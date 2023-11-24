«Спартак» победит «Балтику», а ЦСКА не проиграет «Динамо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Локомотив»
Борис Игнатьев — 1:1. Сойдутся две команды, которые показывают содержательную игру, но не выделяются стабильностью.
Михаил Малютин — 1:1. «Крылья» хорошо идут в чемпионате. Нас ждет интересная игра, которая закончится ничьей.
Борис Игнатьев — 2:0. «Зениту» очень нужны очки, он в погоне за «Краснодаром». А «Сочи» сейчас выглядит слабо и занимает последнее месте в турнирной таблице.
Михаил Малютин — 3:0. «Зениту» нужна победа. Ему необходимо набирать очки в борьбе за чемпионство.
Борис Игнатьев — 1:1. ЦСКА и «Динамо» заслуживают свои места в таблице. Армейцам очень трудно играть, у них много травм, но они показывают результат. А у «Динамо» есть сбалансированный состав, чтобы двигаться вперед.
Михаил Малютин — 2:1. Встречаются две равные команды. Они показывают отличный футбол, но преимущество отдам ЦСКА.
Борис Игнатьев — 0:1. «Балтика» — это команда с характером. Игнашевич ставит интересный футбол, исходя из возможностей. Но «Спартак» найдет шанс, чтобы забить и забрать три очка.
Михаил Малютин — 0:2. «Балтика» может упереться дома, особенно против «Спартака». Но красно-белые должны взять три очка.
Борис Игнатьев — 1:0. «Оренбург» показывает футбол качественного уровня, но занимает несправедливо низкое место. А у «Ахмата» что-то пошло не так, хотя начинал при Ромащенко отлично.
Михаил Малютин — 1:1. У «Ахмата» все плохо в чемпионате, восемь матчей без побед, но и у «Оренбурга» долго нет побед. Ждем ничью.
Борис Игнатьев — 0:2. Краснодарцы превосходят соперника во всем. Они должны убедительно обыгрывать «Урал».
Михаил Малютин — 0:2. Очень хочется, чтобы «Краснодар» подольше побыл на первом месте и боролся за золото.
Борис Игнатьев — 1:1. «Рубин» и «Факел» показывают нескучные матчи. При этом победы той или иной команде будет трудно добиться.
Михаил Малютин — 2:1. Две команды, которые находятся высоко в таблице, хотя показывают невзрачный футбол. Думаю, «Рубин» дома победит.
Борис Игнатьев — 1:0. Команда Карпина добьется победы, потому что дома себя чувствует увереннее. Игроки «Ростова» захотят порадовать своих болельщиков победой.
Михаил Малютин — 2:1. От «Ростова» жду большего, но сейчас команда часто спотыкается. Будет интересная дуэль Карпина и Юрана.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3