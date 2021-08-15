У «Зенита» есть жизнь без Дзюбы. А Карпину не позавидуешь при выборе основного форварда для сборной России

Действующие чемпион и обладатель Кубка сыграли вничью в Москве (1:1). Лидер питерцев Артем Дзюба вышел на поле только на 90+1-й минуте.

Валерий Карпин наверняка ехал на матч «Локомотив» — «Зенит» с надеждой увидеть оживающего Артема Дзюбу. Ключевая встреча отбора на ЧМ-2022 с Хорватией совсем скоро, а в атаке сборной пока вырисовывается полный швах. Экс-капитан национальной команды (Карпин в интервью коллеге Нобелю Арустамяну уже подчеркнул, что Артем с повязкой БЫЛ) на старте сезона не в форме, Соболев тоже — в субботу против «Урала» спартаковец вышел лишь на несколько минут, Заболотный же вообще травмирован. Весь цвет атаки россиян на Евро-2020.

Но главный тренер сборной получил неприятную новость еще до стартового свистка арбитра Сергея Карасева: Дзюба — в запасе. А это значит, что ударный форвард сине-бело-голубых свои кондиции не улучшил.

Это головная боль не только для Карпина, но и для Семака, которого скоро ждет новый старт в Лиге чемпионов. Тренера жестко критиковали за предыдущие два европохода, а ведь тогда Дзюба выглядел лучше. Теперь Сергею Богдановичу придется придумывать что-то новое. Уповая, скажем, на новичка Клаудиньо, который выиграл токийскую Олимпиаду и вызван в первую сборную Бразилии.

Об ЛЧ мы говорим, поскольку в РПЛ конкурентов у «Зенита» на длинной дистанции не видно. Лихорадит «Спартак» и ЦСКА, не дозрели «Динамо» и «Рубин», лишь на пути к выздоровлению «Краснодар».

Так что, возможно, именно «Локо» — главный соперник действующего чемпиона. Пусть обладатель БЕТСИТИ Кубка России и лишился Мухина с Крыховяком, но Марко Николич держит планку довольно высоко. Да и состав у него по-прежнему добротный, если даже без дисквалифицированного Баринова в запасе остаются Миранчук, Тикнизян, Лисакович.

Вот и в Черкизове железнодорожники дали достойный отпор «Зениту». А моменты у ворот Гильерме пошли только тогда, когда был удален Кузяев, — хозяева ринулись вперед и стали уязвимы в контратаках.

Здесь Дзюба стал бы как раз лишним, а скоростные Вендел, Малком и Азмун — в самый раз. Возможно, как раз подходящая тактика под Лигу чемпионов. Жизнь без Артема у питерцев как минимум не заканчивается, если не расцветает новыми красками.

А вот Карпину не позавидуешь. Смолов? Да, забил Кержакову два гола (один отменили, второй — с пенальти), вывел один на один Зе Луиша. Однако против Хорватии нужно включение не эпизодами, а на постоянной основе. А с этим у Федора по-прежнему трудности.