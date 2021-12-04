Семин: «Летом «Локомотив» купил много футболистов, а КПД у них — полный 0!»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Все игроки очень стараются. Каждый футболист «Локомотива» выкладывается на сто процентов своих возможностей, я вижу это. Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно иду в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — желтые и красные. Летом клуб купил много игроков. А какой КПД у них сейчас? Полный 0. Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты. Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Локомотив» идет на пятом месте с 25 очками. «Урал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
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