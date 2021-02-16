Трэш в Инстаграме Чепчугова. Бывшего сменщика Акинфеева нужно спасать

Экс-вратарь ЦСКА предлагает есть окурки и говорит об Аллахе.

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов активно ведет Instagram. Вот только последние публикации в нем вызывают серьезную тревогу за состояние многолетнего сменщика Акинфеева.

Недавно в интервью «Чемпионату» Чепчугов признался, что у него была попытка суицида в 2019 году из-за семейных проблем.

«У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьей. Подчеркиваю, что переживал, — сейчас уже все нормально. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным. У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала. Необъяснимое состояние. Будто робот. Просто полностью отключается мозг. Я лег на кухне и вот этим острым ножом в руках, который на фотографии, ... [Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.



Первый раз даже вроде как почувствовал боль... Затем убрал нож... Начал [Роскомнадзор] себя во второй раз и... сделал это намного сильнее, чем в первый. Эта самая точка, которую вы можете видеть на фотографии, не заживает с 2019 года...

— Вы все это серьезно рассказываете?

— Да, это настоящая правда. Казалось, что я ухожу из жизни... В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тысяч рублей бывшей жене и брату. Вы меня поймите, в тот момент я очень сильно переживал. Но сейчас все нормально.

— Что почувствовали, когда пришли в себя?

— Когда я во второй раз попытался это... себя, начал чувствовать боль, но все равно продолжал... Крови не было. Делал не резко, а планомерно: повышал силу с каждой секундой. В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше, вдруг в какой-то момент я подумал о Софии — и будто переключатель сработал: мозг завелся, а я резко вернулся обратно к жизни. У меня были закрыты глаза, когда открыл — на них были слезы. Будто вышел из ступора. Я не стесняюсь этого — это моя история и моя жизнь», — рассказал Чепчугов.

Похоже, спустя два года у экс-вратаря ЦСКА опять возникли психологические проблемы.

«Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую!»

В последние дни Чепчугов выложил сразу несколько тревожных постов. Про Евгения Гинера и «нерешенный вопрос» с президентом ЦСКА. С фото Жан-Клода Ван Дамма и призывом: «Не употребляйте наркотики! Полезно будет поговорить сознанием», а еще — с миской с сигаретными окурками.

Вратарь на видео вилкой цепляет бычки, словно их ест, из салатницы, которую в итоге разбивает в ванной. Подпись не лучше: «Тот, кто не кушал бычки, я вам завидую! В ночь 17.02.2021 Приходите подсознание!»

Дату 17 февраля Чепчугов добавляет во все свежие посты, анонсируя некую встречу.

Вчера вратарь выложил пост, изобразив себя космонавтом в космосе, с подписью: «Когда Аллах меня наградил большим сердцем! И не забывайте, я Сократа достану из могил!»

Чепчугов тяжело пережил развод и разлуку с дочерью. В развале семьи обвинил тещу

В октябре 2018 года Чепчугов развелся с супругой Ксенией, от которой у него дочь София. По версии Чепчугова, на жену сильно влияла теща: она жила вместе с семьей, а когда вратарь отправился играть в «Енисей», отговорила дочь ехать с мужем в Красноярск.

Из-за этого у вратаря начались проблемы с алкоголем: он напивался и пропускал тренировки, а «Енисей» отзаявил его из состава в феврале 2018-го года — незадолго до развода.

«Разошлись абсолютно по-дружески. Ксения получила все то, что и хотела получить: я отдал две квартиры и машину. Сейчас у них в пяти минутах хорошая школа. Рад, что у них есть все для хорошей жизни», — отмечал Чепчугов в интервью.

С 7-летней дочерью Чепчугов больше не видится из-за разногласий с бывшей супругой и тещей.

При этом Сергей отмечал, что больше никаких проблем у него нет и нет повода для переживаний, хоть близкие звонили и волновались, когда он выложил в своем аккаунте серию тревожных постов.

Чепчугов запивал проблемы в ЦСКА, носил шубу в пол и получил кличку ЧП

Чепчугов не всегда сидел под Акинфеевым. Начинал он в Красноярске — в «Металлурге», который потом переименовали в «Енисей». После четырех лет в клубе Сергей транзитом через Ригу оказался в «Сибири», где стал лучшим голкипером ФНЛ и получил предложение из ЦСКА. Агент Алексей Сафонов, который устраивал Чепчугова, рассказывал, что отговаривал его от ухода в армейский клуб.

«Я отговаривал как мог: «Останься хотя бы на год здесь». Тут Чепчугов перестал отвечать на звонки. Чепчугов может дочке показать армейскую лавку: «Смотри, как отполирована. Моя работа, я здесь десять лет отсидел». Ему-то говорили — Акинфеев через полгода уйдет. А как только Чепчугов пришел, Акинфеев сразу новый пятилетний контракт с ЦСКА подписал. А наш Сережа просто угробил карьеру.

