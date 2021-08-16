Как выглядит официальный мяч РПЛ в сезоне-2021/22

29 июня 2020 года американский спортивный бренд Nike презентовал официальный мяч Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

Мяч впервые был использован в матче за Суперкубок России-2020 между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским «Локомотивом», который состоялся 7 августа 2020 года. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Конструкция

— Nike Flight стал результатом изучения повышения стабильности полета футбольного мяча, которое велось на протяжении восьми лет. Он обладает точной траекторией, потому что потоки воздуха движутся вокруг мяча и не захватывают поверхность.

— У мяча Flight единая конструкция из четырех панелей, а не из традиционных 12. Такая конструкция позволяет увеличить площадь удара и, как следствие, повысить его силу и точность.

— Специальная пропитка All Conditions Control (ACC) помогает сцеплению как в условиях влажной, так и сухой погоды.

Тестирование мяча Nike Flight включало в себя 68 различных операций и тысячи часов в лаборатории. Более 800 профессиональных атлетов участвовали в испытаниях на футбольном поле для создания окончательной версии.

Дизайн

Идея мяча, который будет отвечать всем требованиям футболистов, возникла 9 лет назад и претерпела множество модификаций. Изначально Nike Flight был белым с фирменным «свушем» компании. Затем внешний вид снаряда дорабатывался при участии футболистов АПЛ и других лиг.

Узор на панели мяча наносится 3D-чернилами, которые делают текстуру в некоторых местах более сложной для улучшения сцепления мяча с обувью.

История использования мячей Nike в РПЛ

Помимо РПЛ, мяч Nike Flight второй сезон кряду используется в английской премьер-лиге и итальянской серии А. В чемпионате России к сезону-2021/22 он сменил окрас с бело-черно-желтого на бело-красно-синий цвета.

Мяч, который использовался на матче открытия российской премьер-лиги сезона-2021/22 «Ростов» — «Динамо» (0:2), был отправлен на дроне в стратосферу. Запуск состоялся в городе Переславле-Залесском. Мяч приземлился на «Ростов Арене» за несколько секунд до стартового свистка.

Футбольный мяч Nike Flight. Фото Евгений Вдовин/161.ru

Компания Nike является техническим спонсором РПЛ с 2017 года. До мяча Flight в российском чемпионате использовались Ordem 5 и Merlin. В 2018 году Ordem 5 стал причиной громкого скандала. Во время матча 21-го тура «Локомотив» — «Спартак» (0:0), который состоялся в снегопад, использовались не красные, а желтые мячи. Их совершенно не было видно в телетрансляции, что вызвало гнев у большого числа болельщиков столичных клубов.

Мнение голкиперов о новом мяче

Не обошлось и без критики новых мячей. Перед стартом сезона РПЛ-2021/22 голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов в Instagram пожаловались на непредсказуемость Nike Flight.

«В этом сезоне, чувствую, вратарям будет сложнее сохранять свои ворота в неприкосновенности, потому что новые мячи летят более непредсказуемо и быстрее. Такие ощущения у меня», — написал Дюпин.

«Первая тренировка была с новыми мячами. Аналогично. Летят очень быстро, много меняют направление и легче по весу», — ответил ему в комментариях Фролов.

Технический регламент

С 13-го тура (29 октября — 1 ноября) в Тинькофф РПЛ вместо белого мяча будет использоваться ярко-желтый. Эти цвета позволяют ему выделяться в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период. Для игры в снежную погоду компания Nike предоставила клубам премьер-лиги мячи красного цвета. После увеличения светового дня, в апреле 2022 года, лига должна вернуться к мячам белого цвета.