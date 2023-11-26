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Болельщики «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча. Есть задержанные

Болельщики «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча в Калининграде
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Болельщики «Спартака» на матче против «Балтики» в Калининграде.
Фото ФК «Спартак»
Не снегом единым.

Игра «Спартака» в Калининграде прогремел второй раз за выходные. Первую причину шума прекрасно помнят все, кто смотрел тот матч. Встреча проходила практически в пургу, ее прерывали; москвичи играли в белом, зимнего мяча, как оказалось, в РПЛ в этом сезоне не существует. По этим причинам зрелищность оказалась «на высоте» — ничего не было видно.

Но то был только первый скандал, окружавший игру «Спартака» и «Балтики». Во время встречи, завершившейся со счетом 2:0 в пользу красно-белых, болельщики команд устроили потасовку.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!

О причинах Telegram-каналу Ultras Action сообщил один из болельщиков хозяев: «Спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику». И так было на всех секторах, где кучно сидели болельщики «Спартака». Нам это не понравилось, предложили выйти пообщаться. Полиция пришла только через 15 минут».

«Конфликт между болельщиками начался еще на трибуне. Сотрудники КРС (контрольно-распределительной службы) сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и избежать более печальных последствий. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Фото ФК «Балтика»

«Спартак» в данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Встреча стала второй по посещаемости в РПЛ в истории «Ростех Арены», на матч в Калининграде пришло 16 256 человек. До рекорда («Балтика» — «Зенит», 16 929 зрителей) не хватило совсем немного.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Кр. Советов – Локомотив
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25.11 15:15
Зенит – Сочи
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25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
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Балтика – Спартак
 0 : 2
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Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
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Рубин – Факел
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