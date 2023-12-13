«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

«СЭ» и FONBET представляют пятый эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию //

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию //

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию

Насыщенная весна для ЦСКА! Впервые за долгое время армейцы обыгрывают «Зенит», и с этого матча начинается впечатляющая победная серия команды. На финише ЦСКА обходит «Спартак» и забирает серебро — первые медали красно-синих за пять лет. «Да за этим может ничего не быть, не быть еврокубков. Но это серебро дорогого стоит», — говорит главный тренер армейцев Владимир Федотов.

Вместе с Игорем отмечаем 20-летний юбилей его дебюта в профессиональном футболе, а также встречаем Даниэла Карвальо. Приезд бразильской легенды ЦСКА — это повод в деталях вспомнить ту самую победу армейцев в Кубке УЕФА. «Это было золотое время для нас. Подбор игроков в том ЦСКА был ну просто замечательным», — ностальгирует бразильская легенда армейцев.

Тема с несостоявшимся переездом Игоря в Европу преследовала его практически всю карьеру. По словам Евгения Гинера и Романа Бабаева, ни одного официального предложения в клуб так и не поступило. Хотя интерес, конечно, был. «Совершенно откровенно могу сказать, что Арсен Венгер интересовался и у меня лично спрашивал про Игоря Акинфеева и Андрея Аршавина, — рассказывает Валерий Газзаев. — Ну, естественно, я дал ему самые лучшие характеристики».

ЦСКА с Кубком УЕФА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И присматриваемся к Владиславу Торопу, второму вратарю армейцев. У Акинфеева было множество потенциальных преемников, но именно Торопу прочит большое будущее каждый, кто с ним работал, — и Сергей Овчинников, и Алексей Березуцкий, и Ролан Гусев. «Есть еще такой немаловажный фактор: Игорь сам выбрал себе преемника, — утверждает Березуцкий. — Именно он, скажем так, указал пальцем. Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит». Станет ли Тороп через какое-то время первым номером в ЦСКА?

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию