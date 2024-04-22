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ЦСКА валится, «Спартак» — разрывает! Через три дня нас ждет самое безумное дерби

Перенесенный матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится 25 апреля
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Фото Сергей Пивоваров, РИА Новости
Леонид Волотко — о падении одного московского гранда и взлете другого. В четверг, 25 апреля, они сыграют между собой на «ВЭБ Арене».

РПЛ входит в турборежим, где вообще нет времени отойти от сумасшедшего 24-го тура. Уже в среду стартует 21-й — перенесенный из-за выборов президента РФ, — который украсит противостояние главных хедлайнеров выходных. И, кажется, нас ждет что-то уникальное.

Нужно было сильно постараться, чтобы подойти к дерби со «Спартаком» не в роли очевидного фаворита, — но у ЦСКА получилось. Кошмар с «Ахматом», кризисная весна и мощная вспышка банды Владимира Слишковича в Ростове перетряхнули все расклады. Красно-белые и так не поддавались логике, а теперь она просто стерта в порошок.

Да, смена главного тренера — всегда гарантия психологической встряски в раздевалке и надежда на подъем, даже когда в спасение не верит никто. Так что неудивительно, что в «Спартаке» на это пошли: хуже не станет, а на свежих идеях, вероятно, получится нестыдно завершить сезон. Но Слишкович превзошел все ожидания!

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Ростовом&raquo;. «Спартак» на выезде уничтожил «Ростов». Левая нога Медины заработала, когда Абаскаль ушел

Понятно, что ментально после ухода Гильермо Абаскаля футболисты выдохнули — однако не избавились от тактических экспериментов. С одной стороны, босниец упростил игру и избавил команду от тупиковых идей испанца. С другой, продолжил экспериментировать и с составом, и с планом на матчи. Три центральных защитника, Медина в роли «десятки», Соболев в запасе — лишь часть неочевидных решений, которые выключили «Ростов» и позволили «Спартаку» выдать одну из лучших встреч после рестарта РПЛ. По качеству и идеям, эмоциям и нейтрализации сильных сторон соперника.

У Валерия Карпина сломалось примерно все: «Спартак» впервые в нынешнем чемпионате забил со стандарта, Медина выдал самый результативный матч (два гола плюс пас), а Песьякова пришлось вынужденно убирать с поля после серии ошибок. Но даже это не спасло дончан от пяти пропущенных.

До воскресенья «Ростов» считался одним из самых крепких, стабильных и системных клубов — и его смял один из самых кризисных и проблемных. В такие моменты просто не понимаешь, чего ждать от «Спартака» дальше. Особенно на фоне падения ближайшего конкурента.

ЦСКА прямо сейчас — тотальное разочарование. Всего год назад, когда армейцы взяли Кубок и серебро, казалось, что если Владимир Федотов добился такого прогресса с первого захода, то через год всерьез зарубится с «Зенитом». И что в итоге?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состав красно-синих точно не уступает обойме «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива» — а скорее даже превосходит. Но вместо рывка наверх команда просела по ключевым показателям — качеству футбола, стабильности и результату. А еще — в мотивации ключевых исполнителей.

Последний пункт — самый необязательный в борьбе за титул. Тот же «Зенит», который год удерживает золото в энергосберегающем режиме. Но если питерцы могут себе позволить выложиться на 60 процентов и взять по три очка у «Балтики» или «Оренбурга», то ЦСКА разваливается к 20-й минуте.

Защитник &laquo;Ахмата&raquo; Андрей Семенов и&nbsp;полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

Абсолютно уверен: главная причина катастрофы с «Ахматом» — психология. Можно нарваться на удаление и лишнюю карточку, когда противостоишь «Манчестер Сити», но, если против тебя аутсайдер РПЛ, который неделю назад получил семь от «Балтики», дело исключительно в концентрации.

Файзуллаев знал, что из-за желтой пропустит дерби, но получил ее после первого же обреза. Роша понимал, что ситуация не требовала даже обычного фола, но наиграл на прямую красную. Дивеев был в курсе, что терять уже третьего человека на дерби со «Спартаком» вряд ли стоит, но усугубил и без того критическую ситуацию.

Самое поразительное, что настроение ЦСКА меняется в границах одной встречи. Армейцы собрались, оставшись в меньшинстве, и повели, то есть выполнили самую сложную задачу. Но поплыли, когда требовалось только отбиться. Еще раз: от «Ахмата», а не от «Ман Сити».

Да, Адиев качественно переворачивал игру и заслужил аплодисменты за матч-менеджмент, но это все равно не те вещи, от которых дома должна страдать команда уровня ЦСКА. Даже в меньшинстве. Права на второй провал у Федотова не осталось — и это очень плохие новости перед дерби с таким «Спартаком».

Который ожил без Абаскаля и уничтожил «Ростов», но по-прежнему максимально непредсказуем.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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