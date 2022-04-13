Полоса, мяч и звезды. Как менялся спартаковский ромб
1935—1949
Спартаковскую эмблему придумал Николай Старостин: в противовес вертикальному динамовскому ромбу он создал горизонтальный красный ромб с белой окантовкой, с буквой «С» в центре, через которую проходила белая полоса. Правда, шла она внутри ромба по другой диагонали, нежели сейчас.
1949—1998
Спартаковская эмблема окончательно обретает классический вид: белая полоска внутри ромба изменила направление. А до этого (в 1947 и 1948 годах) случались казусы с эмблемами на форме, когда полоска перечеркивалась в разные стороны.
Ромб, утвержденный в 1949 году, до сих пор принято считать классическим.
1998—2002
После победы в Кубке УЕФА над «Аяксом» в марте 1998 года изменяется официальная эмблема клуба: в ромбе появляется черно-белый футбольный мяч, вписанный в «С» (дизайн буквы тоже меняется). Это произошло из-за того, что клубу и обществу «Спартак» не удалось достичь согласия относительно единого использования эмблемы в качестве товарного знака. Это изменение диктовалось в первую очередь экономической необходимостью.
Новый ромб презентовали на предсезонной встрече с болельщиками, и клубный ребрендинг там был далеко не главной темой. Фанатов куда больше интересовал предстоящий полуфинал Кубка УЕФА с «Интером», цены на билеты в стартующем сезоне, строительство стадиона. Да и в отчете «СЭ» о мероприятии о том, что в спартаковском ромбе появился мяч, было упомянуто вскользь. Вообще в девяностые к символике относились куда проще. «Спартак» играл в полуфинале Кубка чемпионов вообще без эмблемы на футболках, а Гинтарас Стауче в 1994-м выходил на финал Кубка России в свитере сборной Дании.
Мяч в эмблеме спартаковские болельщики так и не приняли. Ромб с тех пор презрительно называют «беременным» и требуют вернуться к классике.
2002—2013
С образованием премьер-лиги «Спартак» получил право «повесить» на эмблему звезду за пять выигранных чемпионатов России. К этому времени на счету красно-белых было девять российских чемпионских титулов.
2013—2022
Инициаторами очередного изменения клубной эмблемы стали спартаковские ветераны. При поддержке клуба они написали письмо в РФС и РФПЛ о том, что титулы чемпионов СССР должны быть включены в список регалий команд. Соответственно, это позволило «Спартаку» нанести четыре золотые звезды на эмблему клуба (одна звезда за пять чемпионств; всего — 21 чемпионство). В июне 2013-го было официально объявлено и о редизайне эмблемы как части большого проекта по ребрендингу. Мяч внутри эмблемы из черно-белого превратился в красно-белый, а буква «С» изменила свои очертания в соответствии со старыми традициями.
2022 — н.в.
За пару месяцев до столетия «Спартак» представил обновленный ромб. Многие болельщики даже не заметили изменений, потому что ждали возвращения к классике.
В новой версии мяч графически «растворился» в полосе, теперь он смотрится менее акцентно, чем на вариантах 1998 и 2013 годов. «Засечка на букве «С» и динамика рисунка мяча, которая соответствует диагонали знака, уравновешивают всю конструкцию, — говорилось в презентационном релизе. — Звезды стали крупнее, расстояние между ними и углы подчинены общей геометрии. «Эта стабилизация и отсутствие повторяющихся обводок вокруг элементов позволяют избежать эффекта муара, так логотип выглядит увереннее и читается даже в микромасштабе».
В обновленном ромбе болельщики увидели изъян — мяч выглядел как будто спущенным. В «Спартаке» это приняли к сведению, и буквально за пару дней до столетия представил доработанную версию.
«Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча, — говорится в клубном релизе. — Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали».
Кроме того, «Спартак» представил специальную эмблему в честь столетия клуба. «Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин», — прокомментировал клуб появления альтернативного лого.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0