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Сегодня, 08:00

«Спартак» победит «Ахмат», а «Зенит» с «Динамо» сыграют вничью. Прогнозы на 4-й тур РПЛ

Дуймович и Яшин дали прогнозы на матчи 4-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Радость футболистов «Спартака» в матче 2-го тура против «Крыльев Советов»..
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-полузащитник «Амкара», «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и музыкант Алексей Яшин.

«Пари НН» — «Химки»

Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды не лучшим образом начали сезон. Думаю, что нас ждет боевая ничья.

Алексей Яшин — 1:1. «Пари НН» играет у себя дома уверенно, но «Химкам» тоже нужно набирать очки.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Химки

«Ростов» — «Рубин»

Томислав Дуймович — 2:1. После разгромного поражения от «Зенита» «Ростов» будет злым. Думаю, что при своих болельщиках он победит.

Алексей Яшин — 3:1. «Ростов» в порядке на своей арене. «Рубин» пока не показал ничего внятного, и плюс это домашняя команда.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

«Локомотив» — «Динамо» Мх

Томислав Дуймович — 2:0. «Локомотив» очень хорошо смотрится в атаке, команда очень много забивает. И даже крепкая оборона махачкалинцев не помешает москвичам победить.

Алексей Яшин — 2:0. «Локомотив» серьезно прибавляет, а вот «Динамо» Мх — пока нет.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо Мх

«Зенит» — «Динамо»

Томислав Дуймович — 1:1. Очень интересный матч. Команды не проигрывают, а «Зенит» вообще не пропускает в РПЛ. Нас ждет очень напряженная игра.

Алексей Яшин — 2:2. Игра лидеров нашего чемпионата, ждем результативную ничью.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Оренбург» — «Акрон»

Томислав Дуймович — 2:1. «Оренбург» — домашняя команда, отлично играет у себя на поле. «Акрон» пока привыкает к РПЛ.

Алексей Яшин — 2:0. «Оренбург» у себя дома играет сильно. А «Акрону» пока не хватает стабильности.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Акрон

«Краснодар» — ЦСКА

Томислав Дуймович — 0:2. Марко Николич проводит интересную работу в ЦСКА. А у «Краснодара» старт сезона не задался.

Алексей Яшин — 1:1. «Краснодар» реализует очень мало моментов. ЦСКА же в обороне сыграет уверенно.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Факел»

Томислав Дуймович — 1:0. Жду первую победу «Крыльев Советов» в этом сезоне. Команда хорошая, нужно выбираться из тяжелой ситуации.

Алексей Яшин — 2:1. «Крылья Советов» — перспективная команда, и играет она дома.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

«Спартак» — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 2:0. «Спартак» одержал три победы подряд, у игроков отличное настроение. Плюс в команду приехали новые футболисты.

Алексей Яшин — 3:1. «Спартак» на ходу, три победы подряд. Однозначно победа москвичей.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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