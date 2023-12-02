Команда Осинькина справилась с аутсайдером и как минимум до воскресных матчей конкурентов вернулась в тройку.

В прошлом туре «Крылья Советов» в невероятно драматичном матче с «Локомотивом» отыграли отставание в два мяча после 90-й минуты. Самарцы в принципе доставляют большие проблемы топ-клубам. В этом сезоне они добыли три ничьих в столице (с «Динамо», ЦСКА и тем же «Локомотивом»), а еще разгромили «Спартак». Однако хорошо известно — результат на дистанции определяется умением брать свои очки. Доказано «Краснодаром», который вроде бы подтвердил свои чемпионские амбиции в Санкт-Петербурге, после чего по всем статься проиграл «Уралу».

Команда Игоря Осинькина, одно время выступавшая в роли главного преследователя «быков», осенью тоже не обошлась без осечек. Например — в Нижнем Новгороде (0:2) и дома с «Оренбургом» (1:1). Набери «Крылья» в этих встречах не одно, а три-четыре балла — находились бы в первой тройке. Сейчас же — при текущей плотности в верхней части таблицы — любая ошибка осложняет расклад, что будет оказывать давление зимой и после рестарта чемпионата.

А так как в завершающем первую часть сезона туре Самару ждет выезд в гости к уязвленному «Спартаку», победа в Сочи рассматривалась как обязательная программа, и выполнять ее было решено с Писарским на острие атаки. Этот форвард забивал на протяжении трех предыдущих туров после выходов на замену. Поэтому такое решение Осинькина выглядело и как реакция на эффективность Писарского, и на стремление доминировать в противостоянии с аутсайдером, добавив атаке мощи и умения действовать в штрафной.

Но по факту для волжан все складывалось не так гладко. Во-первых, сочинцы сами были довольно активны в атаке, и самым ярким моментом субботней игры долгое время оставался удар Мелкадзе в дебюте. Во-вторых, «барсы» очень организованно защищались, за счет подстраховки и плотности между линиями лишая гостей большинства козырей. Прежде всего — скорости и свободного пространства, что в свое время не без успеха сделал «Пари НН», воплотивший в жизнь план Сергея Юрана.

В итоге за первые 45 минут для самой результативной команды РПЛ «Крылья» сделали слишком мало. В основном обострения случались за счет индивидуальных решений. Однако эффектное соло Гарре — с пробросами мяча между ногами сразу двух защитников — оборвалось на Юсупове. А попытка Фернандо Костанцы заработать пенальти обернулось желтой карточкой за симуляцию в комплекте с дисквалификацией на игру со «Спартаком».

Во второй тайме стало веселее за счет того, что «Крылья» добавили скорости. Речь прежде всего о принятии решений и движении мяча — за минуту самарцы создали больше, чем за все предыдущее время. Голу не дали состояться Гойло, сумевший остановить обводящий удар Салтыкова, и штанга, оказавшаяся на пути мяча после атаки Костанцы. Не просто так Александр Точилин по истечении часа игры синхронно поменял двух порядком измотанных фланговых игроков.

Не помогло, а Осинькин ответил выходом свежих Рахмановича и Шитова в линию атаки. Но главное — «Крылья» стали чаще за счет отборов мяча разгонять встречные атаки. Вроде той, в которой Бейл промчался по флангу и навесил на Ежова. И вроде бы сочинцы успели провести нужные перестроения и перекрыть все зоны, однако самарский вингер нанес такой удар головой с весьма внушительной дистанции, что подобное и в футбольных симуляторах редко увидишь.

При всей непохожести ударов с линии штрафной параллели с легендарным голом Дмитрия Хохлова в ворота «Интера» напрашивались. Немыслимо, невероятно — эпитеты можно подбирать долго. Но уж точно гол не назовешь нелогичным. Просто это был очень парадоксальный отрезок, где пара минут разделили шедевр Ежова и добивание Рахмановича в перекладину с двух метров.

Вот был бы номер, если бы «Сочи» в добавленное арбитром время воспользовался ошибкой гостей в обороне! Обошлось легким испугом, так как в ответ Шитов заработал пенальти, который реализовал Гарре. Самара остается в большой игре, а оценку этой части сезона даст уже встреча со «Спартаком».