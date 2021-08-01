Сафонов ошибся, но проблема не в одном эпизоде. «Краснодар» проиграл «Химкам»

Первый домашний матч команды Виктора Гончаренко завершился поражением.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Краснодар» — «Химки» — 0:1 (0:0)

Гол: Кухарчук, 63.

Нереализованный пенальти: Классон, 15 (вратарь).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Сорокин, Ионов (Ильин, 76), Газинский (Кордоба, 58), Кабелла, Классон (Сулейманов, 76), Вилена, Черников, Сперцян, Кайо.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстоль, Стоинович (Камышев, 90+3), Глушаков, Кухарчук (Соколов, 90+7), Сабович (Трошечкин, 72), Себай.

Предупреждения: Стоинович, 14. Петров, 55. Тихий, 60. Кухарчук, 80. Кордоба, 82. Черников, 88. Вилена, 90+2. Камышев, 90+5. Дагерстоль, 90+10.

Судьи: Любимов. Большаков (оба — Санкт-Петербург), Кобзев (Москва).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Еремин (Москва).

1 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Бесспорно, главной новостью дня для «Краснодара» стала договоренность с «Локомотивом» о переходе Крыховяка. Для «быков» это серьезное усиление. Более существенное, чем в случае с другим оказавшимся ненужным железнодорожникам легионером — Мануэлом Фернандешем. Получившему краткосрочный контракт португальцу на момент прощания с черно-зелеными было уже 34 года, тогда как Крыховяк может отыграть на серьезном уровне еще несколько лет.

С его приходом у «Краснодара» будут заняты все восемь легионерских вакансий. Девятый иностранец — Вандерсон Масиэл — из-за тяжелой травмы вернется на поле только во второй части сезона, и уже тогда кто-то окажется лишним. Если, конечно, южане сейчас не найдут вариант с сильным центральным защитником. Не просто так Спаич сидит в запасе, а в центре ставка сделана на пару Кайо — Сорокин.

На старте этого чемпионата оборонительные действия — одна из очевидных проблем команды Виктора Гончаренко, а Сафонов уже второй тур становится одной из ключевых фигур в краснодарском составе. Кухарчук, заставивший вратаря переводить мяч через перекладину, бил из-под Кайо. Выстрел Глушакова, после которого ворота «быков» спасли рука Сафонова и перекладина, — недоработка игроков опорной зоны на подборе. А был еще откровенный провал с пасом Себаи на Дагерстоля, но там все закончилось несильным ударом в руки вратарю.

С созиданием, что всегда было визитной карточкой краснодарской команды, пока тоже не все ладно. Хотя здесь как раз понятно, за счет чего можно усилить игру. Во-первых, наберет форму Кордоба, который пока выходит на замену, а на острие вынужденно действует Ионов. Во-вторых, добавится Крыховяк, и будет больше вариантов в средней линии. В «Локо» он успевал везде и по логике может принести пользу как у чужих ворот, так и цементируя центральную зону. «Быкам» нужно и то, и другое.

Сейчас же поиск оптимальных сочетаний продолжается. В этом плане показательно, что позиции в составе сохранили молодые футболисты — Черников и Сперцян. Вернувшийся в основу Кабелла заменил там Сулейманова. Сперцян же доверие к себе оправдал, заставив Стоиновича сбить себя в собственной штрафной. Странно, что находившийся рядом арбитр не увидел нарушения и поменял свое решение только после вмешательства ВАР.

Дальнейшее показало хрупкость игровой конструкции «Краснодара». Классон не забил не только пенальти, но и не смог спустя минуту пробить проводившего 50-й матч за «Химки» Лантратова ударом в упор. По сути, это все, чем почти за час могли похвастаться «быки». Вплоть до эпизода, в котором Сперцян выдал идеальный пас решившему переложить мяч под рабочую ногу и в итоге упустившему свой шанс Кордобе, хозяева больших проблем сопернику не создавали.

Впрочем, тут обязательно нужно отметить еще и четко выстроенную Игорем Черевченко игру подмосковной команды. При этом даже соотношение голевых моментов говорило о том, что никакого «автобуса» перед своей штрафной красно-черные не ставили. Они и по воротам били чаще. И даже роковая ошибка поторопившегося с вводом мяча Сафонова — это не только просчет голкипера, но и результат качественного прессинга химчан. И, конечно, мастерство Сабовича, который мгновенно оценил ситуацию и, не позволив защитникам перестроиться, вырезал идеальную подачу на голову Кухарчуку. «Химки» явно угадали, перед матчем представив автора гола в образе тореадора.

Спасательная операция «Краснодара» вылилась в череду замен и тактических перестроений. С Кордобой, который упустил еще одну возможность, успев на добивание, стало интереснее в том плане, что колумбиец хорошо цеплялся за мяч. С выходом Ильина южноамериканец стал играть глубже, как в свое время Ари. Однако фигуры двигались, а добиться результата не удалось, даже сыграв 104 минуты с учетом добавленных. Перестройка команды идет со скрипом, и пока «быки» все еще в поиске.