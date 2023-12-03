Дзюба vs Семак: новая дуэль. Может ли рвануть сегодня в Черкизово?
В российском футболе объявлены дни дерзости и даже агрессии. Неделю назад главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан Дмитрий Баринов продемонстрировали всем свои широкие познания русского языка, из-за чего оба пропустят матч с «Зенитом». А нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выразил агрессию другим языком — тела, за что тоже получил дисквалификацию. Прибавьте к этому совместную акцию «Динамо» и «Зенита», в ходе которой клубы обменивались полуоскорбительными уколами в соцсетях накануне очной кубковой встречи, — и получите ядерную смесь, способную рвануть в любой момент.
Вы можете удивиться и спросить, какое отношение предыдущий абзац имеет к заголовку. Вопрос резонный, а связь прямая: к концу изнурительного года все устали друг от друга. Растет напряжение. Больнее воспринимаются спорные решения судей и поражения. Острее реакция на раздражителя. Все же читают новости и видят, что некоторые позволяют себе сквернословить в прямом эфире, а другие — публично демонстрировать неприличные жесты. Да, за все выходки провинившиеся наказаны, но глобально это ничего не меняет. Скверный пример подан (и не один), так что любой может ему последовать.
В этом смысле сегодняшняя встреча «Локомотива» и «Зенита» взрывоопасна. Тема противостояния Дзюбы и его бывшего клуба порядком истрепалась, но все еще актуальна. Для Артема это третий матч против сине-бело-голубых с момента громкого отъезда из Санкт-Петербурга, и две предыдущие предоставляли мощный инфоповод. Весной форвард «Локо» демонстративно не пожал руку главному тренеру «Зенита», хотя Семак ее протянул, а после сентябрьского матча пошел еще дальше. Тогда Артем, на ходу отвечая на вопрос о Сергее Богдановиче, выпалил: «А кто это?»
Подробности у Дзюбы узнать чрезвычайно сложно, так как он объявил журналистам бойкот. В мартовском интервью Нобелю Арустамяну Артем вообще отрицал наличие конфликта, хотя выражал недовольство последними неделями в «Зените»: «Мы просто не разговариваем — и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров».
Дипломат Семак на подобные провокации реагирует спокойно. В ответ на вопрос о непожатой руке главный тренер «Зенита» тактично ответил: «Устал он, может». А пару дней назад, говоря о Дзюбе, подчеркнул: «Работа главного тренера не подразумевает получения каких-то благодарностей. По поводу моих личных отношений я уже давно говорил, что у меня нет ни к кому абсолютно никакой обиды».
Не в правилах главного тренера невской команды идти на конфликт, да и тактически это неверно: чем ярче ты отвечаешь, тем сильнее беснуется провокатор, а это может вылиться в неприятности на поле. «Зениту» после ухода Дзюба еще не забивал, но именно сине-бело-голубые для Артема сейчас — главные раздражители. Ему принципиально отличиться в матче с ними, а заодно хотя бы частично отомстить Семаку за некрасивое (по мнению Дзюбы) расставание.
Конечно, сегодняшний матч полон и других интриг. Кто заменит Баринова? Как повлияет на «Локо» отсутствие Галактионова на скамейке? Сыграет ли Кассьерра? Забьет ли Изидор в ворота бывшей команды? Наконец, отомстит ли «Зенит» за обидное поражение в первом круге? Все эти вопросы существенны, так что потенциально рвануть может где угодно. Но чаще всего детонирует где-то рядом с Дзюбой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3