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Сегодня, 09:00

ЦСКА возьмет серебро, «Спартак» — бронзу, Личка обыграет «Динамо» и возглавит его. Рабинер — о развязке РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Антон Заболотный и Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» анонсирует последний тур сезона, прогнозирует его результаты и вспоминает важный юбилей.

Как 20 лет назад Акинфеев взял пенальти от Каряки

Прежде чем анонсировать матчи 30-го тура, скажу о фантастическом юбилее, который важнее любой каждодневной хроники. 31 мая исполнилось ровно 20 лет с того дня, как 17-летний Игорь Акинфеев дебютировал в РПЛ, отыграл «насухо» в Самаре и вытащил пенальти от Андрея Каряки. В феврале этого года мы с вратарем ЦСКА в большом интервью «СЭ» вспоминали о том дне, которому суждено будет стать историческим.

— Культовый матч в Самаре, когда вы первый раз в РПЛ вышли в основе, сыграли на ноль и взяли пенальти от Андрея Каряки, хорошо в памяти сохранился?

— Конечно! Вообще все помню. Я такой человек, сентиментальный. Если мне надо посмеяться — посмеюсь, поплакать — поплачу. Это совершенно нормально, и ни для кого не секрет, что мужики тоже плачут. Все люди разные. В Самаре понимал, что у Вени Мандрыкина вечером накануне игры поднялась температура, и пошли какие-то разговоры. Но думал, что таблетку ему дадут и все пройдет.

На следующее утро Валерий Газзаев меня вызвал и спросил: «Готов?» Я опешил и ответил: «К чему?» Но тут же добавил: «Готов». — «Ну все, будешь играть». А раньше Валерий Георгиевич давал установку на стадионе. Приехали, смотрю — моя фамилия. При этом когда еще мы из отеля выходили, ко мне фанаты подходят, спрашивают: «Можно сфоткаться?» А я до этого на Кубке премьер-лиги полтора матча сыграл. Отвечаю с удивлением: «Вы что, меня знаете?» — «Конечно!»

До сих пор где-то эти кадры есть, как фанаты подходили. Вот думаю — ничего себе, меня кто-то знает. В первый раз в составе. Конечно, переживал. Но Боженька, наверное, в тот момент смилостивился, и все прошло как по маслу. О таком дебюте, наверное, каждый мечтает.

Игорь Акинфеев. «Бартез и Канисарес тоже не великаны. В детстве нравился Черчесов». Акинфеев: рождение легенды

— А Каряку какими-то действиями заставили ударить в угол, который наметили?

— Да нет. Я на два метра выбежал из ворот, раньше судьи на это особо не реагировали. Помню даже не сам пенальти, а по игре, что реально переживал. Но если посмотреть со стороны, то казалось, что у меня колоссальная уверенность. Спустя годы понял почему. Когда у тебя в полузащите Соломатин, Семак, Ярошик, Яновский, через которых мяч до твоей штрафной раз в сто лет доходит, понятно, откуда эта уверенность взялась. Пенальти даже в расчет не беру — да, получилось, но это пятьдесят на пятьдесят. Андрей мог и забить спокойно. Помню даже интервью Тихонова, где он говорил, что Каряка обычно бьет в другой угол, а тут вдруг решил в этот.

— Вы заранее выбрали угол?

— Почему-то решил, что прыгну вправо, но как-то машинально все получилось. Мяч попал в пальцы и улетел на угловой. А я даже сам сначала не понял, что отбил.

С тех пор Акинфеев стал единственным вратарем в России (никто не сделал этого и в СССР), который провел в чемпионате больше пятисот матчей (542, за ним Сергей Игнашевич — 489), в нем же — больше двухсот «сухарей», а за всю карьеру — больше трехсот матчей на ноль. Он уверенно возглавляет Клуб Льва Яшина с 352 сухими играми. На втором месте — Ринат Дасаев с 229.

В начале этой главки я написал «важнее любой каждодневной хроники», а сейчас задумался вот о чем. Тот день в Самаре тоже ведь казался «каждодневной хроникой», и не более. А спустя время выяснилось, что это была важная часть истории нашего футбола. Большое, как известно, видится на расстоянии. Так что, может, и 30-й тур чемпионата России-2022/23 мы когда-нибудь по какому-то поводу будем вспоминать.

