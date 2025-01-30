Новичок «Спартака» — замена Бонгонде за 12 миллионов евро. Что известно о Пабло Солари
Вслед за 23-летним сербом Иваном Иличем из «Торино» в «Спартак» сватают его ровесника — Пабло Солари из «Ривер Плейт». Сообщается, что красно-белые отдадут за аргентинца 12 миллионов евро. Чем футболист поможет Деяну Станковичу?
Солари — игрок системы аргентинского клуба «Тальерес», куда он попал из клуба «Румбо Велес». Пабло прошел почти все молодежные и юношеские сборные Аргентины, остановившись на команде до 23 лет. Оба брата потенциального спартаковца — тоже футболисты, один из них выступает за аргентинский «Расинг».
Транзитом через «Коло-Коло» (приехал экстренно после травмы Маркоса Боладоса, быстро стал важной частью команды, выиграл Кубок Чили в 2021-м, забив в финале) Солари присоединился к «Ривер Плейт».
Переходу в чилийский клуб способствовал тренер сборной Аргентины U18 Эстебан Солари (брат звезды «Реала» Сантьяго Солари), который умолял обратить внимание на некоторые детали: «Он очень хорош в игре один в один, Пабло отлично видит поле и качественно играет без мяча. Он умный и быстрообучаемый».
Солари сам так говорил о себе в интервью перед одним из матчей за аргентинскую сборную: «Я похож на Матиаса Суареса (легенда «Андерлехта», которым интересовался ЦСКА), мой стиль игры заключается в том, чтобы заполнять свободные пространства на фланге, но я также могу быть форвардом или оттянутым нападающим. В детском футболе я играл опорным полузащитником, затем «девятку», и уже в «Тальересе» оказался в полузащите, на позиции «восьмерки». И только затем переквалифицировался в вингера, где играю сейчас».
За «Ривер Плейт» Солари выходил правым форвардом, а в последнее время часто оказывался в центре атаки. Всего у аргентинца — 30 голов и 17 передач за «Ривер» в 110 матчах, то есть почти одно голевое действие на два матча.
Зачем «Спартаку» Солари?
Пабло — игрок в зону Тео Бонгонды. Основная претензия к Тео — действия без мяча и отсутствие скиллов в комбинационной игре. В первой части сезона спартаковцы очень медленно двигали мяч на правом фланге как раз из-за Бонгонды. Он — второй в лиге по качеству дриблинга, но при этом часто теряет из виду партнеров. Плюс ко всему Даниил Денисов в оборонительной фазе остается без поддержки конголезца, что существенно уменьшает потенциал клуба в обороне.
Солари по своему типажу другой. Он правоногий (Тео — левша), что по нынешним временам для правого вингера история не частая. Его обычная модель атаки — прорыв по флангу к лицевой вдоль бровки. Пабло может отыграться с партнером и сделать нацеленную передачу в глубину штрафной. Еще он отлично открывается на линии офсайда, бежит за спину защитникам под передачу. Плюс ко всему у него качественное завершение. Поэтому в «Ривере» его в последнее время использовали в центре атаки.
Для Станковича важно, чтобы игроки ответственно относились к прессингу. «Спартак» использует персональную модель, в которой каждый должен работать по своему сопернику. И здесь Солари — находка: он умеет прессинговать и покрывает большие пространства в работе без мяча.
У Пабло нет какого-то выдающегося дриблинга, но для командной работы его качества очень подходят. С приходом Станковича особую ценность имеют как раз такие футболисты, которые становятся частью единого механизма. Поэтому на противоположном фланге так здорово раскрылся Маркиньос, который умещает дриблинг и передачи с активными действиями в оборонительной фазе.
По информации аргентинской прессы, переход Солари — дело решенное. Главный претендент — «Спартак». По моим данным, спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао активно работает над сделкой.
Возможно, уже скоро услышим официальную информацию о трансфере Пабло в «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3