«Я единственный, кто выступал против ВАР. Теперь убедились?!» Президент «Урала» поддержал «Ростов»

В пятницу арбитры не засчитали гол Али Соу, усмотрев у него положение «вне игры». Арутюнянц, в частности, сказал следующее: «Зачем нам такой ВАР, за который мы — клубы — платим, чтобы он нас же и прибивал? Значит, не станем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Значит, пусть руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает»

— А что я вам говорил? Убедились? Я ведь был единственный, кто выступал против ВАР, — подчеркивает Иванов. — Знал, ничего хорошего это новшество не принесет. И без ВАР судьи ошибались два раза в мою сторону, два раза в чужую. Ну как можно было не засчитать гол Соу?

Мы же тоже пострадали от ВАР. Матюнин почему-то не увидел офсайда у Дзюбы... Потом засчитал гол «Рубина». Как они рисуют линии? Что они там чертят? Ей-богу, не понимаю. В итоге «Ростов» теперь потерял важные очки из-за ошибки судьи, который работал ВАР. Это не дело!

Я бы не хотел, чтобы «Ростов» бойкотировал матч в Волгограде. Это уже нонсенс. Наш футбол опять окажется не в лучшем свете. Но я поддерживаю недоумение своего коллеги. Надо что-то с этим уже делать! Перед началом сезона нас собрали и говорят: давайте повысим судьям зарплаты!

— Ваша реакция?

— Ок. Давайте. Но что это изменит? Они в два раза меньше будут ошибаться, что ли? Нет! Правильно Арутюнянц поднимает вопрос: зачем клубы тратят деньги на ВАР? Каков итог? Потеря очков на ровном месте? Понимаю, есть состоятельные клубы, которые могут оплачивать ВАР.

Но, думаю, у «Ростова», «Урала», «Уфы», «Химок» лишних средств нет! Ну давайте тогда вообще все команды с периферии уберем. И все дела. Пусть они играют сами — с ВАР или без ВАР...

— Сколько вы тратите на ВАР?

— Серьезные деньги.

— Так что делать-то?

— Не знаю. Есть же у нас руководитель судейского комитета, пусть принимает решение. Но так же нельзя! Один человек неправильно нарисовал какие-то там линии — минус три очка. Куда это годится?

— Считаете, нужно строже наказывать судей?

— А у нас как бывает? Накажут арбитра, а через месяц он «всплывает» в РПЛ. Я бы еще понял, если бы перед началом сезона все клубы договорились: давайте дадим шанс молодым рефери, они будут ошибаться, но мы потерпим. Сделаем скидку на возраст, не трогаем их. Но у нас же и опытные арбитры влияют на исходы встреч... Причем регулярные ошибки! Одна за одной! Почему их постоянно назначают на игры?

— Дефицит арбитров.

— Да бросьте вы. Они вон в очереди стоят, чтобы судить премьер-лигу. А их не пускают, шансов не дают. У меня в Свердловской области есть хорошие ребята, молодые судьи. Так они сетуют: там наверху все уже расписано... Даже лайнсменами не берут работать в высший дивизион. Ну не могут пробиться наверх!

— Закрытая каста?

— Я так не утверждаю. Но вопросы есть.

— Значит, в целом поддерживаете Арутюнянца?

— Стоп. Не путайте. Я первый говорил о ненужности ВАР. Это сейчас коллеги меня поддерживают. Но позицию «Ростова» я понимаю, конечно.