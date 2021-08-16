«Возможно, мои дети будут играть за «Зенит». Интервью Мигеля Данни

Данни в интервью «СЭ» вспомнил о лучших моментах жизни в России.

В 2005 году Данни стал игроком московского «Динамо», где в первый же сезон был признан лучшим игроком команды по опросу болельщиков, а также обрел статус одной из главных звезд российского футбола. 26 августа 2008 года Данни подписал контракт с «Зенитом», а уже 29 августа забил свой первый гол за сине-бело-голубых, который стал победным в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

— Итак, прежде всего расскажите нам, чем вы сейчас занимаетесь в жизни, — вопрос Данни.

— Наслаждаюсь своей семьей и прекрасно проведенным временем с ними. И, конечно, отстаю от своих сыновей в футболе. (Улыбается.)

— Вы часто вспоминаете матч за Суперкубок УЕФА «Зенит» — «Манчестер Юнайтед»? Можете ли вы сказать, что это самый важный матч в вашей карьере?

— Да, я постоянно вспоминаю тот матч. Это была моя первая игра в составе «Зенита» и первый важный матч в моей карьере. Было круто, потому что мы выиграли, а я начал свою потрясающую карьеру в «Зените».

— Можете ли вы назвать топ-5 своих лучших партнеров на поле за всю вашу футбольную карьеру?

— Это довольно сложно, потому что я играл с потрясающими футболистами. В Европе много классных игроков, но я бы выделил Криштиану Роналду, Деку, Халка, Тиаго («Атлетико» Мадрид) и Дерлея. Из российских футболистов я бы отметил Андрея Аршавина, Константина Зырянова, Александра Кержакова, Романа Широкова и Павла Погребняка.

— Расскажите об игре с Роналду за сборную Португалии.

— Это было очень круто! Играть с лучшим игроком в истории — это потрясающе! Он отличный парень, хороший напарник и прекрасный капитан!

— Поддерживаете ли вы с кем-то связь из «Зенита»?

— Да, конечно! С руководством клуба, Сергеем Семаком, Владиславом Радимовым, Артемом Дзюбой, Александром Кержаковым, Вячеславом Малафеевым и со многими другими.

— Следите за матчами «Зенита»?

— Да, конечно! И буду следить всю свою жизнь!

— Ваше самое яркое воспоминание об играх за «Динамо» и «Зенит»?

— Все, что я делал за свою карьеру, было потрясающим. «Динамо» очень важно для меня, потому что клуб дал мне возможность играть в чемпионате России, и я выкладывался по полной, чтобы помочь команде. Я показывал очень хороший футбол, и у меня появилась возможность перейти в «Зенит». Мне удалось в составе «Зенита» поиграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, и я выиграл вместе с командой множество титулов, поэтому «Зенит» для меня также важен.

— Как часто вы вспоминаете Санкт-Петербург? Можете ли вы представить себе, что вы работаете в «Зените»?

— Я часто думаю о Санкт-Петербурге, потому что это мой второй дом. Моя семья любит Петербург, и моя дочь там родилась! Что касается работы в «Зените», то я уже получал два года назад от руководства клуба шанс, чтобы вернуться, но я не могу принять его, поскольку у моей дочери есть небольшие проблемы. Но мы никогда не знаем, что будет в будущем. Возможно, мои сыновья будут там играть.

— «Зенит» совсем скоро примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Что вы хотите пожелать всем болельщикам «Зенита», которые действительно скучают по вашей игре в Санкт-Петербурге?

— Я бы хотел, чтобы «Зенит» отлично выступил в Лиге чемпионов. Я всегда буду поддерживать команду и во время больших побед, и во время поражений. Я хочу сказать спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня и продолжают поддерживать, и я очень скучаю по вам тоже! Крепко обнимаю каждого болельщика, всех петербуржцев и всех россиян!

Евгений Черепанов