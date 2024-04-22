ЦСКА валится, «Спартак» — разрывает! Через три дня нас ждет самое безумное дерби
РПЛ входит в турборежим, где вообще нет времени отойти от сумасшедшего 24-го тура. Уже в среду стартует 21-й — перенесенный из-за выборов президента РФ, — который украсит противостояние главных хедлайнеров выходных. И, кажется, нас ждет что-то уникальное.
Нужно было сильно постараться, чтобы подойти к дерби со «Спартаком» не в роли очевидного фаворита, — но у ЦСКА получилось. Кошмар с «Ахматом», кризисная весна и мощная вспышка банды Владимира Слишковича в Ростове перетряхнули все расклады. Красно-белые и так не поддавались логике, а теперь она просто стерта в порошок.
Да, смена главного тренера — всегда гарантия психологической встряски в раздевалке и надежда на подъем, даже когда в спасение не верит никто. Так что неудивительно, что в «Спартаке» на это пошли: хуже не станет, а на свежих идеях, вероятно, получится нестыдно завершить сезон. Но Слишкович превзошел все ожидания!
Понятно, что ментально после ухода Гильермо Абаскаля футболисты выдохнули — однако не избавились от тактических экспериментов. С одной стороны, босниец упростил игру и избавил команду от тупиковых идей испанца. С другой, продолжил экспериментировать и с составом, и с планом на матчи. Три центральных защитника, Медина в роли «десятки», Соболев в запасе — лишь часть неочевидных решений, которые выключили «Ростов» и позволили «Спартаку» выдать одну из лучших встреч после рестарта РПЛ. По качеству и идеям, эмоциям и нейтрализации сильных сторон соперника.
У Валерия Карпина сломалось примерно все: «Спартак» впервые в нынешнем чемпионате забил со стандарта, Медина выдал самый результативный матч (два гола плюс пас), а Песьякова пришлось вынужденно убирать с поля после серии ошибок. Но даже это не спасло дончан от пяти пропущенных.
До воскресенья «Ростов» считался одним из самых крепких, стабильных и системных клубов — и его смял один из самых кризисных и проблемных. В такие моменты просто не понимаешь, чего ждать от «Спартака» дальше. Особенно на фоне падения ближайшего конкурента.
ЦСКА прямо сейчас — тотальное разочарование. Всего год назад, когда армейцы взяли Кубок и серебро, казалось, что если Владимир Федотов добился такого прогресса с первого захода, то через год всерьез зарубится с «Зенитом». И что в итоге?
Состав красно-синих точно не уступает обойме «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива» — а скорее даже превосходит. Но вместо рывка наверх команда просела по ключевым показателям — качеству футбола, стабильности и результату. А еще — в мотивации ключевых исполнителей.
Последний пункт — самый необязательный в борьбе за титул. Тот же «Зенит», который год удерживает золото в энергосберегающем режиме. Но если питерцы могут себе позволить выложиться на 60 процентов и взять по три очка у «Балтики» или «Оренбурга», то ЦСКА разваливается к 20-й минуте.
Абсолютно уверен: главная причина катастрофы с «Ахматом» — психология. Можно нарваться на удаление и лишнюю карточку, когда противостоишь «Манчестер Сити», но, если против тебя аутсайдер РПЛ, который неделю назад получил семь от «Балтики», дело исключительно в концентрации.
Файзуллаев знал, что из-за желтой пропустит дерби, но получил ее после первого же обреза. Роша понимал, что ситуация не требовала даже обычного фола, но наиграл на прямую красную. Дивеев был в курсе, что терять уже третьего человека на дерби со «Спартаком» вряд ли стоит, но усугубил и без того критическую ситуацию.
Самое поразительное, что настроение ЦСКА меняется в границах одной встречи. Армейцы собрались, оставшись в меньшинстве, и повели, то есть выполнили самую сложную задачу. Но поплыли, когда требовалось только отбиться. Еще раз: от «Ахмата», а не от «Ман Сити».
Да, Адиев качественно переворачивал игру и заслужил аплодисменты за матч-менеджмент, но это все равно не те вещи, от которых дома должна страдать команда уровня ЦСКА. Даже в меньшинстве. Права на второй провал у Федотова не осталось — и это очень плохие новости перед дерби с таким «Спартаком».
Который ожил без Абаскаля и уничтожил «Ростов», но по-прежнему максимально непредсказуем.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|1 : 5
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2