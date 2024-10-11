«Пивка после игры — классика. Смысл пить колу, если можно пиво?» Глушенков раздал огня
Максим Глушенков дал интервью «СБГ Шоу». Атакующий полузащитник «Зенита» рассказал о возможности перехода в «Спартак», о цели уехать в европейские клубы и о том, что может выпить пива после игр.
О переходе в Европу
«Не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон, а после сезона уже будем об этом разговаривать. Пока прогресс есть, если он дальше будет, это, конечно, только от меня зависит, будем смотреть. В любом же случае есть примеры, вот Сафонов уехал в «ПСЖ». Не знаю (про интерес «Жироны». — Прим. «СЭ»). Так же прочитал. Может же быть, что это, как и «Лестер». Сезон выдали и потом в сегунду. Так что надо смотреть. Как сказал Нобель, там City Football Group. Если «Барселона» предложит в два раза меньше, то я, наверное, согласился бы».
О пиве после матчей
«Да, конечно. Пивка. Почему нет? После игры — это же вообще классика. Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если можно пиво?»
При этом футболист поделился, что не успел выпить шампанского в раздевалке «Зенита» после победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). «После Суперкубка я не успел (выпить. — Прим. «СЭ»), пошел допинг-тест сдавать. Даже кубок не потрогал. Сидишь, воду пьешь. Я над ними (допинг-офицерами. — Прим. «СЭ») прикалывался: дайте пива, я вам быстрее».
О переходе в «Зенит»
«Во-первых, возможность поиграть с игроками такого уровня. Титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Конечно, важно (стать чемпионом России. — Прим. «СЭ»), а для чего тогда в футбол вообще играть? Просто играть в футбол, ради чего? Ради титулов же. «Зенит» — позор российского футбола? Но «позор российского футбола» шесть лет подряд становится чемпионом. Кто тогда ниже находится?»
О том, что смотрит вместо футбола
«Редко (смотрю футбол. — Прим. «СЭ»). В жизни хватает, зачем его смотреть. Какие-то важные матчи только смотрю. Что мне, заняться больше нечем. Я лучше сериал посмотрю, например, сейчас смотрю «Бедные смеются, богатые плачут» — на «ТНТ» вышел, прикольный. А так мне нравятся детективы. Из последних прикольные сериалы были «Смычок», «Кошка», «Жизнь по вызову». Блогеров разных смотрю».
О гипотетическом возвращении в «Спартак»
«Я же сказал, что не пойду. За 5 миллионов евро? Нет. Да хоть за 50 миллионов не пойду!» В этом же интервью Глушенков поделился, что его отец болеет за «Спартак», но он не был против перехода Максима в «Зенит».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2