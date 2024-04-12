Российский футбол избавился от английского менеджера с сомнительной репутацией.

Пол Эшуорт пришел в «Спартак» в определяющий период изменений клуба: незадолго до этого неожиданно ушел главный тренер Паоло Ваноли, а вскоре и Лука Каттани, успев назначить Абаскаля, вернулся в «ПСЖ». Наконец, «Лукойл» только-только приобрел 100 процентов акций «Спартака» вместе со стадионом, став полновластным владельцем клуба и его инфраструктуры.

После таких масштабных перемен назначение нового спортивного директора вполне могло пройти тихо и незаметно. Но нет... Говорят, «Лукойлу» Эшуорта посоветовал российский банкир Александр Базаров. Правда, совершенно непонятно, какое отношение Базаров имеет к футболу и почему его мнение должно было иметь хоть какое-то значение. Однако разбираться в ситуации новым хозяевам «Спартака» было некогда.

А разобраться стоило бы. Ведь на прошлом месте работы англичанина — в «Астане» — тренеры, которых привозил гениальный Пол, получали оклады на уровне ведущих европейских специалистов, а подписные бонусы игроков в размере от 500 тысяч до миллиона евро заставляли крутить пальцем у виска всех, кто об этом знал. Итог года его деятельности в «Астане»: 7 миллионов евро агентских выплат, кошмарный аудиторский отчет и уголовное дело. Но в суд Эшуорт не пошел — он пошел в «Спартак».

Первым трансферным окном для него стала зима 2023 года. Тогда в команду приехали Алексис Дуарте из парагвайского «Серро Портеньо» и Томаш Тавареш из португальской «Бенфики». Той же зимой резко усилились позиции Абаскаля, который выдал свой лучший отрезок за вот уже почти два года работы в «Спартаке». Кстати, Тавареша Гильермо знал по совместной работе в «Базеле», так что этот трансфер не то чтобы заслуга Эшуорта.

Пол Эшуорт (в центре), Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Летом «Спартак» поменял генерального директора: Евгения Мележикова сменил Олег Малышев. Клуб сразу провел мощную трансферную кампанию, потратив на четырех футболистов, согласно данным портала Transfermarkt, 24 миллиона евро. В итоге из летних покупок лишь Срджан Бабич стал твердым игроком основы, а заодно и катализатором конфликта между Абаскалем и капитаном команды Георгием Джикией. Остальные преимущественно сидят в запасе.

Покупка у ЦСКА Хесуса Медины — тоже спорная. Смысл этого перехода пытался объяснить Абаскаль, рассказывая что-то про левоногих футболистов и их уникальность для РПЛ. Однако Медина в «Спартаке» вот уже почти сезон, а необходимость его приобретения так никому и не понятна. Зато «Спартак» потратил 6 миллионов евро, получил на зарплатный баланс посредственного игрока, разозлил многих фанатов... А плюсы? Плюсов практически нет.

Осенью 2023 года Эшуорт окончательно принял на себя роль свадебного генерала. Чем он занимался в «Спартаке», не знал никто за пределами клуба (да и там не факт, что знали многие), а в СМИ все чаще появлялись инсайды о его увольнении. Впрочем, тут же писали о том, что уволить его нельзя, поскольку Пол является креатурой компании City Football Group, до 2022 года рассматривавшей возможность покупки пакета акций «Спартака».

Эти слухи подкрепились в декабре, когда новым спортивным директором клуба назначили Томаша Амарала. Эшуорта при этом не уволили, а перевели на должность технического директора. Однако уже в апреле случилось то, чего мало кто ожидал: «Спартак» все-таки попрощался с англичанином, расторгнув с ним соглашение.

Чем Эшуорт запомнится болельщикам красно-белых? Пожалуй, ничем. Прекрасно зная русский, он не дал ни одного интервью, комментария в микст-зоне или даже пары ответов на вопросы на ходу. Ни на русском, ни на английском. Человек пришел в «Спартак», делал что-то максимально скрытно и незаметно, а теперь из «Спартака» ушел. На контрасте с Лукой Каттани, который был всегда и везде, такая работа особенно показательна. О ней просто нечего сказать. Как и самому Полу.

Пол Эшуорт. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но главный шок — то, как британца с такой репутацией и багажом сомнительных кейсов в принципе взяли на работу.

Кажется, служба безопасности серьезного клуба обязана тщательнее проверять таких сотрудников — даже несмотря ни на какие рекомендации не имеющих отношения к футболу людей абсолютно любого статуса и чина.

P. S. Примерно год назад мистер Эшуорт пообещал «CЭ» большое интервью, давая «слово джентльмена». За этот период он неоднократно это подтверждал, раз за разом перенося встречу. Сейчас у Пола много свободного времени, и мы ждем разговора с ним. Или слово джентльмена уже ничего не значит?