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14 июня, 15:41

ФИФА потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с эмблемы на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

ФИФА потребовала от сборной Сенегала изменить дизайн национальной эмблемы на форме чемпионата мира 2026 года, сообщает журналист Микки Джуниор.

По информации источника, федерация потребовала убрать из логотипа звезду, которая символизирует победу сборной на Кубке африканских наций 2021 года.

Ранее с аналогичными требованиями столкнулась сборная Египта. Команда была вынуждена убрать с формы семь звезд, обозначающих победы на Кубке африканских наций. Кроме того, им пришлось отказаться от использования на форме золотого цвета, который используется для нанесения фамилий игроков и их номеров.

На групповом этапе турнира сенегальцы сыграют против Франции, Норвегии и Ирака.

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