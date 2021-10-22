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Лев Яшин — величайший вратарь мира: редкие и знаменитые кадры

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
22 октября, 15:15
Лев Яшин. Фото Игорь Уткин Лев Яшин в игре против «Спартака». Фото - Лев Яшин. Фото - Лев Яшин с кубком Европы в 1960-м году. Фото Олег Неелов, - Валентин Бубукин подвозит Льва Яшина до его любимой позиции в воротах. Фото из личного архива Лев Яшин на зимней рыбалке. Фото Игорь Уткин Лев Яшин в компании Нилтона Сантоса и Эйсебио. Фото Федор Алексеев Лев Яшин в хоккейной форме. Фото из архива Виталия Давыдова Лев Яшин. Фото - Лев Яшин с «Золотым мячом». Фото Олег Неелов Лев Яшин. Фото из личного архива, - Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской Лев Яшин. Фото Олег Неелов, -
Лев Яшин. Фото Игорь Уткин
Теги:
Легендарные фото легендарного голкипера.

22 октября 2021-го исполняется 92 года со дня рождения величайшего голкипера всех времен и народов Льва Яшина. Российских футболистов часто гонят в европейские клубы, ведь только там они смогут набраться нужного мастерства и стать звездами мирового уровня. Но были времена, когда это совсем не требовалось.

Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» и оставил такой след в футбольной истории, что российские болельщики в рейтинге любимых игроков без сомнений ставят его выше таких монстров футбола, как Месси, Пеле или Криштиану Роналду. Множество международных организаций также отмечают заслуги голкипера, признавая его лучшим вратарем XX века.

Можно долго перечислять награды Льва Яшина: пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион Мельбурна, обладатель Кубка Европы-1960 и, конечно же, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France Football. Геймерам не стоит забывать и о том, что Яшин регулярно появляется среди легенд футбольного симулятора FIFA, в который играют сотни миллионов человек по всему миру. Много ли отечественных футболистов удостаиваются подобной чести?

Мы вспомним как он выглядел на пике карьеры.

Лев Яшин в игре против «Спартака». Фото -
Лев Яшин в игре против «Спартака». Фото —

В составе «Динамо» Яшин провел 326 матчей. За московский клуб вратарь играл до конца карьеры в 1971 году.

Лев Яшин. Фото из личного архива, -
Лев Яшин. Фото из личного архива, —

Что может быть лучше, чем после напряженного матча или всего сезона расслабиться на природе. Лодка, удочка и любимая рыбалка.

Лев Яшин на зимней рыбалке. Фото Игорь Уткин
Лев Яшин на зимней рыбалке. Фото Игорь Уткин

Зима — не повод откладывать любимое занятие. Главное одеться потеплее.

Лев Яшин с кубком Европы в 1960-м году. Фото Олег Неелов, -
Лев Яшин с кубком Европы в 1960-м году. Фото Олег Неелов, —

В 1960 году Лев Яшин со сборной СССР стал обладателем Кубка Европы. А вот он аккуратно похлопывает заветный трофей.

Валентин Бубукин подвозит Льва Яшина до его любимой позиции в воротах. Фото из личного архива
Валентин Бубукин подвозит Льва Яшина до его любимой позиции в воротах. Фото из личного архива

Кажется, что носить на руках Яшина готовы были все без исключения болельщики. Партнеру по сборной Валентину Бубукину особенно повезло.

Лев Яшин в хоккейной форме. Фото из архива Виталия Давыдова
Лев Яшин в хоккейной форме. Фото из архива Виталия Давыдова

Не стоит забывать о ледовом прошлом Льва Яшина. С хоккейным «Динамо» он выигрывал Кубок и становился бронзовым призером чемпионата.

Лев Яшин. Фото -
Лев Яшин. Фото —

Во время сборов национальной команды Яшин развлекал партнеров постановочной рыбалкой.

Лев Яшин. Фото -
Лев Яшин. Фото —

Яшин до сих пор является символом надежной игры в воротах. И вряд ли это когда-то изменится.

Лев Яшин в компании Нилтона Сантоса и Эйсебио. Фото Федор Алексеев
Лев Яшин в компании Нилтона Сантоса и Эйсебио. Фото Федор Алексеев

Мировые звезды футбола Эйсебио и Нилсон Сантос выражают респект советскому голкиперу.

Лев Яшин с «Золотым мячом». Фото Олег Неелов
Лев Яшин с «Золотым мячом». Фото Олег Неелов

Тот самый «Золотой мяч» в руках Льва Яшина. Он остается единственным вратарем в истории, который получил эту награду.

Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской
Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской

Яшин — не только прекрасный спортсмен, но и душа компании.

Лев Яшин. Фото Олег Неелов, -
Лев Яшин. Фото Олег Неелов, —

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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П2

21%

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17%

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23%

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Ювентус

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