В «Зените» ответили на вопрос о возможном переходе полузащитника «Браги» Саласара

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Браги» Родриго Саласара.

«Ждите официальных сообщений», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее издание Record сообщило, что «Брага» достигла договоренности с «Зенитом» по трансферу Саласара за 22 миллиона евро.

Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.