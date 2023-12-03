Дзюба vs Семак: новая дуэль. Может ли рвануть сегодня в Черкизово?

Битва «Локомотива» и «Зенита» через призму размолвки двух крупных фигур.

В российском футболе объявлены дни дерзости и даже агрессии. Неделю назад главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан Дмитрий Баринов продемонстрировали всем свои широкие познания русского языка, из-за чего оба пропустят матч с «Зенитом». А нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выразил агрессию другим языком — тела, за что тоже получил дисквалификацию. Прибавьте к этому совместную акцию «Динамо» и «Зенита», в ходе которой клубы обменивались полуоскорбительными уколами в соцсетях накануне очной кубковой встречи, — и получите ядерную смесь, способную рвануть в любой момент.

Вы можете удивиться и спросить, какое отношение предыдущий абзац имеет к заголовку. Вопрос резонный, а связь прямая: к концу изнурительного года все устали друг от друга. Растет напряжение. Больнее воспринимаются спорные решения судей и поражения. Острее реакция на раздражителя. Все же читают новости и видят, что некоторые позволяют себе сквернословить в прямом эфире, а другие — публично демонстрировать неприличные жесты. Да, за все выходки провинившиеся наказаны, но глобально это ничего не меняет. Скверный пример подан (и не один), так что любой может ему последовать.

В этом смысле сегодняшняя встреча «Локомотива» и «Зенита» взрывоопасна. Тема противостояния Дзюбы и его бывшего клуба порядком истрепалась, но все еще актуальна. Для Артема это третий матч против сине-бело-голубых с момента громкого отъезда из Санкт-Петербурга, и две предыдущие предоставляли мощный инфоповод. Весной форвард «Локо» демонстративно не пожал руку главному тренеру «Зенита», хотя Семак ее протянул, а после сентябрьского матча пошел еще дальше. Тогда Артем, на ходу отвечая на вопрос о Сергее Богдановиче, выпалил: «А кто это?»

Артем Дзюба и Сергей Семак в «Зените». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Подробности у Дзюбы узнать чрезвычайно сложно, так как он объявил журналистам бойкот. В мартовском интервью Нобелю Арустамяну Артем вообще отрицал наличие конфликта, хотя выражал недовольство последними неделями в «Зените»: «Мы просто не разговариваем — и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров».

Дипломат Семак на подобные провокации реагирует спокойно. В ответ на вопрос о непожатой руке главный тренер «Зенита» тактично ответил: «Устал он, может». А пару дней назад, говоря о Дзюбе, подчеркнул: «Работа главного тренера не подразумевает получения каких-то благодарностей. По поводу моих личных отношений я уже давно говорил, что у меня нет ни к кому абсолютно никакой обиды».

Не в правилах главного тренера невской команды идти на конфликт, да и тактически это неверно: чем ярче ты отвечаешь, тем сильнее беснуется провокатор, а это может вылиться в неприятности на поле. «Зениту» после ухода Дзюба еще не забивал, но именно сине-бело-голубые для Артема сейчас — главные раздражители. Ему принципиально отличиться в матче с ними, а заодно хотя бы частично отомстить Семаку за некрасивое (по мнению Дзюбы) расставание.

Артем Дзюба в матче против «Зенита». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Конечно, сегодняшний матч полон и других интриг. Кто заменит Баринова? Как повлияет на «Локо» отсутствие Галактионова на скамейке? Сыграет ли Кассьерра? Забьет ли Изидор в ворота бывшей команды? Наконец, отомстит ли «Зенит» за обидное поражение в первом круге? Все эти вопросы существенны, так что потенциально рвануть может где угодно. Но чаще всего детонирует где-то рядом с Дзюбой.