Игорь Акинфеев отражает пенальти в матче с "Крыльями Советов" в 2003 году.
Игорь Акинфеев отражает пенальти в матче с «Крыльями Советов» в 2003 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

ЦСКА — «Спартак» — «Ростов» — кто возьмет серебро?

А теперь — о самих предстоящих матчах. Борьба «Спартака» и ЦСКА, пусть даже и заочная, кто окажется в таблице выше, интересна всегда. Тем более когда речь идет о месте в тройке призеров. В прошлом туре оба московских клуба сыграли вничью 0:0 — сперва армейцы в Краснодаре, потом спартаковцы дома с «Пари НН». Последнее снова сделало фаворитом в борьбе за серебро красно-синих, которые вообще провели весенний отрезок гораздо убедительнее. На своем поле они в принципе почти никого не отпускают — весной пять побед при одной ничьей с «Локомотивом», которая случилась из-за расслабленности ЦСКА, оказавшегося в большинстве при победном счете.

«Спартак» своими руками отдал блестящий шанс на серебро, не обыграв дома одного из аутсайдеров. Безусловно, и благодаря куражу вратаря гостей Артура Нигматуллина, но и ввиду несколько прямоугольной игры хозяев. И, однозначно, дисквалификации Александра Соболева, с которым у Гильермо Абаскаля, как мы знаем, состоялся серьезный разговор. Он действительно был необходим, но факт налицо: без Соболева вся опасность красно-белых впереди начинает исходить исключительно от Квинси Промеса (у которого к тому же теперь, после предъявления официального обвинения в Нидерландах, голова наверняка забита далеко не только футболом), которого в одиночку закрыть намного легче, чем когда рядом Соболев.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; после окончания матча.

Итак, ЦСКА или «Спартак»? Считаю, что шансов у армейцев намного больше. Да, и тех и других на повороте может обогнать «Ростов», которому для этого, правда, нужно решить задачу высокой степени сложности — обыграть на выезде как раз таки ЦСКА и ждать, что «Спартак» не выиграет в Самаре. С трудом представляю себе совпадение всех этих факторов, в особенности потому, что и так в невыдающемся и ослабленном составе команды Валерия Карпина из-за перебора карточек не сможет выйти его главная футбольная «зажигалка» — капитан Даниил Глебов. В центре поля не окажется человека, который может повести за собой, когда коллективу трудно.

Игроки &laquo;Ростова&raquo; поздравляют Егора Голенкова с&nbsp;голом. «Ростов» обыграл «Ахмат» и вернулся в борьбу за медали. Матч последнего тура с ЦСКА обещает быть огненным

В любом случае борьба за медали в 30-м туре получится очень интересной. Важно, что соперники обоих московских клубов предельно мотивированы, и те же «Крылья» от стыковых матчей может не спасти даже победа над «Спартаком» — если «Факел», в свою очередь, выиграет в Санкт-Петербурге у «Зенита», для которого эта встреча не имеет никакого турнирного значения. И откуда досрочно уехали по домам все бразильцы, кроме Мантуана.

Но мы же видим, что чемпион пяти последних сезонов, пусть и снизил без латиноамериканцев качество игры, однако ушел от поражений в добавленное время и дома с «Краснодаром», и в гостях с «Оренбургом». То есть, грубо говоря, не «забил» на концовку сезона. Поэтому, конечно, победа боевитой команды Вадима Евсеева, при котором воронежцы выиграли три матча из четырех, возможна, но и от «Зенита» не следует ждать, что его игроки просто выйдут на поле за тем, чтобы посмотреть футбол.

А значит, «Крылья» должны, не уповая на Бога, ломиться за победой над «Спартаком» — и даже ничья в Санкт-Петербурге в случае выигрыша самарцев вытолкнет последних из зоны стыков. Всем симпатична команда Игоря Осинькина, которая за последние два года понесла огромное количество ключевых кадровых потерь, но делает все, чтобы играть в свой прежний комбинационный футбол. Получается это, правда, реже, а срывов — напротив, все больше. «Крылья» стало можно психологически сломать по ходу матча — отсюда и четыре крупных поражения. Позиционная атака тоже стала хромать; в результате — три ничьих в четырех встречах с «Торпедо» и «Химками». Уверен, что главные проблемы самарцев кроются не в игровой и уж точно не в тренерской, а в организационной плоскости.

