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ЦСКА потерял Влашича до конца сезона? Хорват расплакался на скамейке из-за травмы колена

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:45
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1. Никола Влашич уходит в раздевалку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1. Никола Влашич уходит в раздевалку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Драма дня.

ЦСКА — Уфа

ЦСКА сегодня потерял очки в матче с «Уфой» (1:1), но неудачный результат — далеко не самое худшее, что случилось с армейцами в субботу. Из-за травмы игру не смог продолжить Никола Влашич. Для лидера красно-синих этот сезон, возможно, уже закончен.

1&nbsp;мая. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1.ЦСКА не обыграл «Уфу» и потерял Влашича. Это все, что стоит знать об этом матче

Влашич — о травме: «Плохо. Ничего хорошего»

В добавленное к первому тайму время Влашич мог забить: зацепился за заброс из глубины, но не смог переиграть защитника «Уфы» Никитина. Хорват в том моменте мог повредить колено в стыке с соперником. После перерыва Влашич вышел на поле, чтобы оценить болевые ощущения, но тут же ушел, хромая и держась за лицо.

На скамейке запасных после замены он сидел в слезах вместе с врачом ЦСКА. Похоже, игрок повредил колено и считает, что травма очень серьезная.

«Как я? Плохо, ничего хорошего», — сказал футболист Sport24.

Понятно, почему Влашич угнетен. Травма случилась накануне решающих матчей сезона (у ЦСКА впереди игры с «Краснодаром» и «Динамо») и за полтора месяца до Евро-2020 — это может стать настоящей катастрофой для 23-летнего хорвата.

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Это первая серьезная травма Влашича в ЦСКА

Точный характер травмы Влашича пока неизвестен. МРТ он пройдет только в воскресенье. Главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил после матча, что игроку было очень больно.

«Наш лучший игрок и один из лучших в чемпионате Влашич получил травму, поэтому пришлось его заменить. Степерь серьезности травмы пока непонятна. Он сам мне сказал, что ему очень больно. Он думает, что травма серьезная. Обследование будет завтра», — сказал он на пресс-конференции.

Судя по реакции самого игрока на повреждение, Влашич, вероятно, выбыл до конца сезона. Возможно, он травмировал связки колена и тогда восстановление может занять до полугода.

Для хорвата это может быть первое серьезное повреждение в ЦСКА, где за три сезона он пропустил из-за травм всего два матча: в августе прошлого года из-за мышечного недомогания, а летом 2019-го — из-за ушиба лодыжки. В 2014 году Влашич получил сотрясение мозга, пропустив почти месяц и четыре матча «Хайдука». То есть надолго хорват еще не выпадал.

В таком случае переговоры о возможном переходе из ЦСКА придется отложить. Ранее интерес к игроку приписывали «Милану», «Аталанте» и «Наполи». Если Влашич выбыл надолго и пропустит Евро-2020, то вряд ли какой-то трансфер будет возможен ближайшим летом.

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Влашич при Оличе: ноль результативных действий за месяц

Весенняя часть сезона — один из худших отрезков для Влашича в ЦСКА. После назначения Олича хорват совсем поник: в семи матчах у хавбека один гол и тот — с пенальти в ворота «Тамбова».

Последние шесть матчей с начала апреля Влашич провел вообще без результативных действий. Отчасти с этим связаны и сегодняшние проблемы ЦСКА, который застрял на пятом месте в таблице — главная звезда команды перестала делать результат.

1&nbsp;мая. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Никола Влашич получил травму. Насколько серьезную, узнаем в&nbsp;ближайшее время.

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