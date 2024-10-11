Максим выпивает литр после игры.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не так давно пошумел с интервью журналисту Нобелю Арустамяну. В пятницу он снова обратил на себя внимание, на этот раз высказываниями про свой образ жизни. Спортсмен пришел на «СБГ Шоу», где рассказал, что пьет пиво после матчей: «Могу ли выпить? Да, конечно. Пивка. Почему нет?.. Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл ее пить, если можно пиво?»

Слова получились резонансными — на них отреагировали в «Зените» и Госдуме, высказался даже Александр Мостовой.

Журова и Медведев на стороне Глушенкова

Одной из первых высказалась депутат Государственной Думы Светлана Журова. Олимпийская чемпионка сказала, что и сама употребляла алкоголь во времена спортивной карьеры.

«Мой тренер говорил, бокал вина — это лекарство. Просто вопрос в том, что не надо выпивать целую бутылку и потом буянить. А один бокал в определенные периоды — это даже полезно для спортсменов. Конечно, нельзя напиваться, все должно быть в меру. Но вот, например, у меня гемоглобин был очень низкий, и иногда тренер заставлял меня немного выпивать. Давайте говорить прямо, что пиво сто процентов полезнее колы. Ну или русский квас, поскольку он натуральный», — заявила Журова в комментарии для «РБ Спорт».

В «Зените» также поддержали своего футболиста. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что это обычная практика.

«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива — широко распространенный в мире метод», — сказал он в комментарии ТАСС.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин тоже выступил за пенный напиток. По его словам, в Германии это обычная практика.

«Немцы всегда выпивают пиво после матча. Наверное, каждому здесь индивидуально, одному и глотка нельзя, а другому с удовольствием можно выпить кружку хорошего пива. Футболист — это вообще тяжелая профессия. Нужно быть в хорошей физической готовности. Посмотрите, сколько они проводят матчей, по 80. Так что, наверное, это правильно», — цитирует Семина «Советский спорт».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, начинавший спортивную карьеру в «Кане», рассказал, что во Франции также часто пьют пиво после матчей.

«Я, например, пиво попробовал только в 23 года. Когда я приехал во Францию, там все после игры пили пиво и еще что-то. Ничего такого. Я там тоже попробовал. Одного рецепта ведь нет. Я вот никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Есть люди, которые чего только не делают, даже запрещенное, но ни разу в больницу не попадали. Были футболисты, которые могли всю ночь не спать, а потом выходили и делали игру, оформляя хет-трик. Другие же готовятся неделю — и на поле их не видно», — отметил Мостовой.

И даже почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал Глушенкова — но вместе с тем и пожурил.

«То, что Глушенков пьет пиво — в этом нет ничего страшного, но литр — многовато. Кто-то вино пьет, кто-то пиво, но второе обычно любят профессиональные хоккеисты. В НХЛ практически все пьют после игры, и в этом нет ничего зазорного. Но литр для веса Глушенкова — многовато», — заявил Колосков для Sport24.

Валерий Карпин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Новая причина конфликта с Карпиным?

У Глушенкова и без того были непростые отношения с главным тренером сборной Валерием Карпиным, но теперь, вероятно, могут стать еще хуже. Дело в том, что специалист — ярый противник пива для футболистов, он строго запретил его в национальной команде еще в 2021 году.

«Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну давайте водки им дадим еще, чтобы еще больше расслабились. В Европе тренеры допускают подобное? Вопрос к ним. Я против этого. Особенно когда игры через два дня на третий. Если бы мы, например, играли 1-го числа, а затем 7-го, то может быть», — говорил Валерий Георгиевич в интервью YouTube-каналу «Вышли!».

При этом в 2020 году Карпин был гораздо либеральнее — с игроками «Ростова»: «На первые сборы поедут жены. Пиво разрешаю. Но не каждый день».

С тех пор, вероятно, подход изменился — так что в лице Карпина Глушенков сторонника точно не найдет.