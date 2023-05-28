Что нужно «Факелу», «Крыльям» и «Пари НН», чтобы избежать стыков: расклады перед 30-м туром РПЛ
В матче 29-го тура «Урал» разгромил «Химки» и сохранил прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Таким образом, в стыках сыграют две команды из трио «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».
«Факел» не попадет в стыки, если:
— победит в гостях «Зенит»;
— сыграет вничью с «Зенитом», а «Крылья Советов» не победят «Спартак»;
— уступит «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют вничью со «Спартаком». При равенстве очков у двух команд воронежцы опередят самарцев по личным встречам (1:1, 2:1). Если же при таком раскладе победит и «Пари НН», то образуется закрутка из трех команд, в которой первым все равно будет «Факел» (семь очков).
«Крылья Советов» займут 12-е место, если победят «Спартак», а «Факел» не сможет выиграть у «Зенита».
«Пари НН» спасется от стыковых матчей, если победит «Химки», а оба конкурента потерпят поражения. При равенстве очко нижегородцы обгонят «Факел» по личным встречам (3:1, 0:1).
Команды, которые могут попасть в стыковые матчи
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
12. Факел
|
29
|
6
|
12
|
11
|
36-47
|
30
|
13. Крылья Советов
|
29
|
7
|
8
|
14
|
31-45
|
29
|
14. Пари НН
|
29
|
7
|
6
|
16
|
31-50
|
27
3 июня. Крылья Советов — Спартак, Зенит — Факел, Пари НН — Химки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9