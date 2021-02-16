РФС и «Тамбов»: инвестиция в новых Жирковых

Обозреватель «СЭ» приветствует подход футбольного союза к вопросу о спасении «волков»

Стали известны условия, при которых «Тамбов» завершит сезон. РФС готов выделить 150-200 миллионов рублей, все зависит от губернатора

Когда хорошо, тогда хорошо. РПЛ уже сделала конкретный шаг, чтобы не дать окончательно загнуться «Тамбову» и сохранить целостность соревнований. Да, 51 миллион рублей не манна небесная, но на дороге не валяются.

Еще дальше пошел РФС, причем на Таганке не просто решили помочь загнанным за красные флажки «волкам», а мыслили стратегически, в духе бизнеса, думая не только о сиюминутной ситуации, но и о будущем футбола во всем регионе.

Увесистая инвестиция в 150-200 миллионов рублей точно оставит «Тамбов» на плаву. Но поскольку после завершения сезона над клубом все равно останется висеть дамоклов меч банкротства, то на возврат денег в Российском футбольном союзе не рассчитывают. А вот вложить эти средства в развитие детско-юношеского футбола области под гарантии губернатора — отличное решение. Раз не получается совместными усилиями содержать профессиональную команду, то пусть средства вкладываются в будущее, в новых Жирковых.

При этом руководство РФС абсолютно правильно не собирается вкладываться в, условно, никуда, а просит документально все оформить. Это и есть гарантия того, что не случится ситуация «после нас хоть потоп»: клуб доиграет до конца сезона на средства, полученные в том числе от футбольного союза, а потом договоренности об инвестициях в детские школы замылятся. Нет уж — договорились, так давайте делать, развивать, не спускать на тормозах под благовидными предлогами решения других социальных вопросов. Они, безусловно, тоже важны, но тут речь об адресных вложениях.

Единственное, очень не хотелось бы в дальнейшем расширения Небесной лиги, где уже находятся «Амкар» с «Тосно», а «Тамбов» — на пути к ней. Уверен, что РФС и РПЛ сделают выводы из этого сезона и примут регламентные меры к тому, чтобы через год снова не спасать кого-то всем миром.

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