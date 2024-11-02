«Локомотив» — «Рубин»: судья не наказал гостей 11-метровым

На 74-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (1:0) судья Сергей Иванов, проводивший 200-ю игру в РПЛ, ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте капитан казанцев Игор Вуячич в своей штрафной площади нарушил правила — пихнул Тимура Сулейманова рукой в лицо.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Арбитр после этого пожал плечами и развел руки, своим видом показывая, что фола не случилось и нет причин останавливать матч. Игра продолжилась.