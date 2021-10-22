Легендарные фото легендарного голкипера.

22 октября 2021-го исполняется 92 года со дня рождения величайшего голкипера всех времен и народов Льва Яшина. Российских футболистов часто гонят в европейские клубы, ведь только там они смогут набраться нужного мастерства и стать звездами мирового уровня. Но были времена, когда это совсем не требовалось.

Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» и оставил такой след в футбольной истории, что российские болельщики в рейтинге любимых игроков без сомнений ставят его выше таких монстров футбола, как Месси, Пеле или Криштиану Роналду. Множество международных организаций также отмечают заслуги голкипера, признавая его лучшим вратарем XX века.

Можно долго перечислять награды Льва Яшина: пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион Мельбурна, обладатель Кубка Европы-1960 и, конечно же, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France Football. Геймерам не стоит забывать и о том, что Яшин регулярно появляется среди легенд футбольного симулятора FIFA, в который играют сотни миллионов человек по всему миру. Много ли отечественных футболистов удостаиваются подобной чести?

Мы вспомним как он выглядел на пике карьеры.

Лев Яшин в игре против «Спартака». Фото —

В составе «Динамо» Яшин провел 326 матчей. За московский клуб вратарь играл до конца карьеры в 1971 году.

Лев Яшин. Фото из личного архива, —

Что может быть лучше, чем после напряженного матча или всего сезона расслабиться на природе. Лодка, удочка и любимая рыбалка.

Лев Яшин на зимней рыбалке. Фото Игорь Уткин

Зима — не повод откладывать любимое занятие. Главное одеться потеплее.

Лев Яшин с кубком Европы в 1960-м году. Фото Олег Неелов, —

В 1960 году Лев Яшин со сборной СССР стал обладателем Кубка Европы. А вот он аккуратно похлопывает заветный трофей.

Валентин Бубукин подвозит Льва Яшина до его любимой позиции в воротах. Фото из личного архива

Кажется, что носить на руках Яшина готовы были все без исключения болельщики. Партнеру по сборной Валентину Бубукину особенно повезло.

Лев Яшин в хоккейной форме. Фото из архива Виталия Давыдова

Не стоит забывать о ледовом прошлом Льва Яшина. С хоккейным «Динамо» он выигрывал Кубок и становился бронзовым призером чемпионата.

Лев Яшин. Фото —

Во время сборов национальной команды Яшин развлекал партнеров постановочной рыбалкой.

Лев Яшин. Фото —

Яшин до сих пор является символом надежной игры в воротах. И вряд ли это когда-то изменится.

Лев Яшин в компании Нилтона Сантоса и Эйсебио. Фото Федор Алексеев

Мировые звезды футбола Эйсебио и Нилсон Сантос выражают респект советскому голкиперу.

Лев Яшин с «Золотым мячом». Фото Олег Неелов

Тот самый «Золотой мяч» в руках Льва Яшина. Он остается единственным вратарем в истории, который получил эту награду.

Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской

Яшин — не только прекрасный спортсмен, но и душа компании.