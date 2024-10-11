«Восстановление водного баланса с помощью пива — широко распространено». В Госдуме и «Зените» поддержали Глушенкова
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не так давно пошумел с интервью журналисту Нобелю Арустамяну. В пятницу он снова обратил на себя внимание, на этот раз высказываниями про свой образ жизни. Спортсмен пришел на «СБГ Шоу», где рассказал, что пьет пиво после матчей: «Могу ли выпить? Да, конечно. Пивка. Почему нет?.. Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл ее пить, если можно пиво?»
Слова получились резонансными — на них отреагировали в «Зените» и Госдуме, высказался даже Александр Мостовой.
Журова и Медведев на стороне Глушенкова
Одной из первых высказалась депутат Государственной Думы Светлана Журова. Олимпийская чемпионка сказала, что и сама употребляла алкоголь во времена спортивной карьеры.
«Мой тренер говорил, бокал вина — это лекарство. Просто вопрос в том, что не надо выпивать целую бутылку и потом буянить. А один бокал в определенные периоды — это даже полезно для спортсменов. Конечно, нельзя напиваться, все должно быть в меру. Но вот, например, у меня гемоглобин был очень низкий, и иногда тренер заставлял меня немного выпивать. Давайте говорить прямо, что пиво сто процентов полезнее колы. Ну или русский квас, поскольку он натуральный», — заявила Журова в комментарии для «РБ Спорт».
В «Зените» также поддержали своего футболиста. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что это обычная практика.
«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива — широко распространенный в мире метод», — сказал он в комментарии ТАСС.
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин тоже выступил за пенный напиток. По его словам, в Германии это обычная практика.
«Немцы всегда выпивают пиво после матча. Наверное, каждому здесь индивидуально, одному и глотка нельзя, а другому с удовольствием можно выпить кружку хорошего пива. Футболист — это вообще тяжелая профессия. Нужно быть в хорошей физической готовности. Посмотрите, сколько они проводят матчей, по 80. Так что, наверное, это правильно», — цитирует Семина «Советский спорт».
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, начинавший спортивную карьеру в «Кане», рассказал, что во Франции также часто пьют пиво после матчей.
«Я, например, пиво попробовал только в 23 года. Когда я приехал во Францию, там все после игры пили пиво и еще что-то. Ничего такого. Я там тоже попробовал. Одного рецепта ведь нет. Я вот никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Есть люди, которые чего только не делают, даже запрещенное, но ни разу в больницу не попадали. Были футболисты, которые могли всю ночь не спать, а потом выходили и делали игру, оформляя хет-трик. Другие же готовятся неделю — и на поле их не видно», — отметил Мостовой.
И даже почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал Глушенкова — но вместе с тем и пожурил.
«То, что Глушенков пьет пиво — в этом нет ничего страшного, но литр — многовато. Кто-то вино пьет, кто-то пиво, но второе обычно любят профессиональные хоккеисты. В НХЛ практически все пьют после игры, и в этом нет ничего зазорного. Но литр для веса Глушенкова — многовато», — заявил Колосков для Sport24.
Новая причина конфликта с Карпиным?
У Глушенкова и без того были непростые отношения с главным тренером сборной Валерием Карпиным, но теперь, вероятно, могут стать еще хуже. Дело в том, что специалист — ярый противник пива для футболистов, он строго запретил его в национальной команде еще в 2021 году.
«Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну давайте водки им дадим еще, чтобы еще больше расслабились. В Европе тренеры допускают подобное? Вопрос к ним. Я против этого. Особенно когда игры через два дня на третий. Если бы мы, например, играли 1-го числа, а затем 7-го, то может быть», — говорил Валерий Георгиевич в интервью YouTube-каналу «Вышли!».
При этом в 2020 году Карпин был гораздо либеральнее — с игроками «Ростова»: «На первые сборы поедут жены. Пиво разрешаю. Но не каждый день».
С тех пор, вероятно, подход изменился — так что в лице Карпина Глушенков сторонника точно не найдет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2