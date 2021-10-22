Лев Яшин — величайший вратарь мира: редкие и знаменитые кадры
22 октября 2021-го исполняется 92 года со дня рождения величайшего голкипера всех времен и народов Льва Яшина. Российских футболистов часто гонят в европейские клубы, ведь только там они смогут набраться нужного мастерства и стать звездами мирового уровня. Но были времена, когда это совсем не требовалось.
Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» и оставил такой след в футбольной истории, что российские болельщики в рейтинге любимых игроков без сомнений ставят его выше таких монстров футбола, как Месси, Пеле или Криштиану Роналду. Множество международных организаций также отмечают заслуги голкипера, признавая его лучшим вратарем XX века.
Можно долго перечислять награды Льва Яшина: пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион Мельбурна, обладатель Кубка Европы-1960 и, конечно же, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France Football. Геймерам не стоит забывать и о том, что Яшин регулярно появляется среди легенд футбольного симулятора FIFA, в который играют сотни миллионов человек по всему миру. Много ли отечественных футболистов удостаиваются подобной чести?
Мы вспомним как он выглядел на пике карьеры.
В составе «Динамо» Яшин провел 326 матчей. За московский клуб вратарь играл до конца карьеры в 1971 году.
Что может быть лучше, чем после напряженного матча или всего сезона расслабиться на природе. Лодка, удочка и любимая рыбалка.
Зима — не повод откладывать любимое занятие. Главное одеться потеплее.
В 1960 году Лев Яшин со сборной СССР стал обладателем Кубка Европы. А вот он аккуратно похлопывает заветный трофей.
Кажется, что носить на руках Яшина готовы были все без исключения болельщики. Партнеру по сборной Валентину Бубукину особенно повезло.
Не стоит забывать о ледовом прошлом Льва Яшина. С хоккейным «Динамо» он выигрывал Кубок и становился бронзовым призером чемпионата.
Во время сборов национальной команды Яшин развлекал партнеров постановочной рыбалкой.
Яшин до сих пор является символом надежной игры в воротах. И вряд ли это когда-то изменится.
Мировые звезды футбола Эйсебио и Нилсон Сантос выражают респект советскому голкиперу.
Тот самый «Золотой мяч» в руках Льва Яшина. Он остается единственным вратарем в истории, который получил эту награду.
Яшин — не только прекрасный спортсмен, но и душа компании.
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