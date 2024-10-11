Максим снова дал ядерное интервью.

Максим Глушенков дал интервью «СБГ Шоу». Атакующий полузащитник «Зенита» рассказал о возможности перехода в «Спартак», о цели уехать в европейские клубы и о том, что может выпить пива после игр.

О переходе в Европу

«Не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон, а после сезона уже будем об этом разговаривать. Пока прогресс есть, если он дальше будет, это, конечно, только от меня зависит, будем смотреть. В любом же случае есть примеры, вот Сафонов уехал в «ПСЖ». Не знаю (про интерес «Жироны». — Прим. «СЭ»). Так же прочитал. Может же быть, что это, как и «Лестер». Сезон выдали и потом в сегунду. Так что надо смотреть. Как сказал Нобель, там City Football Group. Если «Барселона» предложит в два раза меньше, то я, наверное, согласился бы».

О пиве после матчей

«Да, конечно. Пивка. Почему нет? После игры — это же вообще классика. Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если можно пиво?»

При этом футболист поделился, что не успел выпить шампанского в раздевалке «Зенита» после победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). «После Суперкубка я не успел (выпить. — Прим. «СЭ»), пошел допинг-тест сдавать. Даже кубок не потрогал. Сидишь, воду пьешь. Я над ними (допинг-офицерами. — Прим. «СЭ») прикалывался: дайте пива, я вам быстрее».

Максим Глушенков после гола в ворота «Краснодара». Фото Александр Федоров, «СЭ»

О переходе в «Зенит»

«Во-первых, возможность поиграть с игроками такого уровня. Титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Конечно, важно (стать чемпионом России. — Прим. «СЭ»), а для чего тогда в футбол вообще играть? Просто играть в футбол, ради чего? Ради титулов же. «Зенит» — позор российского футбола? Но «позор российского футбола» шесть лет подряд становится чемпионом. Кто тогда ниже находится?»

О том, что смотрит вместо футбола

«Редко (смотрю футбол. — Прим. «СЭ»). В жизни хватает, зачем его смотреть. Какие-то важные матчи только смотрю. Что мне, заняться больше нечем. Я лучше сериал посмотрю, например, сейчас смотрю «Бедные смеются, богатые плачут» — на «ТНТ» вышел, прикольный. А так мне нравятся детективы. Из последних прикольные сериалы были «Смычок», «Кошка», «Жизнь по вызову». Блогеров разных смотрю».

О гипотетическом возвращении в «Спартак»

«Я же сказал, что не пойду. За 5 миллионов евро? Нет. Да хоть за 50 миллионов не пойду!» В этом же интервью Глушенков поделился, что его отец болеет за «Спартак», но он не был против перехода Максима в «Зенит».