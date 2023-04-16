Карпин сдержал «Зенит». Но ничья приблизила чемпиона к новому титулу

Две сильнейшие команды лиги обошлись без голов.

Последняя надежда

Все знают, что надежда умирает последней, но в какой момент погибает вера? В спорте — всегда в разное время. Возьмем, к примеру, пока еще формально живую интригу в борьбе за золото РПЛ. Кто-то утратил веру в ее наличие в начале сезона, кто-то — зимой, а кто-то до сих пор рассчитывает, что «Зенит» упустит пятый титул подряд.

Игра на Дону с этой точки зрения была ключевой: те, кто до сих пор отказывается верить в смерть интриги, видели в «Ростове» последнюю надежду. И это логично: если бы желто-синие победили, преимущество лидера сократилось бы до относительно скромных шести очков, поражение — и «Зенит» в отрыве на целую дюжину. А в итоге остались те же девять баллов, что и были.

Кадровые проблемы желто-синих

Надежда на «Ростов» подкреплялась только его высоким местом в таблице. Весной команда Валерия Карпина играет далеко не идеально: вылет из обоих кубковых путей, домашнее поражение от «Локомотива» и ни одной убедительной победы даже над аутсайдерами. Зато в инфополе желто-синие царят: все обсуждают аномальное число пенальти в их пользу, а Карпин регулярно говорит о качестве газона стадионов лиги.

С кадрами у Валерия Георгиевича тоже были проблемы: травмы Уткина и Полоза, а также дисквалификации Чернова с Голенковым делали выбор стартового состава довольно предсказуемым. Можно было предположить, что «Ростов» выйдет с тройкой защитников, но возвращение Глебова упростило Карпину задачу: капитан «Ростова» далеко не в первый раз в этом сезоне при обороне опускался в линию защитников и укреплял оборону.

Валерий Карпин. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Травма Родригао

«Зенит» тоже не обошелся без потерь. Если травмы Ерохина и Мантуана можно было пережить, ведь они — футболисты ротации, то неожиданное повреждение Родригао явно повлияло на план подготовки команды к матчу. В паре с Робертом Ренаном сыграл Чистяков, а «Зенит» подчеркнуто выходил из обороны через длинный пас: сказались отсутствие Родригао, результативная ошибка Вендела с «Локомотивом» и высокий прессинг «Ростова». Кержаков постоянно выносил мяч к центральному кругу.

Зато вернулся в основу выздоровевший Барриос, которого сильно не хватало чемпиону в последних матчах. С первых минут появился и Кассьерра, наконец-то забивший в прошлом туре первый гол в текущем чемпионате. Однако главным действующим лицом стартовой половины встречи стал не он и не непривычно инертный Малком.

Необычная роль Караваева

Самым активным до перерыва неожиданно оказался Караваев — правый защитник чаще всего исполняет роль непритязательной рабочей лошадки, но тут ему явно дали свободу. Караваев ситуативно играл по флангу даже выше Малкома и регулярно резал угол, чего он почти никогда не делает. Именно этот трюк позволил Вячеславу головой пробить в перекладину в начале встречи.

На этом Караваев не остановился: чуть позже он очень опасно простреливал вдоль ворот, а за несколько минут до перерыва получил еще один шанс, чтобы отличиться. Ни Сильянов, ни Осипенко с Караваевым не справлялись.

«Зенит» выглядел бодрее, и, в частности, у Клаудиньо тоже был хороший голевой момент. Но конкретики не хватало: в первые 45 минут лидер ни разу не пробил в створ, в отличие от «Ростова». Желто-синим не удавалось высоко прессинговать соперника, так что арсенал их действий сужался. Но забить хозяева все равно могли: Миронов и Мелехин по разу за тайм пробили в створ, причем оба — метров с 30.

Два мяча на поле

В раздевалке Семак наверняка попросил игроков хотя бы разок попасть в створ, и Кассьерра это очень быстро сделал, хотя удар колумбийца головой получился неопасным. А следом Вендел обязан был открывать счет, но из отличной позиции пустил мяч на трибуны.

«Ростов» долго входил во втором тайм, но вовремя проснулся и на 61-й минуте получил жирный шанс на гол: Дуглас снес Щетинина, и Сергей Карасев тут же назначил пенальти, однако после подсказки видеоассистентов изменил решение на справедливый штрафной. Этот эпизод был интересен не только неоднозначностью, но и тем, что прямо в момент атаки кто-то из болельщиков бросил мяч в сторону штрафной, и в момент фола два мяча находились в радиусе пары метров друг от друга. К счастью, на игру это никак не повлияло.

Карпин весь матч активно общался со всеми судьями — и по этому эпизоду тоже остался недоволен. Без Уткина качественного исполнителя штрафных у хозяев не имелось, но они все равно выжали максимум из момента: Кержаков отразил мяч прямо на Осипенко, который чудом не забил.

Результат в пользу чемпиона

Для «Зенита» тот момент стал катализатором — команда поняла, что ей повезло, и полетела забивать. Хороший момент упустил Дуглас, еще лучше — Малком. Лидер «Зенита» большую часть игры находился в тени, но в нужный момент включился, хоть и не забил.

Удивительно, но сине-бело-голубые на этом остановились — специально или нет. Темп игры постоянно снижался, и по большому счету это было на руку «Зениту», ведь ничья в гостях у главного конкурента сине-бело-голубых полностью устраивала. А вот «Ростов» точно стремился отличиться и в концовке даже был чуть ближе к голу, когда Терентьев прибежал в чужую штрафную и неплохо пробил головой, но попал в Дугласа.

0:0 — не тот счет, который мы ожидали увидеть в битве двух первых мест, но матч все равно оказался событийным. А его итогом точно больше доволен Семак, ведь отрыв «Зенита» от «Ростова» остается внушительным.