Максим Никитин — о потенциальном трансфере 23-летнего аргентинца.

Вслед за 23-летним сербом Иваном Иличем из «Торино» в «Спартак» сватают его ровесника — Пабло Солари из «Ривер Плейт». Сообщается, что красно-белые отдадут за аргентинца 12 миллионов евро. Чем футболист поможет Деяну Станковичу?

Солари — игрок системы аргентинского клуба «Тальерес», куда он попал из клуба «Румбо Велес». Пабло прошел почти все молодежные и юношеские сборные Аргентины, остановившись на команде до 23 лет. Оба брата потенциального спартаковца — тоже футболисты, один из них выступает за аргентинский «Расинг».

Транзитом через «Коло-Коло» (приехал экстренно после травмы Маркоса Боладоса, быстро стал важной частью команды, выиграл Кубок Чили в 2021-м, забив в финале) Солари присоединился к «Ривер Плейт».

Переходу в чилийский клуб способствовал тренер сборной Аргентины U18 Эстебан Солари (брат звезды «Реала» Сантьяго Солари), который умолял обратить внимание на некоторые детали: «Он очень хорош в игре один в один, Пабло отлично видит поле и качественно играет без мяча. Он умный и быстрообучаемый».

Фото Global Look Press

Солари сам так говорил о себе в интервью перед одним из матчей за аргентинскую сборную: «Я похож на Матиаса Суареса (легенда «Андерлехта», которым интересовался ЦСКА), мой стиль игры заключается в том, чтобы заполнять свободные пространства на фланге, но я также могу быть форвардом или оттянутым нападающим. В детском футболе я играл опорным полузащитником, затем «девятку», и уже в «Тальересе» оказался в полузащите, на позиции «восьмерки». И только затем переквалифицировался в вингера, где играю сейчас».

За «Ривер Плейт» Солари выходил правым форвардом, а в последнее время часто оказывался в центре атаки. Всего у аргентинца — 30 голов и 17 передач за «Ривер» в 110 матчах, то есть почти одно голевое действие на два матча.

Зачем «Спартаку» Солари?

Пабло — игрок в зону Тео Бонгонды. Основная претензия к Тео — действия без мяча и отсутствие скиллов в комбинационной игре. В первой части сезона спартаковцы очень медленно двигали мяч на правом фланге как раз из-за Бонгонды. Он — второй в лиге по качеству дриблинга, но при этом часто теряет из виду партнеров. Плюс ко всему Даниил Денисов в оборонительной фазе остается без поддержки конголезца, что существенно уменьшает потенциал клуба в обороне.

Фото Global Look Press

Солари по своему типажу другой. Он правоногий (Тео — левша), что по нынешним временам для правого вингера история не частая. Его обычная модель атаки — прорыв по флангу к лицевой вдоль бровки. Пабло может отыграться с партнером и сделать нацеленную передачу в глубину штрафной. Еще он отлично открывается на линии офсайда, бежит за спину защитникам под передачу. Плюс ко всему у него качественное завершение. Поэтому в «Ривере» его в последнее время использовали в центре атаки.

Для Станковича важно, чтобы игроки ответственно относились к прессингу. «Спартак» использует персональную модель, в которой каждый должен работать по своему сопернику. И здесь Солари — находка: он умеет прессинговать и покрывает большие пространства в работе без мяча.

У Пабло нет какого-то выдающегося дриблинга, но для командной работы его качества очень подходят. С приходом Станковича особую ценность имеют как раз такие футболисты, которые становятся частью единого механизма. Поэтому на противоположном фланге так здорово раскрылся Маркиньос, который умещает дриблинг и передачи с активными действиями в оборонительной фазе.

По информации аргентинской прессы, переход Солари — дело решенное. Главный претендент — «Спартак». По моим данным, спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао активно работает над сделкой.

Возможно, уже скоро услышим официальную информацию о трансфере Пабло в «Спартак».