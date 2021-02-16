Стали известны условия, при которых «Тамбов» завершит сезон. РФС готов выделить 150-200 миллионов рублей, все зависит от губернатора

«СЭ» выяснил положения «дорожной карты» «Тамбова», позволяющей клубу доиграть чемпионат России-2020/21 до конца.

Первое. Найти инвесторов, готовых оказать определенную финансовую помощь. Выполнено.

Второе. Уже сейчас, а не после окончания соревнований, получить от РПЛ 51 миллион рублей за реализацию коммерческих и ТВ-прав лиги. Остальные клубы согласились с таким сценарием — выполнено.

Третье. Договориться с футболистами (в большинстве своем — уже бывшими) о реструктуризации долгов по зарплатам и премиальным — то есть о снижении выплат хотя бы до 2/3 от положенного изначально. Далее игроки должны забрать соответствующие заявления из Палаты РФС по разрешению споров, что позволит начать заявлять новичков. Не выполнено.

Четвертое. Руководство РФС, не желая оставаться в стороне, договорилось о следующей схеме поддержки клуба. Футбольный союз выделяют порядка 150-200 миллионов рублей под гарантии губернатора области Александра Никитина в том, что в ближайшие годы такая же сумма будет вложена властями региона в развитие детско-юношеского футбола. Причем эти гарантии следует официально оформить юридически. Не выполнено.

Именно последнее положение «дорожной карты» — ключевое. Во-первых, сумма серьезная и она спасла бы «Тамбову» доигровку сезона. Во-вторых, РФС не хочет выделять ее «в воздух» — именно поэтому требует надлежащего документального оформления.

Что касается возможных аренд людей у других команд РПЛ, то здесь все пойдет в индивидуальном порядке — «волки» станут договариваться о каждом трансфере отдельно, повальных и принудительных переходов не будет. Никто не отменит и пункт 12.9.2. Регламента чемпионата России: «Каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более 2 (двух) футболистов, перешедших в данный клуб начиная с 7 августа 2020 года на условиях «аренды» из другого одного клуба ПЛ (в том числе, на условиях «субаренды», где первоначальным клубом футболиста был данный другой клуб ПЛ)». Именно поэтому в качестве запасного есть вариант использования футболистов молодежки «Тамбова», которая сегодня снялась со своего первенства.

(Вячеслав Короткин)