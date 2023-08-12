«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге
В первом матче четвертого тура чемпионата России «Спартак» в Екатеринбурге уступил «Уралу» (2:3) и упустил возможность закрепиться на первом месте. После матча «СЭ» пообщался с полузащитником красно-белых Наилем Умяровым о причинах поражения и перспективах команды в новом сезоне.
— Твои первые эмоции после такого обидного поражения?
— Всегда побеждать это хорошо, но нужно уметь и принимать поражения. В данной ситуации нужно принять, что «Урал» заслужил эту победу. Проигрывать обидно, но мы имеем, что имеем.
— Почему «Спартак» начинает таймы неуверенно? Были примеры и с «Пари НН», и сегодня.
— Если бы знали, с чем это связано, мы бы это исправили. Хочется этого избежать. Не первый раз это происходит. И с «Рубином» мы начали прижиматься. Это неприятно. Будем разговаривать и решать эти проблемы.
— Поражение от «Урала» — неудача или недоработка на футбольном поле?
— Тяжело сказать. Могу заявить, что с нашей стороны игра смотрелась тяжело с самых первых минут. Отрезками мы пытались ее выправить. Но даже несмотря на то, что вели 2:1, все сложилось, мягко говоря, неприятно.
— Перед штрафным ударом, Зиньковский и Соболев начали показывать странные жесты футболистам «Урала». Как ты видел этот момент?
— Не обратил на это внимание. Прежде всего я спросил у судьи, почему он не дает фол в нашу пользу, когда симулирует футболист «Урала»? Арбитр сам просто просил его вставать. Не помню, кто упал, но после этого же Миша (Игнатов, — «СЭ») сфолил перед вторым голом в наши ворота.
— Что нужно сделать, чтобы избегать таких матчей в дальнейшем?
— Нужно исправлять неуверенную игру в начале таймов. И быть более сконцентрированными в концовке.
— Абаскаль не раз жаловался на плотный календарь. Сегодня это сказалось на состоянии команды?
— Трудно ответить. Сегодня произошла большая ротация по сравнению с матчем с «Пари НН». Но мы все равно чувствовали усталость. Это не отговорка. Прежде всего, это психологическое состояние.
— Как оценишь старт сезона «Спартака»? Насколько ты доволен командой?
— Для идеального старта нужно было сегодня побеждать. Но ничего, двигаемся дальше.
— На сколько баллов из десяти можешь оценить начало сезона?
— Если бы выиграли, было бы десять. Сейчас — семь-восемь.
— Следующий матч с «Зенитом» станет самым важным в текущем сезоне на начальном этапе?
— Каждый матч дает три очка. Сейчас важны все матчи.
— На какое место «Спартак» будет претендовать в этом сезоне?
— Мы всегда должны бороться за первое место. Это «Спартак». Конечно, иногда нам преподносят уроки. Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, одержав победу в каждом матче. Понятно, что буду взлеты и падения. Главное — минимизировать эти падения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0