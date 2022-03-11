«Спартак» не проиграет «Краснодару», ЦСКА победит «Локомотив». Прогнозы на 21-й тур РПЛ
«Уфа» — «Нижний Новгород»
Андрей Червиченко — 2:1. «Нижний Новгород» забьет, но «Уфа» сейчас играет лучше, и очки ей нужнее. Уфимцы не дадут осечку в домашнем матче с прямым конкурентом.
Вячеслав Малежик — 1:1. «Уфа» играет дома, ей должно наконец повезти, и она не уступит дома одному из конкурентов.
«Арсенал» — «Динамо»
Андрей Червиченко — 1:2. «Арсеналу» придется тяжело. «Динамо» проиграло «Спартаку», ему надо реабилитироваться, по составу и игре москвичи лучше туляков.
Вячеслав Малежик — 1:2. Здесь мои пристрастия к «Динамо» повлияют на прогноз. «Арсенал» на своем поле забивает, но москвичам нужно побеждать после обидного поражения от «Спартака».
«Локомотив» — ЦСКА
Андрей Червиченко — 0:2. ЦСКА хорош, у команды появилась мощь в нападении. «Локомотив» после ухода главного тренера выглядит не очень. Думаю, армейцы выиграют.
Вячеслав Малежик — 0:2. ЦСКА разогнался, «Локомотиву» будет довольно сложно. Армейцы выглядят очень сильными после зимней паузы, осмелюсь сказать, что счет будет 2:0.
«Урал» — «Ахмат»
Андрей Червиченко — 1:1. Предположу, что будет ничья. «Ахмат» хорош, но «Уралу» очень нужны очки в домашнем матче.
Вячеслав Малежик — 1:1. У меня личная симпатия к Андрею Талалаеву, но «Ахмат» играет на выезде. Думаю, будет ничья.
«Химки» — «Сочи»
Андрей Червиченко — 1:3. «Химкам» не хватит состава и кондиций, чтобы обыграть «Сочи». Предположу, что гости одержат победу с разницей в два мяча.
Вячеслав Малежик — 1:1. Тут тоже буду пристрастен, мне нравится Сергей Юран, «Химки» играют дома. Думаю, они не проиграют сочинцам.
«Крылья Советов» — «Зенит»
Андрей Червиченко — 0:2. Тут все понятно, огромная разница в классе. Предположим, «Зенит» выиграет в два мяча.
Вячеслав Малежик — 0:0. Думаю, в Самаре «Зенит» выиграет не с самым большим счетом. Минимальная победа питерцев — 1:0.
«Спартак» — «Краснодар»
Андрей Червиченко — 1:1. «Спартак» неплохо выглядит, набирает ход, но краснодарцы не мальчики для битья. Предположу, что будет ничья.
Вячеслав Малежик — 2:1. Есть в «Спартаке» какая-то загадка, которая привлекает людей. Я увидел это и в игре с «Динамо». «Краснодар» будет стараться в Москве, но проиграет.
«Рубин» — «Ростов»
Андрей Червиченко — 1:1. «Рубин» сейчас играет лучше, но «Ростову» нужны очки. Скажу, что будет ничья при везении гостей.
Вячеслав Малежик — 2:1. При всей симпатии к Леониду Слуцкому, для меня «Рубин» — загадка. При этом что-то мне подсказывает, что казанцы одержат домашнюю победу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7