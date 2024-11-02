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«Локомотив» без Батракова и Баринова дожал «Рубин». У Тимофеева — первый гол в сезоне!

«Локомотив» обыграл «Рубин» в Москве
Артем Белинин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву (с мячом) и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Железнодорожники остались в борьбе за первое место.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин

«Будет непросто» — вероятно, этот комментарий стал самым популярным в социальных сетях «Локомотива» накануне матча с «Рубином». Причина пессимизма на поверхности: железнодорожникам впервые в этом сезоне предстояло играть без Дмитрия Баринова и Алексея Батракова, двух ключевых футболистов. У обоих — 100 процентов выходов в основе в этом розыгрыше РПЛ и полная ответственность в закрепленных за ними зонах: Батраков лучше всех в России зажигал в атаке, Баринов успешно подчищал в центре поля. Потеря обоих — это действительно «непросто».

При этом «Локомотив» добавил чуть-чуть позитива и при объявлении заявки отдельно отметил, что оба перебрали желтых карточек — как бы прямым текстом сообщая, что в случае Батракова дело не в травме, которую он получил в матче с «Зенитом». Соответственно, красно-зеленые фанаты могут ждать Алексея уже во вторник в кубковой встрече с «Динамо».

Но на этом позитив закончился. В заявку «Локо» также не попал Сильянов — еще один «стопроцентник», который даже в Кубке толком не отдыхал. О нем «Локомотив» никаких обнадеживающих заявлений не сделал. Итог печальный: минус три игрока основы, и, как следствие, перетасовка состава с получившими шансы Сарвели и Тимофеевым.

Наир Тикнизян и&nbsp;Мирлинд Даку. «Локомотив» победил «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Было ли непросто? Поначалу показалось, что нет. Михаил Галактионов — практически гений ротации, почти идеально прошедший групповой этап Кубка России полуторным составом. Отсутствие двух, трех, половины игроков основы его обычно не пугает, поэтому когда «Локомотив» в первые 15 минут встречи смял «Рубин» (и чуть не заработал пенальти на 4-й минуте), вопросов это не вызвало.

А вот дальше все самые пессимистичные ожидания болельщиков сбылись... Нельзя сказать, что «Локомотив» встал, но креатива Батракова явно не хватало. Да и казанцы не стояли, как зрители — к уровню давления, предложенному хозяевами, они явно были готовы. А вот выдать в ответ что-то свое — явно не очень, поэтому первый тайм завершился со счетом 8:1 по ударам в пользу хозяев и 0:0 по голам — одни не били вообще, другие делали это крайне плохо.

Изменилось ли что-то во втором тайме? Ничего. Железнодорожники опять начали ударно, но их хватило на 10 минут. А «Рубин» первую половину тайма снова провел в обороне, и создал первый вразумительный момент только на 65-й — Самошников тогда чудом спас от гола Чумича.

Немного безнадежную для «Локомотива» ситуацию Галактионов встряхнул заменами: выпустил Сулейманова и именинника Пиняева (Сергею исполнилось 20). Они прилично оживили игру — уже через несколько минут Тимур чуть не перебросил вратаря после аута, а Пиняев просто начал больше напрягать свой фланг.

Игрок &laquo;Рубина&raquo; Игор Вуячич ударил футболиста &laquo;Локомотива&raquo; Тимура Сулейманова рукой в&nbsp;лицо. «Локомотив» — «Рубин»: судья не наказал гостей 11-метровым

В итоге именно Сергей во многом и спас «Локомотив» от третьей подряд потери очков в РПЛ. Получилось забавно: голкипер гостей Ставер на 88-й минуте как мог тянул время, выбивая мяч от ворот — и за это даже получил устный выговор от арбитра Иванова. После нагоняя Ставер все же выбил, но неточно — и тут «Локомотив» в три передачи разогнал атаку. Тикнизян протащил мяч по правой бровке, отдал на Пиняева, тот в падении катнул на Тимофеева — и хавбек прошил казанские ворота из-за штрафной.

Железнодорожники настолько выбились из сил, что даже не особо отмечали гол — Тикнизян просто рухнул на газон, а некоторые неспешно добрели до Тимофеева, чтобы тихо поздравить. В итоге долго уставшим хозяевам мучиться не пришлось — Иванов добавил еще четыре минуты и отпустил всех по домам.

«Локомотив» в действительно непростой ситуации отбился и добыл три очка — вероятно, красно-зеленые могут быть на 100 процентов довольны таким исходом. Они в двух баллах от первого места, Баринов и Батраков должны скоро вернуться... А вот «Рубину», конечно, надо думать — у казанцев ограничений по составу почти не было, но первый тайм они откровенно провалили. Да и во втором несколько неплохих моментов не реализовали — в общем, Рашиду Маматкуловичу будет, над чем поразмыслить.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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