Глушенков выбыл на четыре недели! Это уже второе повреждение за два месяца
Максим Глушенков пропустит почти месяц из-за травмы. О характере повреждения 25-летнего полузащитника в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе «Зенита».
«По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырех недель. Сине-бело-голубые желают Максиму скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в заявлении клуба.
Вторая травма за два месяца
Глушенков получил повреждение по ходу матча группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1) в начале октября. Полузащитник заменил Александра Ерохина на 65-й минуте, но уже на 71-й упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Вскоре Максим покинул поле.
Изначально в «Зените» не спешили оглашать ни характер травмы, ни сроки восстановления. «Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению», — заявлял председатель совета директоров Александр Медведев.
Однако теперь все детали известны. Судя по всему, Глушенков пропустит как минимум четыре матча — товарищеский с «Войводиной», кубковый с «Факелом», а также две игры в рамках чемпионата: с «Акроном» и «Локомотивом». Впрочем, на встречу с бывшим клубом Максим может успеть, если восстановление пойдет хорошо.
Для Глушенкова травма стала уже второй за два месяца. Ранее в матче пятого тура РПЛ с «Химками» (1:1) в середине августа полузащитник сломал кисть и пропустил пять матчей. После этого Максим играл в специальной повязке.
Все так хорошо начиналось
Травмы, естественно, плохо сказываются на качестве игры Глушенкова. После перелома он провел три встречи, но не отметился полезными действиями. Это печально, ведь в начале сезона Максим был лучшим игроком РПЛ.
Так, уже в матче за Суперкубок (дебют за «Зенит») россиянин оформил дубль. А в чемпионате Глушенков выдал результативную серию, в первых четырех турах забив семь мячей и отдав одну голевую передачу. В том числе на счету Максима есть хет-трик в ворота «Ростова».
В середине сентября Transfermarkt отметил выдающееся выступление Глушенкова и увеличил рыночную стоимость футболиста с 11 до 16 миллионов евро. Однако с того момента Максим молчит — и теперь опять лечится.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2