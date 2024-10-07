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Глушенков выбыл на четыре недели! Это уже второе повреждение за два месяца

Глушенков пропустит четыре недели из-за травмы бедра
Артем Белинин
корреспондент
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Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Максим Глушенков снова получил травму.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
А ведь так хорошо начал сезон.

Максим Глушенков пропустит почти месяц из-за травмы. О характере повреждения 25-летнего полузащитника в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе «Зенита».

«По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырех недель. Сине-бело-голубые желают Максиму скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в заявлении клуба.

Вторая травма за два месяца

Глушенков получил повреждение по ходу матча группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1) в начале октября. Полузащитник заменил Александра Ерохина на 65-й минуте, но уже на 71-й упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Вскоре Максим покинул поле.

Изначально в «Зените» не спешили оглашать ни характер травмы, ни сроки восстановления. «Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению», — заявлял председатель совета директоров Александр Медведев.

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Однако теперь все детали известны. Судя по всему, Глушенков пропустит как минимум четыре матча — товарищеский с «Войводиной», кубковый с «Факелом», а также две игры в рамках чемпионата: с «Акроном» и «Локомотивом». Впрочем, на встречу с бывшим клубом Максим может успеть, если восстановление пойдет хорошо.

Для Глушенкова травма стала уже второй за два месяца. Ранее в матче пятого тура РПЛ с «Химками» (1:1) в середине августа полузащитник сломал кисть и пропустил пять матчей. После этого Максим играл в специальной повязке.

Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Все так хорошо начиналось

Травмы, естественно, плохо сказываются на качестве игры Глушенкова. После перелома он провел три встречи, но не отметился полезными действиями. Это печально, ведь в начале сезона Максим был лучшим игроком РПЛ.

Так, уже в матче за Суперкубок (дебют за «Зенит») россиянин оформил дубль. А в чемпионате Глушенков выдал результативную серию, в первых четырех турах забив семь мячей и отдав одну голевую передачу. В том числе на счету Максима есть хет-трик в ворота «Ростова».

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В середине сентября Transfermarkt отметил выдающееся выступление Глушенкова и увеличил рыночную стоимость футболиста с 11 до 16 миллионов евро. Однако с того момента Максим молчит — и теперь опять лечится.

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