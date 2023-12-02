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Сочинскую стену пробил супергол «Крыльев» — головой с линии штрафной. Самара обошла «Спартак» и «Динамо»

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Сочи» в РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игровой эпизод в матче «Сочи» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Сочи»
Команда Осинькина справилась с аутсайдером и как минимум до воскресных матчей конкурентов вернулась в тройку.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Крылья Советов

В прошлом туре «Крылья Советов» в невероятно драматичном матче с «Локомотивом» отыграли отставание в два мяча после 90-й минуты. Самарцы в принципе доставляют большие проблемы топ-клубам. В этом сезоне они добыли три ничьих в столице (с «Динамо», ЦСКА и тем же «Локомотивом»), а еще разгромили «Спартак». Однако хорошо известно — результат на дистанции определяется умением брать свои очки. Доказано «Краснодаром», который вроде бы подтвердил свои чемпионские амбиции в Санкт-Петербурге, после чего по всем статься проиграл «Уралу».

Команда Игоря Осинькина, одно время выступавшая в роли главного преследователя «быков», осенью тоже не обошлась без осечек. Например — в Нижнем Новгороде (0:2) и дома с «Оренбургом» (1:1). Набери «Крылья» в этих встречах не одно, а три-четыре балла — находились бы в первой тройке. Сейчас же — при текущей плотности в верхней части таблицы — любая ошибка осложняет расклад, что будет оказывать давление зимой и после рестарта чемпионата.

А так как в завершающем первую часть сезона туре Самару ждет выезд в гости к уязвленному «Спартаку», победа в Сочи рассматривалась как обязательная программа, и выполнять ее было решено с Писарским на острие атаки. Этот форвард забивал на протяжении трех предыдущих туров после выходов на замену. Поэтому такое решение Осинькина выглядело и как реакция на эффективность Писарского, и на стремление доминировать в противостоянии с аутсайдером, добавив атаке мощи и умения действовать в штрафной.

Александр Точилин и&nbsp;Игорь Осинькин. «Крылья» обыграли «Сочи» и поднялись на 3-е место в РПЛ. Онлайн-трансляция

Но по факту для волжан все складывалось не так гладко. Во-первых, сочинцы сами были довольно активны в атаке, и самым ярким моментом субботней игры долгое время оставался удар Мелкадзе в дебюте. Во-вторых, «барсы» очень организованно защищались, за счет подстраховки и плотности между линиями лишая гостей большинства козырей. Прежде всего — скорости и свободного пространства, что в свое время не без успеха сделал «Пари НН», воплотивший в жизнь план Сергея Юрана.

В итоге за первые 45 минут для самой результативной команды РПЛ «Крылья» сделали слишком мало. В основном обострения случались за счет индивидуальных решений. Однако эффектное соло Гарре — с пробросами мяча между ногами сразу двух защитников — оборвалось на Юсупове. А попытка Фернандо Костанцы заработать пенальти обернулось желтой карточкой за симуляцию в комплекте с дисквалификацией на игру со «Спартаком».

Во второй тайме стало веселее за счет того, что «Крылья» добавили скорости. Речь прежде всего о принятии решений и движении мяча — за минуту самарцы создали больше, чем за все предыдущее время. Голу не дали состояться Гойло, сумевший остановить обводящий удар Салтыкова, и штанга, оказавшаяся на пути мяча после атаки Костанцы. Не просто так Александр Точилин по истечении часа игры синхронно поменял двух порядком измотанных фланговых игроков.

Не помогло, а Осинькин ответил выходом свежих Рахмановича и Шитова в линию атаки. Но главное — «Крылья» стали чаще за счет отборов мяча разгонять встречные атаки. Вроде той, в которой Бейл промчался по флангу и навесил на Ежова. И вроде бы сочинцы успели провести нужные перестроения и перекрыть все зоны, однако самарский вингер нанес такой удар головой с весьма внушительной дистанции, что подобное и в футбольных симуляторах редко увидишь.

При всей непохожести ударов с линии штрафной параллели с легендарным голом Дмитрия Хохлова в ворота «Интера» напрашивались. Немыслимо, невероятно — эпитеты можно подбирать долго. Но уж точно гол не назовешь нелогичным. Просто это был очень парадоксальный отрезок, где пара минут разделили шедевр Ежова и добивание Рахмановича в перекладину с двух метров.

Вот был бы номер, если бы «Сочи» в добавленное арбитром время воспользовался ошибкой гостей в обороне! Обошлось легким испугом, так как в ответ Шитов заработал пенальти, который реализовал Гарре. Самара остается в большой игре, а оценку этой части сезона даст уже встреча со «Спартаком».

Артур Юсупов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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