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«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

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Игорь Акинфеев празднует победу в Кубке УЕФА
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» и FONBET представляют пятый эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию

Насыщенная весна для ЦСКА! Впервые за долгое время армейцы обыгрывают «Зенит», и с этого матча начинается впечатляющая победная серия команды. На финише ЦСКА обходит «Спартак» и забирает серебро — первые медали красно-синих за пять лет. «Да за этим может ничего не быть, не быть еврокубков. Но это серебро дорогого стоит», — говорит главный тренер армейцев Владимир Федотов.

Вместе с Игорем отмечаем 20-летний юбилей его дебюта в профессиональном футболе, а также встречаем Даниэла Карвальо. Приезд бразильской легенды ЦСКА — это повод в деталях вспомнить ту самую победу армейцев в Кубке УЕФА. «Это было золотое время для нас. Подбор игроков в том ЦСКА был ну просто замечательным», — ностальгирует бразильская легенда армейцев.

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Тема с несостоявшимся переездом Игоря в Европу преследовала его практически всю карьеру. По словам Евгения Гинера и Романа Бабаева, ни одного официального предложения в клуб так и не поступило. Хотя интерес, конечно, был. «Совершенно откровенно могу сказать, что Арсен Венгер интересовался и у меня лично спрашивал про Игоря Акинфеева и Андрея Аршавина, — рассказывает Валерий Газзаев. — Ну, естественно, я дал ему самые лучшие характеристики».

ЦСКА с Кубком УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И присматриваемся к Владиславу Торопу, второму вратарю армейцев. У Акинфеева было множество потенциальных преемников, но именно Торопу прочит большое будущее каждый, кто с ним работал, — и Сергей Овчинников, и Алексей Березуцкий, и Ролан Гусев. «Есть еще такой немаловажный фактор: Игорь сам выбрал себе преемника, — утверждает Березуцкий. — Именно он, скажем так, указал пальцем. Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит». Станет ли Тороп через какое-то время первым номером в ЦСКА?

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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