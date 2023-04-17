Ставка на системность. Что определит исход гонки за второе место в РПЛ между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА

Главный вопрос концовки этого чемпионата России — кто возьмет серебро?

Если вы не болельщик «Зенита», то наверняка последние лет пять вам было интереснее следить за борьбой за второе место в РПЛ, чем ждать, что тлеющие угольки чемпионской интриги каким-то чудом вспыхнут и запылают снова. Наша лига в этом не уникальна — в Германии со времен клопповской «Боруссии» серебряную салатницу по весне уже привыкли видеть в руках капитана «Баварии», по Италии десятилетие победной поступью маршировал «Ювентус».

Да, у нас есть «Зенит», который априори из года в год остается главным претендентом на золото. Да, накал борьбы топ-клубов не тот, что был хотя бы в середине 2010-х. Но гонка за второе место, оставшись, по сути, главной интригой РПЛ, не может не притягивать к себе внимания. Тем более сюжетных линий тут будь здоров.

Давайте будем честны, уровень чемпионата России снижается. В первую очередь из-за отъезда мастеровитых легионеров. Показательный момент, что в новых условиях за второе место бьются три чисто тренерские команды, в которых работа системы котируется выше, чем индивидуальные навыки футболистов. И, пожалуй, подчинять все тактической дисциплине в отсутствие большого числа классных исполнителей — вполне логичный шаг.

ЦСКА после прихода Владимира Федотова играет по одной схеме, которую тренер применял еще в «Сочи». В первой части сезона механизмы потихоньку отлаживались, что сказывалось на стабильности набора очков. Но на весеннем отрезке у армейцев пять побед в шести матчах РПЛ, а во встрече с крепким «Уралом» красно-синие продемонстрировали две вещи — за счет чего готовы взламывать насыщенную оборону и удерживать нужный результат. Это уже похоже на зрелость.

Игорь Акинфеев. пресс-служба ЦСКА

Ну и показательна история Хорхе Карраскаля, самого дорогого армейца согласно transfermarkt.de — 8 миллионов евро. Техничный, но недисциплинированный колумбиец снова появляется на поле только со скамейки, что лишний раз демонстрирует, на какие моменты Федотов делает ставку.

«Спартак» до рестарта казался главным претендентом на вторую строчку. Гильермо Абаскаль даже чересчур быстро освоился в новой лиге и задал правильные настройки коллективу, что подарило красно-белым яркий осенний отрезок. Но после рестарта пропало главное — уверенность. Абаскаль заметался между разными тактическими расстановками, у Соболева слишком долго мячи не шли в ворота (а те, что шли, отменяли судьи), вновь всплыли давние проблемы в опорной зоне. Дерби с «Торпедо» стало абсурдным в полном смысле этого слова, хотя, на мой взгляд, все три назначенных за тайм пенальти, а также удаления Мартинса и Литвинова вполне обоснованы.

К слову, это второй матч красно-белых подряд, к которому применимо прилагательное «абсурдный». Два раза — может быть, совпадение. Но если в следующем туре «Спартак» окажется таким же расхлябанным, впору говорить об игровом кризисе. А пока — второй раз подряд команда Абаскаля придумывает проблемы сама себе на ровном месте.

Игроки «Спартака» в матче против «Торпедо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ростов» же против «Зенита» показал, за счет чего настолько стабилен в этом сезоне и не уступает клубам, имеющим более опытные и классные составы. Сила дончан — также в четкой системе взаимодействий. Как и Абаскаль, Валерий Карпин ротирует схемы, но южане эти переходы осуществляют, кажется, плавнее спартаковцев. Во всяком случае, не складывается впечатления, что футболисты не знают, что делать на поле при разных тактических ориентировках.

«Ростов» покинуло огромное количество легионеров, поэтому Карпин больше не так зависим от отдельных людей. Исключение, пожалуй, только Комличенко, который и забивает, и зарабатывает какое-то фантастическое число пенальти. Игру с «Зенитом», к примеру, пропускали Даниил Уткин и Дмитрий Полоз, одни из лидеров. Но и без них дончане не только нейтрализовали атаку чемпиона (всего лишь третий матч в РПЛ-2022/23, в котором питерцы не смогли забить), но и создали ряд моментов у чужих ворот.

Это лишний повод похвалить Карпина, которого многие ругают за то, что он устраивает из товарищеских матчей сборных смотр игроков на будущее. Но давайте учитывать, что на клубном уровне тренер показывает, как способен выстраивать работающие структуры футбола с очень ограниченным составом. «Ростов» лучше всех в нашей лиге умеет выжимать результат — 11 из 13 побед в этом чемпионате одержаны с минимальной разницей в счете, по ожидаемым голам и очкам клуб занимает 8-е и 9-е места соответственно. На коротком отрезке можно было бы говорить о везении, но вторая строчка по итогам уже 23-х туров намекает, что дело как минимум не только в этом.

Через тур, 29 апреля, «Спартак» и «Ростов» должны выяснить, кто из них главный претендент на серебро. Нет сомнений, что и тут если не все, то многое определит то, чья система работает лучше и стабильнее. Похоже, это — новый тренд РПЛ.