «Крылья» не победят «Спартак».

— «Факел» также не попадет в стыки, если уступит «Зениту», а «Крылья» и «Пари НН» не выиграют свои матчи или «Крылья» сыграют вничью со «Спартаком», а «Пари НН» победит «Химки».

— «Крылья Советов» избегут стыков, если победят «Спартак», а «Факел» не выиграет у «Зенита».

— «Пари НН» избежит стыков, если победит «Химки», а «Факел» и «Крылья Советов» потерпят поражения.

При равенстве очков между «Факелом» и «Крыльями» преимущество по личным матчам у воронежцев (1:1, 2:1). Также «Факел» останется выше при итоговом равенстве с «Крыльями» и «Пари НН»: у воронежцев в закрутке трех команд — семь очков, у нижегородцев — шесть, у самарцев — четыре. При равенстве очков между «Пари НН» и «Факелом» преимущество у нижегородцев (3:1, 0:1).

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Какие еще интриги перед последним туром

— Матч за 5-е место «Ахмат» — «Краснодар», в котором «быков» устроит только победа.

— Матч за 7-е место «Оренбург» — «Динамо», в котором хозяев устроит только победа, при этом бело-голубые при положительном для себя исходе могут подняться выше «Краснодара», а их самих в случае поражения — обойти еще и «Локомотив» (после обмена в дерби 3:1 и 2:4 в расчет после общего числа побед пойдет разность мячей).

Все матчи 30-го тура РПЛ запланированы на субботу, 3 июня (начало 17.00).

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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