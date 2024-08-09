«Спартак» победит «Ахмат», а «Зенит» с «Динамо» сыграют вничью. Прогнозы на 4-й тур РПЛ
«Пари НН» — «Химки»
Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды не лучшим образом начали сезон. Думаю, что нас ждет боевая ничья.
Алексей Яшин — 1:1. «Пари НН» играет у себя дома уверенно, но «Химкам» тоже нужно набирать очки.
«Ростов» — «Рубин»
Томислав Дуймович — 2:1. После разгромного поражения от «Зенита» «Ростов» будет злым. Думаю, что при своих болельщиках он победит.
Алексей Яшин — 3:1. «Ростов» в порядке на своей арене. «Рубин» пока не показал ничего внятного, и плюс это домашняя команда.
«Локомотив» — «Динамо» Мх
Томислав Дуймович — 2:0. «Локомотив» очень хорошо смотрится в атаке, команда очень много забивает. И даже крепкая оборона махачкалинцев не помешает москвичам победить.
Алексей Яшин — 2:0. «Локомотив» серьезно прибавляет, а вот «Динамо» Мх — пока нет.
«Зенит» — «Динамо»
Томислав Дуймович — 1:1. Очень интересный матч. Команды не проигрывают, а «Зенит» вообще не пропускает в РПЛ. Нас ждет очень напряженная игра.
Алексей Яшин — 2:2. Игра лидеров нашего чемпионата, ждем результативную ничью.
«Оренбург» — «Акрон»
Томислав Дуймович — 2:1. «Оренбург» — домашняя команда, отлично играет у себя на поле. «Акрон» пока привыкает к РПЛ.
Алексей Яшин — 2:0. «Оренбург» у себя дома играет сильно. А «Акрону» пока не хватает стабильности.
«Краснодар» — ЦСКА
Томислав Дуймович — 0:2. Марко Николич проводит интересную работу в ЦСКА. А у «Краснодара» старт сезона не задался.
Алексей Яшин — 1:1. «Краснодар» реализует очень мало моментов. ЦСКА же в обороне сыграет уверенно.
«Крылья Советов» — «Факел»
Томислав Дуймович — 1:0. Жду первую победу «Крыльев Советов» в этом сезоне. Команда хорошая, нужно выбираться из тяжелой ситуации.
Алексей Яшин — 2:1. «Крылья Советов» — перспективная команда, и играет она дома.
«Спартак» — «Ахмат»
Томислав Дуймович — 2:0. «Спартак» одержал три победы подряд, у игроков отличное настроение. Плюс в команду приехали новые футболисты.
Алексей Яшин — 3:1. «Спартак» на ходу, три победы подряд. Однозначно победа москвичей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0