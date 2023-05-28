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Сегодня, 22:26

Что нужно «Факелу», «Крыльям» и «Пари НН», чтобы избежать стыков: расклады перед 30-м туром РПЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
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В матче 29-го тура «Урал» разгромил «Химки» и сохранил прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Таким образом, в стыках сыграют две команды из трио «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».

«Факел» не попадет в стыки, если:

— победит в гостях «Зенит»;

— сыграет вничью с «Зенитом», а «Крылья Советов» не победят «Спартак»;

— уступит «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют вничью со «Спартаком». При равенстве очков у двух команд воронежцы опередят самарцев по личным встречам (1:1, 2:1). Если же при таком раскладе победит и «Пари НН», то образуется закрутка из трех команд, в которой первым все равно будет «Факел» (семь очков).

«Крылья Советов» займут 12-е место, если победят «Спартак», а «Факел» не сможет выиграть у «Зенита».

«Пари НН» спасется от стыковых матчей, если победит «Химки», а оба конкурента потерпят поражения. При равенстве очко нижегородцы обгонят «Факел» по личным встречам (3:1, 0:1).

Команды, которые могут попасть в стыковые матчи

И

В

Н

П

М

О

12. Факел

29

6

12

11

36-47

30

13. Крылья Советов

29

7

8

14

31-45

29

14. Пари НН

29

7

6

16

31-50

27

3 июня. Крылья Советов — Спартак, Зенит — Факел, Пари НН — Химки.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 2
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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