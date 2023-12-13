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Сегодня, 18:30

Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
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Сергей Галицкий, Владимир Ивич.
Фото «СЭ»
Дмитрий Егоров — о «быках», которые впервые зимуют на первой строчке.

«Сергей Галицкий недоволен Владимиром Ивичем. Главный тренер «Краснодара» может быть отправлен в отставку, несмотря на первое место в таблице РПЛ», — примерно такие новости нет-нет да проскакивают в Telegram-каналах не самых последних инсайдеров. И как бы парадоксально такие идеи ни звучали — прислушаться к ним стоит.

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Тем более доводы бьют в лоб: прагматичный, осторожный, построенный на надежных алгоритмах футбол Ивича нарушает философию «Краснодара» и Галицкого. Нет больше акцента на владение и свободу, на атаку и сложносочиненные комбинации. Нет больше Широковых, Мамаевых, Измайловых и Маурисио с их красотой и изюминкой.

Логики слухам добавляет прошлое, где Галицкий убеждал, что стиль и качество футбола для «Краснодара» важнее места в таблице и даже трофеев. Мол, большой клуб определяют язык и почерк, тогда как пустышка может быстро дотянуться до звезд, зажечь, сгореть и тут же бесславно исчезнуть. А исчезать Галицкий не собирается. «Краснодар» для него не бизнес-проект и не игрушка.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В таком случае президент клуба становится цензором, который вполне может убрать из программы кассовый и успешный спектакль, потому что приемы режиссера не соответствуют идеям владельца. Зачем и так успешному человеку нужен этот дополнительный кусочек славы за произведение искусства, которое ему чуждо? Повторимся: для Галицкого «Краснодар» не коммерция, а жизнь.

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И, конечно, в этой жизни ты можешь задаваться вопросом: а почему по показателю зрелищности матчей моего клуба нет даже в десятке? Почему в последних двух играх забиваем только со стандартов? Почему раньше мы красиво вскрывали центр, а сейчас подаем с флангов? Почему раньше команда неслась вперед, а сейчас, даже атакуя, думает об обороне? Хороши ли мы в новом облике?

Ответ на все эти вопросы и сомнения также простой. Потому что раньше любовь публики даже в «Краснодаре» надо было отвоевывать не только у «Кубани», но и у московских и питерских клубов. Потому что раньше было идеалистическое восприятие футбола и людей. Потому что раньше что-то кому-то надо было доказывать.

Фото ФК «Краснодар»

Но доказывать уже нечего. Сейчас у «Краснодара» самый красивый стадион в стране в том числе и потому, что при действующей карте болельщика, запрете на мат и отмене семечек он единственный собирает аншлаги — под 35 000 на иных матчах. Сейчас у «Краснодара» воспитанники, которые стоят от 15 миллионов евро и которыми интересуются топ-клубы мира. Сейчас у «Краснодара» уважение СМИ и заслуженный статус гранда.

«Краснодар» Галицкого давно заслужил признание и дал людям все, кроме одного — чемпионства. И можно сколько угодно говорить о стиле, но тот самый Ивич, может, и подсознательно, но был приглашен именно для сухой победы. А для чего еще вы берете тренера, который за пять лет работы главным взял пять титулов и отнюдь не провалился в Англии. Достижения, прагматичность, интеллигентность, ментальная близость России — это намеренный и неуклонный путь к золоту.

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И пусть кто-то назовет это сменой футбольной ориентации Галицкого, пусть кто-то обвинит клуб в подтасовке ценностей и переобувании, но полные трибуны, место в таблице и публикации в прессе покажут, что кучка хейтеров недостойна внимания, тогда как Краснодар заслуживает золота, а Россия — нового футбольного чемпиона, которого раньше не было.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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