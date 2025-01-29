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29 января, 22:30

«Зенит» нашел замену Клаудиньо: уругваец Саласар. Он хорош, но кое-что смущает

«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Браги» Саласара
Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Браги» Родриго Саласар.
Фото Reuters
Знакомимся с возможным новичком сине-бело-голубых.

«Зенит» максимально близок ко второму трансферу в 2025 году. По информации Record, петербургский клуб достиг принципиальной договоренности с «Брагой» о переходе 25-летнего уругвайского полузащитника Родриго Саласара. Сумма сделки составит примерно 22 миллиона евро. Что известно о потенциальном новичке команды Сергея Семака?

Футбольная династия

Отцом Родриго является бывший хавбек сборной Уругвая Хосе Саласар, сыгравший 29 матчей за национальную команду. В конце 1990-х он доигрывал в «Альбасете». У Хосе три сына, и все — профессиональные футболисты. Младший, 19-летний Мауро, в августе 2024-го оказался во второй бундеслиге, перейдя в «Шальке». Он вызывается в молодежную сборную Уругвая. Старший, 26-летний Куки, выступает за «Кордову». Успел поиграть за юношеские сборные Испании.

Родриго, который близок к переходу в «Зенит», средний сын в семье Саласаров. Он рос в Испании, прошел через академии «Альбасете» и «Малаги». Центральный полузащитник также приглашался в молодежку Уругвая, за которую сыграл 19 матчей и забил один гол. В частности, в 2018 году он принимал участие в товарищеской встрече со сборной России U-20 (0:0), где пересекался с Максимом Глушенковым. В том же году Родриго был переведен из академии в фарм-клуб «Малаги». Однако тогда он не сумел дебютировать на профессиональном уровне, так как в заявке не хватило свободных мест для регистрации.

Летом 2019-го Саласар принял одно из важнейших решений в своей карьере — отважился на переезд в Германию, подписав контракт с «Айнтрахтом». Однако там новичка сразу же начали отправлять по арендам: в польскую «Корону», «Санкт-Паули» и «Шальке». В Гельзенкирхене у Родриго получилось проявить себя лучше всего: в сезоне-2021/22 хавбек сыграл 30 матчей во второй бундеслиге, набрав 6+7 по системе «гол+пас». Он помог команде финишировать на первом месте и вернуться в элиту. В результате летом 2022-го «Шальке» выкупил уругвайца за 1,5 миллиона евро.

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В июле 2023-го Родриго перебрался в «Брагу», которая заплатила немцам 6 миллионов. Тогда же Саласар получил вызов в главную сборную Уругвая и провел за нее свой первый и пока что последний матч. В товарищеской встрече с Никарагуа (4:1) хавбек оформил дубль.

В прошлом сезоне Саласар дебютировал и в еврокубках. Он поучаствовал во всех шести матчах «Браги» в Лиге чемпионов и отметился голевой передачей в игре против «Наполи» (1:2). А в чемпионате Португалии набрал 6+6 в 32 встречах. В январе 2024-го Родриго признали лучшим полузащитником месяца в лиге.

Родриго Саласар в «Шальке».
Фото Global Look Press

Травматичность

Сомнений в футбольных качествах Саласара нет. Например, в Лиге чемпионов Родриго стал лучшим в «Браге» по точным передачам на чужой половине поля (151) и отборам (18), вторым по выигранным единоборствам (33) и пасам под удар (10). В чемпионате он сделал больше всех передач под удар (56) в своей команде и был третьим по обводкам (35). В общем, проявил себя максимально достойно в прошлом сезоне.

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Сейчас у него шесть мячей и восемь голевых передач в 21 матче во всех турнирах, в том числе 3+3 в Лиге Европы. Высокая результативность для футболиста центра поля, который, впрочем, может сыграть и на фланге.

Смущает только одно: участившиеся проблемы со здоровьем. В текущем сезоне у Родриго сразу четыре разных повреждения, пусть и мелких, из-за которых он в сумме пропустил 94 дня. В январе Саласар вообще сыграл всего 6 минут, выйдя на замену в матче Лиги Европы с бельгийским «Юнионом» (1:2).

Фото Global Look Press

Слухи об интересе «Спартака»

Что интересно, в начале января появлялась информация об интересе «Спартака» к Саласару, однако позднее директор по скаутингу «Браги» Паулу Менезес не подтвердил факт переговоров.

Теперь же Родриго находится в шаге от переезда в Петербург. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» не стал опровергать трансфер.

«Ждите официальных сообщений», — сказал Медведев «СЭ».

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Кажется, стороны и правда близки к сделке. Платить 22 миллиона за игрока, который пропустил почти 100 дней в сезоне из-за травм, — большой риск. Но у сине-бело-голубых уже есть пример Мантуана, который стабильно играет уже 2,5 года после двух разрывов «крестов». С момента переезда в Питер у него не было глобальных проблем со здоровьем.

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Родриго Саласар
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