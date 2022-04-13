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Полоса, мяч и звезды. Как менялся спартаковский ромб

13 апреля «Спартак» опубликовал обновленный логотип клуба по просьбе болельщиков
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Спартаковцы после победы в Кубке СССР в 1947 году.
1948 год, разные ромбы на форме.
Фото ФК «Спартак»
1956 год, спартаковская классика.
Фото Олег Неелов
Недовольство болельщиков.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Егор Титов и первая версия ромба с мячом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Комбаров в сезоне-2013/14.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эмблема «Спартака».
Владимир Бесчастных и ромб со звездой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эмблема «Спартака».
Эмблема «Спартака».
Эмблема «Спартака».
Эмблема «Спартака».
Эмблема «Спартака».
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Эволюция главного спартаковского символа — в материале «СЭ».

1935—1949

Спартаковскую эмблему придумал Николай Старостин: в противовес вертикальному динамовскому ромбу он создал горизонтальный красный ромб с белой окантовкой, с буквой «С» в центре, через которую проходила белая полоса. Правда, шла она внутри ромба по другой диагонали, нежели сейчас.

Спартаковцы после победы в Кубке СССР в 1947 году.
Спартаковцы после победы в Кубке СССР в 1947 году.

1949—1998

Спартаковская эмблема окончательно обретает классический вид: белая полоска внутри ромба изменила направление. А до этого (в 1947 и 1948 годах) случались казусы с эмблемами на форме, когда полоска перечеркивалась в разные стороны.

1948 год, разные ромбы на форме. Фото ФК «Спартак»
1948 год, разные ромбы на форме.
Фото ФК «Спартак»

Ромб, утвержденный в 1949 году, до сих пор принято считать классическим.

1956 год, спартаковская классика. Фото Олег Неелов
1956 год, спартаковская классика.
Олег Неелов

1998—2002

Эмблема "Спартака".
Эмблема «Спартака».

Недовольство болельщиков. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Недовольство болельщиков.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Егор Титов и первая версия ромба с мячом. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Егор Титов и первая версия ромба с мячом.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

После победы в Кубке УЕФА над «Аяксом» в марте 1998 года изменяется официальная эмблема клуба: в ромбе появляется черно-белый футбольный мяч, вписанный в «С» (дизайн буквы тоже меняется). Это произошло из-за того, что клубу и обществу «Спартак» не удалось достичь согласия относительно единого использования эмблемы в качестве товарного знака. Это изменение диктовалось в первую очередь экономической необходимостью.

Новый ромб презентовали на предсезонной встрече с болельщиками, и клубный ребрендинг там был далеко не главной темой. Фанатов куда больше интересовал предстоящий полуфинал Кубка УЕФА с «Интером», цены на билеты в стартующем сезоне, строительство стадиона. Да и в отчете «СЭ» о мероприятии о том, что в спартаковском ромбе появился мяч, было упомянуто вскользь. Вообще в девяностые к символике относились куда проще. «Спартак» играл в полуфинале Кубка чемпионов вообще без эмблемы на футболках, а Гинтарас Стауче в 1994-м выходил на финал Кубка России в свитере сборной Дании.

Мяч в эмблеме спартаковские болельщики так и не приняли. Ромб с тех пор презрительно называют «беременным» и требуют вернуться к классике.

2002—2013

Эмблема "Спартака".
Эмблема «Спартака».

Владимир Бесчастных и ромб со звездой. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Бесчастных и ромб со звездой.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

С образованием премьер-лиги «Спартак» получил право «повесить» на эмблему звезду за пять выигранных чемпионатов России. К этому времени на счету красно-белых было девять российских чемпионских титулов.

2013—2022

Эмблема "Спартака".
Эмблема «Спартака».

Дмитрий Комбаров в сезоне-2013/14. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Комбаров в сезоне-2013/14.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Инициаторами очередного изменения клубной эмблемы стали спартаковские ветераны. При поддержке клуба они написали письмо в РФС и РФПЛ о том, что титулы чемпионов СССР должны быть включены в список регалий команд. Соответственно, это позволило «Спартаку» нанести четыре золотые звезды на эмблему клуба (одна звезда за пять чемпионств; всего — 21 чемпионство). В июне 2013-го было официально объявлено и о редизайне эмблемы как части большого проекта по ребрендингу. Мяч внутри эмблемы из черно-белого превратился в красно-белый, а буква «С» изменила свои очертания в соответствии со старыми традициями.

2022 н.в.

Эмблема "Спартака".
Эмблема «Спартака».

За пару месяцев до столетия «Спартак» представил обновленный ромб. Многие болельщики даже не заметили изменений, потому что ждали возвращения к классике.

В новой версии мяч графически «растворился» в полосе, теперь он смотрится менее акцентно, чем на вариантах 1998 и 2013 годов. «Засечка на букве «С» и динамика рисунка мяча, которая соответствует диагонали знака, уравновешивают всю конструкцию, — говорилось в презентационном релизе. — Звезды стали крупнее, расстояние между ними и углы подчинены общей геометрии. «Эта стабилизация и отсутствие повторяющихся обводок вокруг элементов позволяют избежать эффекта муара, так логотип выглядит увереннее и читается даже в микромасштабе».

В обновленном ромбе болельщики увидели изъян — мяч выглядел как будто спущенным. В «Спартаке» это приняли к сведению, и буквально за пару дней до столетия представил доработанную версию.

«Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча, — говорится в клубном релизе. — Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали».

Кроме того, «Спартак» представил специальную эмблему в честь столетия клуба. «Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин», — прокомментировал клуб появления альтернативного лого.

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