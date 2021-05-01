ЦСКА не обыграл «Уфу» и потерял Влашича. Это все, что стоит знать об этом матче

Красно-синие не побеждают три тура подряд.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур

ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:1 (0:0)

Голы: Мрзляк, 66 (0:1). Чалов, 71 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников (Кучаев, 46), Дивеев, Карпов, Ахметов, Влашич (Тикнизян, 46), Обляков, Сигурдссон (Чалов, 46), Рондон, Эджуке.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Бауэр, Табидзе (Голубев, 46. Аликин, 90), Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк (Урунов, 74), Жамалетдинов (Бизоза, 74), Андрич (Сысуев, 90+3).

Предупреждения: Мрзляк, 64. Голубев, 88. Урунов, 89.

Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Ковалев (Реутов).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Богач (Люберцы).

1 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в 28-м туре РПЛ. Сверху находится статистика этого матча — голы, составы, наказания. То, что в спортивных редакциях издавна называют «компот». Так вот добавить что-то к «компоту» довольно сложно. Красно-синие выглядели так же, как и во всех своих последних встречах, — то есть крайне посредственно. Больше сказать особенно и нечего.

Да и, если честно, не особенно и хочется. А то ведь еще запишут в число псевдожурналистов, провокаторов и недоброжелателей клуба, которые занимаются дешевыми домыслами. А там, того и гляди, и иностранным агентом назовут. Сейчас это, увы, в тренде.

Главное для ЦСКА событие этого матча, которое заслуживает отдельного внимания, случилось в перерыве. Речь о травме Николы Влашича. Хорват вместе с партнерами вышел из раздевалки на второй тайм, занял место на поле, но еще до того, как игра возобновилась, ушел на скамейку с крайне расстроенным выражением лица и видимыми болевыми ощущениями. Там он едва не заплакал. А в игру вместо Влашича вошел Константин Кучаев.

По словам главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, все может быть очень серьезно: «У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьезная».

Ивица Олич в интервью @matchpremier: У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьёзная ? #ЦСКАуфа pic.twitter.com/NBWRoyAzPK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021

«Уфу» же стоит похвалить хотя бы за гол Филипа Мрзляка, который получился одним из самых красивых в туре — об этом можно смело говорить уже сейчас. В целом же гости играли так, как все и ожидали. И тут тоже больше ничего и не добавишь.

Учитывая, что несколькими часами ранее «Ротор» на своем поле победил «Ахмат», интрига в борьбе за выживание закрутилась до предела — относительно благополучное 13-е и провальное 15-е места разделяют сейчас всего два очка. При этом при равенстве баллов волгоградцы находятся выше «Уфы» благодаря преимуществу в личных матчах — 0:0 и 1:0.

«Уфе» в оставшихся двух турах играть с «Зенитом» (д) и с «Арсеналом» (д). Встреча с туляками вообще может получиться эпичной битвой за выживание. Чего ждать от матча с питерцами, пока непонятно: «Зенит» может приехать в Башкирию уже ранге чемпиона и на расслабоне насладиться местным медом, а может и добывать титул.

У «Ротора» календарь не легче — гостевые матчи с ведущими борьбу за еврокубки «Сочи» и «Рубином». Во многом нужно надеяться лишь на то, что «Уфа» не наберет в оставшихся турах ни одного очка и статус-кво сохранится.

У «Арсенала», помимо поездки в Башкирию, стоят домашние матчи со «Спартаком» в этом туре и с «Рубином» в следующем. В общем, тоже все непросто, и все шансы напрямую свалиться в ФНЛ.