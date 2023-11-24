Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:00

«Спартак» победит «Балтику», а ЦСКА не проиграет «Динамо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер сборной России Борис Игнатьев и боец Михаил Малютин.

«Крылья Советов» — «Локомотив»

Борис Игнатьев — 1:1. Сойдутся две команды, которые показывают содержательную игру, но не выделяются стабильностью.

Михаил Малютин — 1:1. «Крылья» хорошо идут в чемпионате. Нас ждет интересная игра, которая закончится ничьей.

«Зенит» — «Сочи»

Борис Игнатьев — 2:0. «Зениту» очень нужны очки, он в погоне за «Краснодаром». А «Сочи» сейчас выглядит слабо и занимает последнее месте в турнирной таблице.

Михаил Малютин — 3:0. «Зениту» нужна победа. Ему необходимо набирать очки в борьбе за чемпионство.

ЦСКА — «Динамо»

Борис Игнатьев — 1:1. ЦСКА и «Динамо» заслуживают свои места в таблице. Армейцам очень трудно играть, у них много травм, но они показывают результат. А у «Динамо» есть сбалансированный состав, чтобы двигаться вперед.

Михаил Малютин — 2:1. Встречаются две равные команды. Они показывают отличный футбол, но преимущество отдам ЦСКА.

«Балтика» — «Спартак»

Борис Игнатьев — 0:1. «Балтика» — это команда с характером. Игнашевич ставит интересный футбол, исходя из возможностей. Но «Спартак» найдет шанс, чтобы забить и забрать три очка.

Михаил Малютин — 0:2. «Балтика» может упереться дома, особенно против «Спартака». Но красно-белые должны взять три очка.

«Оренбург» — «Ахмат»

Борис Игнатьев — 1:0. «Оренбург» показывает футбол качественного уровня, но занимает несправедливо низкое место. А у «Ахмата» что-то пошло не так, хотя начинал при Ромащенко отлично.

Михаил Малютин — 1:1. У «Ахмата» все плохо в чемпионате, восемь матчей без побед, но и у «Оренбурга» долго нет побед. Ждем ничью.

«Урал» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 0:2. Краснодарцы превосходят соперника во всем. Они должны убедительно обыгрывать «Урал».

Михаил Малютин — 0:2. Очень хочется, чтобы «Краснодар» подольше побыл на первом месте и боролся за золото.

«Рубин» — «Факел»

Борис Игнатьев — 1:1. «Рубин» и «Факел» показывают нескучные матчи. При этом победы той или иной команде будет трудно добиться.

Михаил Малютин — 2:1. Две команды, которые находятся высоко в таблице, хотя показывают невзрачный футбол. Думаю, «Рубин» дома победит.

«Ростов» — «Пари НН»

Борис Игнатьев — 1:0. Команда Карпина добьется победы, потому что дома себя чувствует увереннее. Игроки «Ростова» захотят порадовать своих болельщиков победой.

Михаил Малютин — 2:1. От «Ростова» жду большего, но сейчас команда часто спотыкается. Будет интересная дуэль Карпина и Юрана.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
21
6
Читайте также
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Радимов: «Не вижу проблемы в кадровых потерях «Зенита», петербуржцы обыграют «Сочи» на 100 процентов»
Агент Мишкича ответил на вопрос, останется ли футболист в «Урале» до конца сезона
Радимов убежден, что победитель дерби ЦСКА — «Динамо» сможет побороться за чемпионство
Гладилин: «Сейчас морозы не влияют на игру легионеров РПЛ»
Новиков: «В матче между ЦСКА и «Динамо» не будет много голов»
Игнатьев считает, что «Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют вничью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кто в РПЛ чаще всех использует воспитанников? В топе — два клуба из Москвы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости