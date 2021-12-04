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Семин: «Летом «Локомотив» купил много футболистов, а КПД у них — полный 0!»

Экс-тренер «Локомотива» Семин прокомментировал поражение команды от «Урала»
21:22
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все игроки очень стараются. Каждый футболист «Локомотива» выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это. Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно иду в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — желтые и красные. Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0. Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты. Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Локомотив» идет на пятом месте с 25 очками. «Урал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Урал
Голы
Аугустыняк, 42 (0:1)
Локомотив
Худяков Пабло Едвай Ненахов (Зинович, 90 ) Рыбус (Тикнизян, 46 ) Баринов Бека Бека (Бабкин, 72 ) Керк Смолов Камано Лисакович (Марадишвили, 62 )
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Кулаков Колесниченко (Евсеев, 57) Гагнидзе (Подберезкин, 87)
Предупреждения
Пабло 31, Едвай 40, Баринов 46, Ненахов 61  -  Герасимов 7, Евсеев 69, Кузьмичев 76, Гагнидзе 87
Удаления
Едвай 47 (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Сухой (Люберцы) Лунев (Новосибирск) Хатуев (Грозный)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Александр Бобров все материалы автора

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