— Это же Чепчугов ходил в шубах до пола?

— В ЦСКА!

— Прекрасный вкус.

— Это ребята его подкололи перед турниром в Греции. Кто-то внушил: «Должна быть до пола, ты же барин». Много было с Чепчуговым басен. Даже кличка — ЧП. Ребята рассказывали: Чанов дает упражнения, а Сережа отвечает: «Меня другому учили, буду не такие упражнения делать».

— Силен.

— Так он и в Красноярске почудил от души. На правах местного начал Клейменову, тренеру вратарей, объяснять, как надо тренировать. На уровне «пойдем выйдем». Еще в каком-то караоке-клубе Юру Шатунова исполнял. Человек на своей волне.

— С последним своим клубом тоже как-то странно распрощался.

— В Красноярск приехал молодой Филиппов из дубля «Спартака». А Сережа, у которого медалей больше, чем у Брежнева, даже в заявку не попадал», — сказал Сафонов в интервью «СЭ».

Были у Чепчугова в ЦСКА и проблемы с алкоголем.

«Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями. За все это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием. Это психически немного разгружает. Болельщики еще начали ярлыки вешать, писали комментарии: «Сидит и зарабатывает деньги», — рассказывал голкипер.

Любимый напиток Чепчугова — виски Jack Daniel's. Василий Березуцкий шутил, когда экс-вратарь написал ему пожелание остаться в ЦСКА: «Чепа, хватит пить».

В «Енисее» Чепчугов много пил и пропускал на тренировки

В «Енисее», последнем клубе Чепчугова, из-за проблем с алкоголем вратарь, по сути, и закончил карьеру: «Бывало, что напивался и не приходил на тренировку. Меня даже хотели из команды исключить, но тогда Аленичева уговорили этого не делать. Это могло повторяться два раза в неделю. Были дежурные разговоры: «Давай заканчивай».

На этой почве возник конфликт с тренером Дмитрием Аленичевым: Чепчугов в составе «Енисея» удачно сыграл с «Ахматом» в Кубке России (3:0), его признали лучшим игроком матча. Но на следующую игру чемпионата Аленичев поставил молодого вратаря Михаила Филиппова. Чепчугов на эмоциях высказал недовольство Аленичеву, но позже признал, что дело было в его отношении к работе.

«Переиграли грозненцев, на следующую игру меня не поставили. Но, возможно, все проблемы были от моей безответственности. Спрашивал, почему я не играю. Предположил, что, может, агент влияет на то, что Мишке Филиппову нужно определенное количество игр сыграть для бонусов в контракте. Он отнекивался. Скорее всего, дело было в моей ответственности», — объяснил вратарь.

Чепчугов, по словам агента Сафонова, после провала в «Енисее» пытался стать игроком «Нижнего Новгорода» и «Факела», но последние годы до сих пор без клуба.

Подписчики просят помощи у игроков ЦСКА, Игнашевича и Слуцкого

Что за дату анонсирует Чепчугов, что с ним происходит — пока непонятно. Завтра, 17 февраля, к Instagram бывшего вратаря ЦСКА будет приковано особое внимание.

В комментариях к свежим постам у Чепчугова очень тревожно: за бывшего футболиста переживают подписчики, которые отмечают игроков ЦСКА и просят помочь бывшему вратарю армейцев.

Пользователи в комментариях призывают не только близких, но Федора Чалова, Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого, Игоря Акинфеева и тренера Леонида Слуцкого связаться с Чепчуговым и помочь ему.

Мы постарались дозвониться до Сергея, но Чепчугов пока не берет трубку. Однако при этом ответил на сообщение.

Вот наша переписка.

— Сергей, это корреспондент «Спорт-Экспресса». Во-первых, передаю вам огромный привет от всех армейских болельщиков! Все обеспокоены вашими постами в Instagram. Можем поговорить немного? Реально все переживают, что с вами... Хотим помочь.

— Спасибо за поддержку! Большой привет болельщикам ЦСКА! Передайте — все хорошо!

Отец Чепчугова в интервью «Чемпионату» сообщил, что отправляется в Москву.

«Конечно, очень переживаю. Хотел поговорить с ним после новых публикаций, но он написал мне сообщение: «Все хорошо». Сегодня планирую брать билеты, завтра утром надо лететь в Москву. Будем разговаривать и решать проблему», — сказал Чепчугов-старший.

Будем надеяться, что встреча даст плоды. Поскольку проблема действительно есть, и закрывать на нее глаза уже невозможно.