Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:00

Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина

В Москве задержали бывшего вице-президента РФС Анохина
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Анохин.
Фото Global Look Press
История обрастает подробностями.

Главная новость дня в российском футболе — однозначно арест теперь уже бывшего генерального директора FONBET Сергея Анохина. Функционера задержали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. За день стало известно еще несколько деталей.

Что произошло?

Как изначально сообщил Telegram-канал «112», Анохина задержали по подозрению в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб — последнего также задержали.

В течение дня стало известно, что этим органы правосудия не ограничились — как стало известно «СЭ», всего по делу о взятке задержали шесть человек. Точный список неизвестен, однако, по данным нашего издания, в него входит заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол.

Также, по информации «СЭ», при обыске у фигурантов нашли и изъяли 2 миллиона долларов.

Сергей Анохин. Бывший вице-президент РФС Анохин задержан. Его подозревают в 50-миллионной взятке

Добавим, что сразу же после задержания в FONBET заявили о смене генерального директора. Как сообщили в компании, Анохин покинул пост в январе, решив сосредоточиться на реализации своих идей в сфере киберспорта и массового футбола, а его место занял Константин Линев.

Новый гендиректор уже заявил, что подробности по делу Анохина узнает из СМИ. «Сегодняшняя новость стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании — все подробности сам узнаю из новостей», — цитирует Линева «РБК Спорт».

Также функционер добавил, что с компанией все будет в порядке: «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы».

Футболисты «Химок».
Фото ФК «Химки»

При чем тут «Химки»?

Пока не опубликована официальная версия произошедшего, появляются догадки. Одна из таких связана с «Химками» — ее опубликовал Telegram-канал «Мутко против». Согласно ей, Анохин, занимавший должность гендиректора подмосковного клуба в 2020-2021 годах, дал 50-миллионную взятку, чтобы смягчить наказание инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

&laquo;Химки&raquo; могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова. «Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

Напомним, последний был задержан в декабре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в январе Садыгова отпустили под залог в 20 миллионов рублей — по данным «Мутко против», еще до этого Анохин в личных беседах сообщал, что Садыгова скоро отпустят.

Впрочем, в «Химках» эту версию опровергают. И даже грозят санкциями: «Удивлены той информацией, которая распространяется в сомнительных источниках. Ситуация с Сергеем Анохиным не имеет отношения ни к клубу «Химки», ни к его инвесторам. Если ситуация продолжится и подобные слухи будут тиражироваться дальше, мы будем рассматривать возможность применения к их источникам юридических санкций», — сообщили в пресс-службе подмосковного клуба изданию «РИА Новости».

Что грозит Анохину?

По данным ТАСС, против Анохина возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу в особо крупных размерах. Наказание суровое:

  • либо штраф от 2 до 4 миллионов рублей;

  • либо штраф в размере заработной платы за период от 2 до 4 лет;

  • либо штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет;

  • либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.


Наказания комбинируются по усмотрению суда.

51-летний Анохин с апреля 2022 года по январь 2024 года занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020 по 2021 год он был гендиректором клуба «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза.

Футбол
ФК Химки
Сергей Анохин
Читайте также
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж проведут бой на UFC Fight Night 250
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Спартак» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
В «Урарту» отреагировали на инцидент с толчком Дзюбы
Источник: «Севилья» отказалась от покупки Тикнизяна зимой
В «Зените» ответили на вопрос о возможном переходе полузащитника «Браги» Саласара
Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»
Record: Саласар близок к переходу из «Браги» в «Зенит»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости