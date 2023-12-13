Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
«Сергей Галицкий недоволен Владимиром Ивичем. Главный тренер «Краснодара» может быть отправлен в отставку, несмотря на первое место в таблице РПЛ», — примерно такие новости нет-нет да проскакивают в Telegram-каналах не самых последних инсайдеров. И как бы парадоксально такие идеи ни звучали — прислушаться к ним стоит.
Тем более доводы бьют в лоб: прагматичный, осторожный, построенный на надежных алгоритмах футбол Ивича нарушает философию «Краснодара» и Галицкого. Нет больше акцента на владение и свободу, на атаку и сложносочиненные комбинации. Нет больше Широковых, Мамаевых, Измайловых и Маурисио с их красотой и изюминкой.
Логики слухам добавляет прошлое, где Галицкий убеждал, что стиль и качество футбола для «Краснодара» важнее места в таблице и даже трофеев. Мол, большой клуб определяют язык и почерк, тогда как пустышка может быстро дотянуться до звезд, зажечь, сгореть и тут же бесславно исчезнуть. А исчезать Галицкий не собирается. «Краснодар» для него не бизнес-проект и не игрушка.
В таком случае президент клуба становится цензором, который вполне может убрать из программы кассовый и успешный спектакль, потому что приемы режиссера не соответствуют идеям владельца. Зачем и так успешному человеку нужен этот дополнительный кусочек славы за произведение искусства, которое ему чуждо? Повторимся: для Галицкого «Краснодар» не коммерция, а жизнь.
И, конечно, в этой жизни ты можешь задаваться вопросом: а почему по показателю зрелищности матчей моего клуба нет даже в десятке? Почему в последних двух играх забиваем только со стандартов? Почему раньше мы красиво вскрывали центр, а сейчас подаем с флангов? Почему раньше команда неслась вперед, а сейчас, даже атакуя, думает об обороне? Хороши ли мы в новом облике?
Ответ на все эти вопросы и сомнения также простой. Потому что раньше любовь публики даже в «Краснодаре» надо было отвоевывать не только у «Кубани», но и у московских и питерских клубов. Потому что раньше было идеалистическое восприятие футбола и людей. Потому что раньше что-то кому-то надо было доказывать.
Но доказывать уже нечего. Сейчас у «Краснодара» самый красивый стадион в стране в том числе и потому, что при действующей карте болельщика, запрете на мат и отмене семечек он единственный собирает аншлаги — под 35 000 на иных матчах. Сейчас у «Краснодара» воспитанники, которые стоят от 15 миллионов евро и которыми интересуются топ-клубы мира. Сейчас у «Краснодара» уважение СМИ и заслуженный статус гранда.
«Краснодар» Галицкого давно заслужил признание и дал людям все, кроме одного — чемпионства. И можно сколько угодно говорить о стиле, но тот самый Ивич, может, и подсознательно, но был приглашен именно для сухой победы. А для чего еще вы берете тренера, который за пять лет работы главным взял пять титулов и отнюдь не провалился в Англии. Достижения, прагматичность, интеллигентность, ментальная близость России — это намеренный и неуклонный путь к золоту.
И пусть кто-то назовет это сменой футбольной ориентации Галицкого, пусть кто-то обвинит клуб в подтасовке ценностей и переобувании, но полные трибуны, место в таблице и публикации в прессе покажут, что кучка хейтеров недостойна внимания, тогда как Краснодар заслуживает золота, а Россия — нового футбольного чемпиона, которого раньше не было.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5