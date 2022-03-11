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11 марта, 22:00

«Спартак» не проиграет «Краснодару», ЦСКА победит «Локомотив». Прогнозы на 21-й тур РПЛ

«Спартак» не проиграет «Краснодару», ЦСКА победит «Локомотив»
Леонид Александров
Корреспондент
Спартаковцы Джордан Ларссон, Александр Соболев, Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко и музыкант Вячеслав Малежик.

«Уфа» — «Нижний Новгород»

Андрей Червиченко — 2:1. «Нижний Новгород» забьет, но «Уфа» сейчас играет лучше, и очки ей нужнее. Уфимцы не дадут осечку в домашнем матче с прямым конкурентом.

Вячеслав Малежик — 1:1. «Уфа» играет дома, ей должно наконец повезти, и она не уступит дома одному из конкурентов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Нижний Новгород

«Арсенал» — «Динамо»

Андрей Червиченко — 1:2. «Арсеналу» придется тяжело. «Динамо» проиграло «Спартаку», ему надо реабилитироваться, по составу и игре москвичи лучше туляков.

Вячеслав Малежик — 1:2. Здесь мои пристрастия к «Динамо» повлияют на прогноз. «Арсенал» на своем поле забивает, но москвичам нужно побеждать после обидного поражения от «Спартака».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Динамо

«Локомотив» — ЦСКА

Андрей Червиченко — 0:2. ЦСКА хорош, у команды появилась мощь в нападении. «Локомотив» после ухода главного тренера выглядит не очень. Думаю, армейцы выиграют.

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

Вячеслав Малежик — 0:2. ЦСКА разогнался, «Локомотиву» будет довольно сложно. Армейцы выглядят очень сильными после зимней паузы, осмелюсь сказать, что счет будет 2:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

«Урал» — «Ахмат»

Андрей Червиченко — 1:1. Предположу, что будет ничья. «Ахмат» хорош, но «Уралу» очень нужны очки в домашнем матче.

Вячеслав Малежик — 1:1. У меня личная симпатия к Андрею Талалаеву, но «Ахмат» играет на выезде. Думаю, будет ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ахмат

«Химки» — «Сочи»

Андрей Червиченко — 1:3. «Химкам» не хватит состава и кондиций, чтобы обыграть «Сочи». Предположу, что гости одержат победу с разницей в два мяча.

Вячеслав Малежик — 1:1. Тут тоже буду пристрастен, мне нравится Сергей Юран, «Химки» играют дома. Думаю, они не проиграют сочинцам.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Сочи

«Крылья Советов» — «Зенит»

Андрей Червиченко — 0:2. Тут все понятно, огромная разница в классе. Предположим, «Зенит» выиграет в два мяча.

Вячеслав Малежик — 0:0. Думаю, в Самаре «Зенит» выиграет не с самым большим счетом. Минимальная победа питерцев — 1:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

«Спартак» — «Краснодар»

Андрей Червиченко — 1:1. «Спартак» неплохо выглядит, набирает ход, но краснодарцы не мальчики для битья. Предположу, что будет ничья.

Вячеслав Малежик — 2:1. Есть в «Спартаке» какая-то загадка, которая привлекает людей. Я увидел это и в игре с «Динамо». «Краснодар» будет стараться в Москве, но проиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

«Рубин» — «Ростов»

Андрей Червиченко — 1:1. «Рубин» сейчас играет лучше, но «Ростову» нужны очки. Скажу, что будет ничья при везении гостей.

Вячеслав Малежик — 2:1. При всей симпатии к Леониду Слуцкому, для меня «Рубин» — загадка. При этом что-то мне подсказывает, что казанцы одержат домашнюю победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
22
14
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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