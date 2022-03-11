«Спартак» не проиграет «Краснодару», ЦСКА победит «Локомотив». Прогнозы на 21-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко и музыкант Вячеслав Малежик.

«Уфа» — «Нижний Новгород»

Андрей Червиченко — 2:1. «Нижний Новгород» забьет, но «Уфа» сейчас играет лучше, и очки ей нужнее. Уфимцы не дадут осечку в домашнем матче с прямым конкурентом.

Вячеслав Малежик — 1:1. «Уфа» играет дома, ей должно наконец повезти, и она не уступит дома одному из конкурентов.

«Арсенал» — «Динамо»

Андрей Червиченко — 1:2. «Арсеналу» придется тяжело. «Динамо» проиграло «Спартаку», ему надо реабилитироваться, по составу и игре москвичи лучше туляков.

Вячеслав Малежик — 1:2. Здесь мои пристрастия к «Динамо» повлияют на прогноз. «Арсенал» на своем поле забивает, но москвичам нужно побеждать после обидного поражения от «Спартака».

«Локомотив» — ЦСКА

Андрей Червиченко — 0:2. ЦСКА хорош, у команды появилась мощь в нападении. «Локомотив» после ухода главного тренера выглядит не очень. Думаю, армейцы выиграют.

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

Вячеслав Малежик — 0:2. ЦСКА разогнался, «Локомотиву» будет довольно сложно. Армейцы выглядят очень сильными после зимней паузы, осмелюсь сказать, что счет будет 2:0.

«Урал» — «Ахмат»

Андрей Червиченко — 1:1. Предположу, что будет ничья. «Ахмат» хорош, но «Уралу» очень нужны очки в домашнем матче.

Вячеслав Малежик — 1:1. У меня личная симпатия к Андрею Талалаеву, но «Ахмат» играет на выезде. Думаю, будет ничья.

«Химки» — «Сочи»

Андрей Червиченко — 1:3. «Химкам» не хватит состава и кондиций, чтобы обыграть «Сочи». Предположу, что гости одержат победу с разницей в два мяча.

Вячеслав Малежик — 1:1. Тут тоже буду пристрастен, мне нравится Сергей Юран, «Химки» играют дома. Думаю, они не проиграют сочинцам.

«Крылья Советов» — «Зенит»

Андрей Червиченко — 0:2. Тут все понятно, огромная разница в классе. Предположим, «Зенит» выиграет в два мяча.

Вячеслав Малежик — 0:0. Думаю, в Самаре «Зенит» выиграет не с самым большим счетом. Минимальная победа питерцев — 1:0.

«Спартак» — «Краснодар»

Андрей Червиченко — 1:1. «Спартак» неплохо выглядит, набирает ход, но краснодарцы не мальчики для битья. Предположу, что будет ничья.

Вячеслав Малежик — 2:1. Есть в «Спартаке» какая-то загадка, которая привлекает людей. Я увидел это и в игре с «Динамо». «Краснодар» будет стараться в Москве, но проиграет.

«Рубин» — «Ростов»

Андрей Червиченко — 1:1. «Рубин» сейчас играет лучше, но «Ростову» нужны очки. Скажу, что будет ничья при везении гостей.

Вячеслав Малежик — 2:1. При всей симпатии к Леониду Слуцкому, для меня «Рубин» — загадка. При этом что-то мне подсказывает, что казанцы одержат домашнюю победу.