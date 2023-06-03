Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Гонка за вторым местом
Перед последним туром на серебро и бронзу — три претендента. В борьбе остаются ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
Армейцы и спартаковцы на прошлой неделе друг за другом сыграли нулевые ничьи. Красно-белые на своем поле не смогли победить «Пари НН» и обойти красно-синих после их гостевого матча с «Краснодаром». Ростовчане прервали неудачную серию и одержали важную победу. В качельной игре с «Ахматом» (3:2) команда Карпина приблизилась к двум московским конкурентам и оставила грозненцев вне борьбы за медали.
Перед последним туром с матчами ЦСКА — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Спартак» в гонке за серебром расклад такой:
— ЦСКА станет вторым, если победит «Ростов» или сыграет вничью, а «Спартак» не победит «Крылья».
— «Спартак» станет вторым, если победит «Крылья», а ЦСКА не выиграет у «Ростова».
— «Ростов» станет вторым, если победит ЦСКА, а «Спартак» не выиграет у «Крыльев».
Итоговое равенство очков между двумя командами в этой тройке будет означать, что они уступили третьей в борьбе за серебро и делят бронзу. Первыми при равенстве очков учитываются результаты матчей между собой, в этом показателе «Спартак» имеет преимущество над ЦСКА (2:2, 2:1), «Ростов» — над «Спартаком» (4:2, 1:1).
Борьба за непопадание в стыковые матчи
Перед последним туром на последнее место над зоной стыков — три претендента. В гонке остаются «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».
«Урал» гарантировал себе 11-е место после разгрома «Химок» на выезде (3:0), команда из Екатеринбурга останется выше «Факела» даже при равенстве очков с учетом результатов игр между собой (0:0, 2:0). При этом воронежцы после «Пари НН» взяли верх над другим конкурентом — «Крыльями» (2:1), четвертая победа в пяти турах перед финишем вернула их на 12-ю строчку.
Перед последним туром с матчами «Зенит» — «Факел», «Крылья Советов» — «Спартак» и «Пари НН» — «Химки» в гонке за место над зоной стыков расклад такой:
— «Факел» избежит стыков, если победит «Зенит» или сыграет вничью, а «Крылья» не победят «Спартак».
— «Факел» также не попадет в стыки, если уступит «Зениту», а «Крылья» и «Пари НН» не выиграют свои матчи или «Крылья» сыграют вничью со «Спартаком», а «Пари НН» победит «Химки».
— «Крылья Советов» избегут стыков, если победят «Спартак», а «Факел» не выиграет у «Зенита».
— «Пари НН» избежит стыков, если победит «Химки», а «Факел» и «Крылья Советов» потерпят поражения.
При равенстве очков между «Факелом» и «Крыльями» преимущество по личным матчам у воронежцев (1:1, 2:1). Также «Факел» останется выше при итоговом равенстве с «Крыльями» и «Пари НН»: у воронежцев в закрутке трех команд — семь очков, у нижегородцев — шесть, у самарцев — четыре. При равенстве очков между «Пари НН» и «Факелом» преимущество у нижегородцев (3:1, 0:1).
Какие еще интриги перед последним туром
— Матч за 5-е место «Ахмат» — «Краснодар», в котором «быков» устроит только победа.
— Матч за 7-е место «Оренбург» — «Динамо», в котором хозяев устроит только победа, при этом бело-голубые при положительном для себя исходе могут подняться выше «Краснодара», а их самих в случае поражения — обойти еще и «Локомотив» (после обмена в дерби 3:1 и 2:4 в расчет после общего числа побед пойдет разность мячей).
Все матчи 30-го тура РПЛ запланированы на субботу, 3 июня (начало 17.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9