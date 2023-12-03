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Сегодня, 10:00

Дзюба vs Семак: новая дуэль. Может ли рвануть сегодня в Черкизово?

Гоша Чернов
Корреспондент
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Артем Дзюба, Сергей Семак.
Фото «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Битва «Локомотива» и «Зенита» через призму размолвки двух крупных фигур.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

В российском футболе объявлены дни дерзости и даже агрессии. Неделю назад главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан Дмитрий Баринов продемонстрировали всем свои широкие познания русского языка, из-за чего оба пропустят матч с «Зенитом». А нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выразил агрессию другим языком — тела, за что тоже получил дисквалификацию. Прибавьте к этому совместную акцию «Динамо» и «Зенита», в ходе которой клубы обменивались полуоскорбительными уколами в соцсетях накануне очной кубковой встречи, — и получите ядерную смесь, способную рвануть в любой момент.

Вы можете удивиться и спросить, какое отношение предыдущий абзац имеет к заголовку. Вопрос резонный, а связь прямая: к концу изнурительного года все устали друг от друга. Растет напряжение. Больнее воспринимаются спорные решения судей и поражения. Острее реакция на раздражителя. Все же читают новости и видят, что некоторые позволяют себе сквернословить в прямом эфире, а другие — публично демонстрировать неприличные жесты. Да, за все выходки провинившиеся наказаны, но глобально это ничего не меняет. Скверный пример подан (и не один), так что любой может ему последовать.

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В этом смысле сегодняшняя встреча «Локомотива» и «Зенита» взрывоопасна. Тема противостояния Дзюбы и его бывшего клуба порядком истрепалась, но все еще актуальна. Для Артема это третий матч против сине-бело-голубых с момента громкого отъезда из Санкт-Петербурга, и две предыдущие предоставляли мощный инфоповод. Весной форвард «Локо» демонстративно не пожал руку главному тренеру «Зенита», хотя Семак ее протянул, а после сентябрьского матча пошел еще дальше. Тогда Артем, на ходу отвечая на вопрос о Сергее Богдановиче, выпалил: «А кто это?»

Артем Дзюба и Сергей Семак в «Зените».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Подробности у Дзюбы узнать чрезвычайно сложно, так как он объявил журналистам бойкот. В мартовском интервью Нобелю Арустамяну Артем вообще отрицал наличие конфликта, хотя выражал недовольство последними неделями в «Зените»: «Мы просто не разговариваем — и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров».

Дипломат Семак на подобные провокации реагирует спокойно. В ответ на вопрос о непожатой руке главный тренер «Зенита» тактично ответил: «Устал он, может». А пару дней назад, говоря о Дзюбе, подчеркнул: «Работа главного тренера не подразумевает получения каких-то благодарностей. По поводу моих личных отношений я уже давно говорил, что у меня нет ни к кому абсолютно никакой обиды».

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Не в правилах главного тренера невской команды идти на конфликт, да и тактически это неверно: чем ярче ты отвечаешь, тем сильнее беснуется провокатор, а это может вылиться в неприятности на поле. «Зениту» после ухода Дзюба еще не забивал, но именно сине-бело-голубые для Артема сейчас — главные раздражители. Ему принципиально отличиться в матче с ними, а заодно хотя бы частично отомстить Семаку за некрасивое (по мнению Дзюбы) расставание.

Артем Дзюба в матче против «Зенита».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Конечно, сегодняшний матч полон и других интриг. Кто заменит Баринова? Как повлияет на «Локо» отсутствие Галактионова на скамейке? Сыграет ли Кассьерра? Забьет ли Изидор в ворота бывшей команды? Наконец, отомстит ли «Зенит» за обидное поражение в первом круге? Все эти вопросы существенны, так что потенциально рвануть может где угодно. Но чаще всего детонирует где-то рядом с Дзюбой.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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