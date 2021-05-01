ЦСКА потерял Влашича до конца сезона? Хорват расплакался на скамейке из-за травмы колена

Драма дня.

ЦСКА сегодня потерял очки в матче с «Уфой» (1:1), но неудачный результат — далеко не самое худшее, что случилось с армейцами в субботу. Из-за травмы игру не смог продолжить Никола Влашич. Для лидера красно-синих этот сезон, возможно, уже закончен.

Влашич — о травме: «Плохо. Ничего хорошего»

В добавленное к первому тайму время Влашич мог забить: зацепился за заброс из глубины, но не смог переиграть защитника «Уфы» Никитина. Хорват в том моменте мог повредить колено в стыке с соперником. После перерыва Влашич вышел на поле, чтобы оценить болевые ощущения, но тут же ушел, хромая и держась за лицо.

На скамейке запасных после замены он сидел в слезах вместе с врачом ЦСКА. Похоже, игрок повредил колено и считает, что травма очень серьезная.

«Как я? Плохо, ничего хорошего», — сказал футболист Sport24.

Понятно, почему Влашич угнетен. Травма случилась накануне решающих матчей сезона (у ЦСКА впереди игры с «Краснодаром» и «Динамо») и за полтора месяца до Евро-2020 — это может стать настоящей катастрофой для 23-летнего хорвата.

Тройная замена у нас. Планировалось две (Тики вместо Щенникова, Чалов вместо Сигурдссона), но Влашич не смог продолжить игру, и вместо него играет Кучаев. #ЦСКАуфа pic.twitter.com/oZonfubBxB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021

Это первая серьезная травма Влашича в ЦСКА

Точный характер травмы Влашича пока неизвестен. МРТ он пройдет только в воскресенье. Главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил после матча, что игроку было очень больно.

«Наш лучший игрок и один из лучших в чемпионате Влашич получил травму, поэтому пришлось его заменить. Степерь серьезности травмы пока непонятна. Он сам мне сказал, что ему очень больно. Он думает, что травма серьезная. Обследование будет завтра», — сказал он на пресс-конференции.

Судя по реакции самого игрока на повреждение, Влашич, вероятно, выбыл до конца сезона. Возможно, он травмировал связки колена и тогда восстановление может занять до полугода.

Для хорвата это может быть первое серьезное повреждение в ЦСКА, где за три сезона он пропустил из-за травм всего два матча: в августе прошлого года из-за мышечного недомогания, а летом 2019-го — из-за ушиба лодыжки. В 2014 году Влашич получил сотрясение мозга, пропустив почти месяц и четыре матча «Хайдука». То есть надолго хорват еще не выпадал.

В таком случае переговоры о возможном переходе из ЦСКА придется отложить. Ранее интерес к игроку приписывали «Милану», «Аталанте» и «Наполи». Если Влашич выбыл надолго и пропустит Евро-2020, то вряд ли какой-то трансфер будет возможен ближайшим летом.

Влашич при Оличе: ноль результативных действий за месяц

Весенняя часть сезона — один из худших отрезков для Влашича в ЦСКА. После назначения Олича хорват совсем поник: в семи матчах у хавбека один гол и тот — с пенальти в ворота «Тамбова».