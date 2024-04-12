Чемодан — вокзал — Британия! Работа Эшуорта в «Спартаке» — полный провал
Пол Эшуорт пришел в «Спартак» в определяющий период изменений клуба: незадолго до этого неожиданно ушел главный тренер Паоло Ваноли, а вскоре и Лука Каттани, успев назначить Абаскаля, вернулся в «ПСЖ». Наконец, «Лукойл» только-только приобрел 100 процентов акций «Спартака» вместе со стадионом, став полновластным владельцем клуба и его инфраструктуры.
После таких масштабных перемен назначение нового спортивного директора вполне могло пройти тихо и незаметно. Но нет... Говорят, «Лукойлу» Эшуорта посоветовал российский банкир Александр Базаров. Правда, совершенно непонятно, какое отношение Базаров имеет к футболу и почему его мнение должно было иметь хоть какое-то значение. Однако разбираться в ситуации новым хозяевам «Спартака» было некогда.
А разобраться стоило бы. Ведь на прошлом месте работы англичанина — в «Астане» — тренеры, которых привозил гениальный Пол, получали оклады на уровне ведущих европейских специалистов, а подписные бонусы игроков в размере от 500 тысяч до миллиона евро заставляли крутить пальцем у виска всех, кто об этом знал. Итог года его деятельности в «Астане»: 7 миллионов евро агентских выплат, кошмарный аудиторский отчет и уголовное дело. Но в суд Эшуорт не пошел — он пошел в «Спартак».
Первым трансферным окном для него стала зима 2023 года. Тогда в команду приехали Алексис Дуарте из парагвайского «Серро Портеньо» и Томаш Тавареш из португальской «Бенфики». Той же зимой резко усилились позиции Абаскаля, который выдал свой лучший отрезок за вот уже почти два года работы в «Спартаке». Кстати, Тавареша Гильермо знал по совместной работе в «Базеле», так что этот трансфер не то чтобы заслуга Эшуорта.
Летом «Спартак» поменял генерального директора: Евгения Мележикова сменил Олег Малышев. Клуб сразу провел мощную трансферную кампанию, потратив на четырех футболистов, согласно данным портала Transfermarkt, 24 миллиона евро. В итоге из летних покупок лишь Срджан Бабич стал твердым игроком основы, а заодно и катализатором конфликта между Абаскалем и капитаном команды Георгием Джикией. Остальные преимущественно сидят в запасе.
Покупка у ЦСКА Хесуса Медины — тоже спорная. Смысл этого перехода пытался объяснить Абаскаль, рассказывая что-то про левоногих футболистов и их уникальность для РПЛ. Однако Медина в «Спартаке» вот уже почти сезон, а необходимость его приобретения так никому и не понятна. Зато «Спартак» потратил 6 миллионов евро, получил на зарплатный баланс посредственного игрока, разозлил многих фанатов... А плюсы? Плюсов практически нет.
Осенью 2023 года Эшуорт окончательно принял на себя роль свадебного генерала. Чем он занимался в «Спартаке», не знал никто за пределами клуба (да и там не факт, что знали многие), а в СМИ все чаще появлялись инсайды о его увольнении. Впрочем, тут же писали о том, что уволить его нельзя, поскольку Пол является креатурой компании City Football Group, до 2022 года рассматривавшей возможность покупки пакета акций «Спартака».
Эти слухи подкрепились в декабре, когда новым спортивным директором клуба назначили Томаша Амарала. Эшуорта при этом не уволили, а перевели на должность технического директора. Однако уже в апреле случилось то, чего мало кто ожидал: «Спартак» все-таки попрощался с англичанином, расторгнув с ним соглашение.
Чем Эшуорт запомнится болельщикам красно-белых? Пожалуй, ничем. Прекрасно зная русский, он не дал ни одного интервью, комментария в микст-зоне или даже пары ответов на вопросы на ходу. Ни на русском, ни на английском. Человек пришел в «Спартак», делал что-то максимально скрытно и незаметно, а теперь из «Спартака» ушел. На контрасте с Лукой Каттани, который был всегда и везде, такая работа особенно показательна. О ней просто нечего сказать. Как и самому Полу.
Но главный шок — то, как британца с такой репутацией и багажом сомнительных кейсов в принципе взяли на работу.
Кажется, служба безопасности серьезного клуба обязана тщательнее проверять таких сотрудников — даже несмотря ни на какие рекомендации не имеющих отношения к футболу людей абсолютно любого статуса и чина.
P. S. Примерно год назад мистер Эшуорт пообещал «CЭ» большое интервью, давая «слово джентльмена». За этот период он неоднократно это подтверждал, раз за разом перенося встречу. Сейчас у Пола много свободного времени, и мы ждем разговора с ним. Или слово джентльмена уже ничего не значит?
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5