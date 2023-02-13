«Локо» поступил правильно. Дзюба — забивной форвард». Павлюченко об «Уфе», Соболеве и Писарском
— Наступила ли окончательная ясность по поводу вас и «Уфы»? Гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов говорил, что все может решиться в конце этой — начале следующей недели.
— Я вам ничего не могу сейчас сказать. Разговаривайте с Шамилем Камилычем. Все зависит от него. Пока я никаких комментариев давать не буду.
— Все зависит от предложения «Уфы»?
— Конечно.
— Недавно вы сказали: «То, что я вижу, как играют наши футболисты — я готов ворваться». Никто из российских нападающих вас не убеждает?
— Я не это имел в виду. Послушайте, речь идет только об одной игре — с «Ахматом». Если дело дойдет до дополнительного времени, понятно, что мне будет тяжело провести на поле все 120 минут. Но если договоримся, то я начну тренироваться. Хотя я и так бегаю, стараюсь держать себя в форме. Но это же официальный матч. Все равно надо находиться в хороших кондициях.
— А если пройдете «Ахмат», продолжите играть в Кубке России?
— Нет смысла сейчас рассуждать в сослагательном наклонении. Пока речь идет лишь об игре с «Ахматом».
— Вы говорили, что хотите забить 200-й гол в карьере. Но если верить «Клубу 100», в вашем активе сейчас 192 мяча.
— Вы немного не досчитали, что-то, возможно, упустили. Знаю, что «Уфа» обращалась в РФС, чтобы там назвали точную цифру. На мой взгляд, я забил 199. Может быть, и я ошибся где-то. Надо просто все конкретно пересчитать.
— Кто, на ваш взгляд, сейчас сильнейший нападающий в РПЛ?
— Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший.
— Сейчас первое место делят Писарский (Сычевой) и Промес.
— Значит, пока они.
— Писарский продолжит так же исправно забивать или это форвард-вспышка на сезон или даже на полсезона?
— Мне сложно загадывать. Лично с ним не знаком. Все зависит от него. Если есть голова на плечах, он и дальше продолжит забивать. От настроя, нацеленности все идет. Если же посчитает, что он уже всего добился и делит первую строчку с Промесом, все может закончиться быстро. Но я не думаю, что он глупый парень. Желаю ему стабильности не только в одном конкретном сезоне, но на протяжении всей карьеры. Пусть забивает! Кто ж против?
— Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.
— Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее. Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается.
— «Локомотив» подписал контракт с Артемом Дзюбой. Понимаете клуб?
— Дзюба — опытный футболист. Самое важное, что он забивной, всегда держал свой уровень. А «Локомотив» оказался в такой ситуации, что ему просто необходим такой форвард.
— Поясните, пожалуйста.
— Сейчас москвичам красивая игра не нужна. На первом месте стоит результат — турнирная ситуация обязывает. Дзюба способен добывать очки. Так что «Локо» поступил правильно. Сейчас Артем уже тренируется, принял участие в контрольном матче. Если успеет набрать кондиции, то, не сомневаюсь, принесет железнодорожникам немало пользы. Главное, чтобы Дзюба подготовился как следует.
— Сколько голов он забьет за 13 туров?
— Не готов сказать. Спросите у Дзюбы. Ему же играть за «Локо». Но как я заметил выше, забивать он не разучился. Немного надо подготовиться в физическом плане, и все будет нормально.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2