Тем не менее вложиться в матч со «Спартаком» они должны целиком, и ситуация такова, что победа красно-белых видится мне далеко не очевидным исходом. Если они проиграют, а ЦСКА не победит «Ростов» — «Спартак» вылетит из тройки. Если же битва в Самаре завершится вничью, а «Ростов» выиграет в Москве — при равенстве очков между двумя московскими клубами команда Гильермо Абаскаля по личным встречам окажется в таблице выше, и из тройки призеров вылетит, в свою очередь, уже ЦСКА.

Мой прогноз все же таков, что «Крылья» не смогут обыграть «Спартак» и из трех кандидатов на стыки спасется от них «Факел».

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка.
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Личка обыграет «Динамо» и возглавит его?

Зримое турнирное значение — медали, стыки — будут иметь только матчи ЦСКА — «Ростов», «Крылья Советов» — «Спартак» (в них мотивированы все соперники), а также «Зенит» — «Факел» и «Пари НН» — «Химки» (там — по одному на пару). Но и другие интересные встречи в туре будут. Из этой категории выделю «Ахмат» — «Краснодар» и «Оренбург» — «Динамо».

В обеих соперники могут занять более высокую строчку в итоговой таблице, чем конкуренты: отстающий на два очка «Краснодар» в случае победы сдвинет «Ахмат» с пятого места на шестое, а уступающий динамовцам столько же «Оренбург» — с седьмого на восьмое.

Мой прогноз — «Ахмат», для которого пятое место, однажды достигнутое при Рашиде Рахимове, является высшим в его истории, и теперь останется пятым. Тем более что матч для команды Сергея Ташуева — домашний. А все помыслы «быков» сейчас о суперфинале Кубка России, который может принести им первый трофей в истории клуба. Мы уже видели, что на последние выезды с «Зенитом» и «Ростовом» не ездил Джон Кордоба, в Санкт-Петербурге не было Эдуарда Сперцяна (в Ростове он играл), а на Дону в запасе остался Матвей Сафонов. Вполне возможно, что тренеры «Краснодара» в принципе стали отдавать предпочтение Станиславу Агкацеву. Кстати, выбор вратаря в Грозном даст намек на фигуру основного голкипера в кубковом полуфинале. Потому что для Сафонова в случае невыхода в субботу пауза окажется слишком долгой.

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что же касается матча в Оренбурге, то тут на первом плане — фигура будущего и пока неизвестного главного тренера «Динамо». Уже решенный, казалось бы, вариант с Марко Николичем в последний момент сорвался — серб уехал в ОАЭ. Многие из тех, кто неравнодушен к бело-голубым, испытывают на этот счет шок, поскольку уже видели ближайшее будущее команды с этим специалистом.

Валерий Карпин. Тренерский ребус «Динамо». Карпин? Иностранец? Колонка Казакова

Но, может, все, что ни делается, к лучшему? Марцел Личка отлично проявил себя в «Оренбурге», поставил команде, лишь год назад вернувшейся из первой лиги (наверняка многие из вас об этом уже забыли), интересный остроатакующий футбол, который нравится зрителям, сумел здорово вписать в провинциальную российскую команду целую группу южноамериканцев, создал отличный коллектив.

На мой взгляд, Личка по своей футбольной философии намного больше соответствует идеям Желько Бувача и ранее Сандро Шварца, чем Николич с его эффективным, но прагматичным и осторожным футболом. Чех очень благодарен «Оренбургу» за полноценную возможность внедрять свои идеи (из-за чего он зимой и не ушел в «Краснодар», который был в нем заинтересован), но, если вдуматься, куда еще выше можно подняться с этой командой? Будет логично, если Личка, рассыпавшись в заслуженных благодарностях клубу, сделает шаг вперед в карьере. Такой же, каким стал для него «Оренбург» после брестского «Динамо», которое он сделал чемпионом Белоруссии.

«Динамо» провалило сезон столетия, и ему надо перезагружаться. Убежден, что с Личкой той же перспективной динамовской молодежи развиваться будет интереснее, чем с каким-либо специалистом, уповающим в первую очередь на оборону и играющим на результат. И если в очном матче «Оренбург» обыграет «Динамо», обгонит его в таблице и покажет товар лицом, то, думаю, приход Лички в Петровский парк станет еще более вероятным шагом.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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