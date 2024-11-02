«Локомотив» без Батракова и Баринова дожал «Рубин». У Тимофеева — первый гол в сезоне!
«Будет непросто» — вероятно, этот комментарий стал самым популярным в социальных сетях «Локомотива» накануне матча с «Рубином». Причина пессимизма на поверхности: железнодорожникам впервые в этом сезоне предстояло играть без Дмитрия Баринова и Алексея Батракова, двух ключевых футболистов. У обоих — 100 процентов выходов в основе в этом розыгрыше РПЛ и полная ответственность в закрепленных за ними зонах: Батраков лучше всех в России зажигал в атаке, Баринов успешно подчищал в центре поля. Потеря обоих — это действительно «непросто».
При этом «Локомотив» добавил чуть-чуть позитива и при объявлении заявки отдельно отметил, что оба перебрали желтых карточек — как бы прямым текстом сообщая, что в случае Батракова дело не в травме, которую он получил в матче с «Зенитом». Соответственно, красно-зеленые фанаты могут ждать Алексея уже во вторник в кубковой встрече с «Динамо».
Но на этом позитив закончился. В заявку «Локо» также не попал Сильянов — еще один «стопроцентник», который даже в Кубке толком не отдыхал. О нем «Локомотив» никаких обнадеживающих заявлений не сделал. Итог печальный: минус три игрока основы, и, как следствие, перетасовка состава с получившими шансы Сарвели и Тимофеевым.
Было ли непросто? Поначалу показалось, что нет. Михаил Галактионов — практически гений ротации, почти идеально прошедший групповой этап Кубка России полуторным составом. Отсутствие двух, трех, половины игроков основы его обычно не пугает, поэтому когда «Локомотив» в первые 15 минут встречи смял «Рубин» (и чуть не заработал пенальти на 4-й минуте), вопросов это не вызвало.
А вот дальше все самые пессимистичные ожидания болельщиков сбылись... Нельзя сказать, что «Локомотив» встал, но креатива Батракова явно не хватало. Да и казанцы не стояли, как зрители — к уровню давления, предложенному хозяевами, они явно были готовы. А вот выдать в ответ что-то свое — явно не очень, поэтому первый тайм завершился со счетом 8:1 по ударам в пользу хозяев и 0:0 по голам — одни не били вообще, другие делали это крайне плохо.
Изменилось ли что-то во втором тайме? Ничего. Железнодорожники опять начали ударно, но их хватило на 10 минут. А «Рубин» первую половину тайма снова провел в обороне, и создал первый вразумительный момент только на 65-й — Самошников тогда чудом спас от гола Чумича.
Немного безнадежную для «Локомотива» ситуацию Галактионов встряхнул заменами: выпустил Сулейманова и именинника Пиняева (Сергею исполнилось 20). Они прилично оживили игру — уже через несколько минут Тимур чуть не перебросил вратаря после аута, а Пиняев просто начал больше напрягать свой фланг.
В итоге именно Сергей во многом и спас «Локомотив» от третьей подряд потери очков в РПЛ. Получилось забавно: голкипер гостей Ставер на 88-й минуте как мог тянул время, выбивая мяч от ворот — и за это даже получил устный выговор от арбитра Иванова. После нагоняя Ставер все же выбил, но неточно — и тут «Локомотив» в три передачи разогнал атаку. Тикнизян протащил мяч по правой бровке, отдал на Пиняева, тот в падении катнул на Тимофеева — и хавбек прошил казанские ворота из-за штрафной.
Железнодорожники настолько выбились из сил, что даже не особо отмечали гол — Тикнизян просто рухнул на газон, а некоторые неспешно добрели до Тимофеева, чтобы тихо поздравить. В итоге долго уставшим хозяевам мучиться не пришлось — Иванов добавил еще четыре минуты и отпустил всех по домам.
«Локомотив» в действительно непростой ситуации отбился и добыл три очка — вероятно, красно-зеленые могут быть на 100 процентов довольны таким исходом. Они в двух баллах от первого места, Баринов и Батраков должны скоро вернуться... А вот «Рубину», конечно, надо думать — у казанцев ограничений по составу почти не было, но первый тайм они откровенно провалили. Да и во втором несколько неплохих моментов не реализовали — в общем, Рашиду Маматкуловичу будет, над чем поразмыслить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2