Полоса, мяч и звезды. Как менялся спартаковский ромб

Эволюция главного спартаковского символа — в материале «СЭ».

1935—1949

Спартаковскую эмблему придумал Николай Старостин: в противовес вертикальному динамовскому ромбу он создал горизонтальный красный ромб с белой окантовкой, с буквой «С» в центре, через которую проходила белая полоса. Правда, шла она внутри ромба по другой диагонали, нежели сейчас.

Спартаковцы после победы в Кубке СССР в 1947 году.

1949—1998

Спартаковская эмблема окончательно обретает классический вид: белая полоска внутри ромба изменила направление. А до этого (в 1947 и 1948 годах) случались казусы с эмблемами на форме, когда полоска перечеркивалась в разные стороны.

1948 год, разные ромбы на форме. Фото ФК «Спартак»

Ромб, утвержденный в 1949 году, до сих пор принято считать классическим.

1956 год, спартаковская классика. Олег Неелов

1998—2002

Эмблема «Спартака».

Недовольство болельщиков. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Егор Титов и первая версия ромба с мячом. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После победы в Кубке УЕФА над «Аяксом» в марте 1998 года изменяется официальная эмблема клуба: в ромбе появляется черно-белый футбольный мяч, вписанный в «С» (дизайн буквы тоже меняется). Это произошло из-за того, что клубу и обществу «Спартак» не удалось достичь согласия относительно единого использования эмблемы в качестве товарного знака. Это изменение диктовалось в первую очередь экономической необходимостью.

Новый ромб презентовали на предсезонной встрече с болельщиками, и клубный ребрендинг там был далеко не главной темой. Фанатов куда больше интересовал предстоящий полуфинал Кубка УЕФА с «Интером», цены на билеты в стартующем сезоне, строительство стадиона. Да и в отчете «СЭ» о мероприятии о том, что в спартаковском ромбе появился мяч, было упомянуто вскользь. Вообще в девяностые к символике относились куда проще. «Спартак» играл в полуфинале Кубка чемпионов вообще без эмблемы на футболках, а Гинтарас Стауче в 1994-м выходил на финал Кубка России в свитере сборной Дании.

Мяч в эмблеме спартаковские болельщики так и не приняли. Ромб с тех пор презрительно называют «беременным» и требуют вернуться к классике.

2002—2013

Эмблема «Спартака».

Владимир Бесчастных и ромб со звездой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С образованием премьер-лиги «Спартак» получил право «повесить» на эмблему звезду за пять выигранных чемпионатов России. К этому времени на счету красно-белых было девять российских чемпионских титулов.

2013—2022

Эмблема «Спартака».

Дмитрий Комбаров в сезоне-2013/14. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Инициаторами очередного изменения клубной эмблемы стали спартаковские ветераны. При поддержке клуба они написали письмо в РФС и РФПЛ о том, что титулы чемпионов СССР должны быть включены в список регалий команд. Соответственно, это позволило «Спартаку» нанести четыре золотые звезды на эмблему клуба (одна звезда за пять чемпионств; всего — 21 чемпионство). В июне 2013-го было официально объявлено и о редизайне эмблемы как части большого проекта по ребрендингу. Мяч внутри эмблемы из черно-белого превратился в красно-белый, а буква «С» изменила свои очертания в соответствии со старыми традициями.

2022 — н.в.

Эмблема «Спартака».

За пару месяцев до столетия «Спартак» представил обновленный ромб. Многие болельщики даже не заметили изменений, потому что ждали возвращения к классике.

В новой версии мяч графически «растворился» в полосе, теперь он смотрится менее акцентно, чем на вариантах 1998 и 2013 годов. «Засечка на букве «С» и динамика рисунка мяча, которая соответствует диагонали знака, уравновешивают всю конструкцию, — говорилось в презентационном релизе. — Звезды стали крупнее, расстояние между ними и углы подчинены общей геометрии. «Эта стабилизация и отсутствие повторяющихся обводок вокруг элементов позволяют избежать эффекта муара, так логотип выглядит увереннее и читается даже в микромасштабе».

В обновленном ромбе болельщики увидели изъян — мяч выглядел как будто спущенным. В «Спартаке» это приняли к сведению, и буквально за пару дней до столетия представил доработанную версию.

«Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча, — говорится в клубном релизе. — Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали».

Кроме того, «Спартак» представил специальную эмблему в честь столетия клуба. «Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин», — прокомментировал клуб появления альтернативного лого.