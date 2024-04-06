Два форварда «Спартака» играют в Европе. Стоит ли рассчитывать на возвращение Николсона и Бальде
В конце лета «Спартак» отдал в аренду сразу двух форвардов — Шамара Николсона и Кейта Бальде (с правом выкупа). Ямаец отправился играть за аутсайдера чемпионата Франции «Клермон», а сенегалец — помогать «Эспаньолу» выбраться в элиту испанского футбола.
«Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут», — говорил Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ».
Сейчас у красно-белых есть большие проблемы в атаке, особенно из-за ситуации с Промесом. Безголевая серия в РПЛ составляет уже три матча. Если взглянуть на статистику команд топ-10, то ниже «Спартака» по забитым мячам только «Пари НН» и «Рубин».
Зимой у Абаскаля была возможность вернуть Бальде и Николсона из аренды, но все остались на своих местах. Как нападающие проводят этот сезон?
Бальде: все очень плохо
Кейта родился в Каталонии, поэтому был счастлив вернуться в родные края, пусть и не в главную команду Барселоны. В «Эспаньоле» ожидали, что форвард будет результативен, а сам Бальде выглядел предельно мотивированным. Ради переезда в Испанию он даже согласился на существенное понижение зарплаты.
Сенегалец дебютировал за бело-синих в начале сентября, выйдя на замену в матче с «Аморебьетой» (3:2). Он не отметился результативными действиями, но вписал свое имя в протокол, получив желтую карточку.
Следующие пять туров Кейта пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, а потом принял участие еще в 19 матчах сегунды, лишь в одном из них сыграв больше тайма. Сейчас Бальде — 22-й в команде по количеству сыгранных минут в чемпионате (405). Результативных действий на его счету нет.
В Кубке Испании дела получше — два выхода в основе в двух встречах и голевая передача в игре против «Вальядолида» (3:1).
У Кейта есть проблемы не только на поле, но и за его пределами. Перед Новым годом неизвестные ограбили его дом и взяли в заложники мать (к счастью, все обошлось). А в феврале от него ушла супруга.
Вояж нападающего в Испанию, очевидно, не удался. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года, но шансы на его возвращение в Москву, пока у руля красно-белых Абаскаль, равны нулю. Да и в «Эспаньоле» на Кейта не рассчитывают — в 28 лет тот проводит свой худший сезон в карьере, хотя должен был выходить на пик.
Николсон — один из лучших в худшей команде Франции
«Клермон» находится на дне турнирной таблицы лиги 1, проиграв 15 раз в 27 турах. Отставание от «Лорьяна» из переходной зоны — шесть очков. Шансов на спасение катастрофически мало, команда идет последней практически по всем показателям.
Николсон же вполне неплох: за 22 матча набрал 4+3 и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров «Клермона» — выше него только Мухамед Шам Сарачевич (4+4). Хотя статистика Шамара могла бы быть и еще лучше, если бы не плохая реализация — у него 5,9 xG.
В «Клермоне» ямаец — одна из главных звезд, но в случае вылета он вряд ли останется в таком скромном клубе. При Абаскале место в «Спартаке, видимо, ему не светит. А вот при новом тренере он наверняка получит еще один шанс показать себя в России. В любом случае, Николсону удалось перезапустить карьеру.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5