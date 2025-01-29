Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина
Главная новость дня в российском футболе — однозначно арест теперь уже бывшего генерального директора FONBET Сергея Анохина. Функционера задержали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. За день стало известно еще несколько деталей.
Что произошло?
Как изначально сообщил Telegram-канал «112», Анохина задержали по подозрению в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб — последнего также задержали.
В течение дня стало известно, что этим органы правосудия не ограничились — как стало известно «СЭ», всего по делу о взятке задержали шесть человек. Точный список неизвестен, однако, по данным нашего издания, в него входит заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол.
Также, по информации «СЭ», при обыске у фигурантов нашли и изъяли 2 миллиона долларов.
Добавим, что сразу же после задержания в FONBET заявили о смене генерального директора. Как сообщили в компании, Анохин покинул пост в январе, решив сосредоточиться на реализации своих идей в сфере киберспорта и массового футбола, а его место занял Константин Линев.
Новый гендиректор уже заявил, что подробности по делу Анохина узнает из СМИ. «Сегодняшняя новость стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании — все подробности сам узнаю из новостей», — цитирует Линева «РБК Спорт».
Также функционер добавил, что с компанией все будет в порядке: «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы».
При чем тут «Химки»?
Пока не опубликована официальная версия произошедшего, появляются догадки. Одна из таких связана с «Химками» — ее опубликовал Telegram-канал «Мутко против». Согласно ей, Анохин, занимавший должность гендиректора подмосковного клуба в 2020-2021 годах, дал 50-миллионную взятку, чтобы смягчить наказание инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
Напомним, последний был задержан в декабре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в январе Садыгова отпустили под залог в 20 миллионов рублей — по данным «Мутко против», еще до этого Анохин в личных беседах сообщал, что Садыгова скоро отпустят.
Впрочем, в «Химках» эту версию опровергают. И даже грозят санкциями: «Удивлены той информацией, которая распространяется в сомнительных источниках. Ситуация с Сергеем Анохиным не имеет отношения ни к клубу «Химки», ни к его инвесторам. Если ситуация продолжится и подобные слухи будут тиражироваться дальше, мы будем рассматривать возможность применения к их источникам юридических санкций», — сообщили в пресс-службе подмосковного клуба изданию «РИА Новости».
Что грозит Анохину?
По данным ТАСС, против Анохина возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу в особо крупных размерах. Наказание суровое:
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либо штраф от 2 до 4 миллионов рублей;
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либо штраф в размере заработной платы за период от 2 до 4 лет;
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либо штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет;
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либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Наказания комбинируются по усмотрению суда.
51-летний Анохин с апреля 2022 года по январь 2024 года занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020 по 2021 год он был гендиректором клуба «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3