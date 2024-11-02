«Зенит» с трудом обыграл махачкалинское «Динамо». Соболев снова не смог отличиться в РПЛ

А Лусиано забил шестой мяч в чемпионате.

Чемпион России последних шести лет, упустив победу в матче с «Локомотивом» (1:1), позволил «Краснодару» уйти в отрыв. Ситуация в турнирной таблице обострилась, поэтому «Зенит» подходил к субботней игре сверхмотивированным. Еще одну потерю очков на домашнем стадионе петербургские болельщики восприняли бы болезненно.

Встреча с махачкалинским «Динамо» перед стартовым свистком выглядела как противостояние очевидного фаворита против очевидного аутсайдера. Но не все было так просто, как казалось на первый взгляд: коллектив из Дагестана лучше всех в лиге играет в защите и пропустил всего шесть голов за 13 туров. Такую эшелонированную оборону еще нужно взломать. А с этим у невского клуба иногда возникают проблемы.

Сергей Семак сделал сразу несколько изменений по сравнению с матчем с «Локо». Ключевое из них — появление Александра Соболева с первых минут. Нападающий после перехода из «Спартака» еще ни разу не отличился за сине-бело-голубых в РПЛ, поэтому мотивации у него хоть отбавляй. К тому же он полезен при верховых единоборствах. В запасе остался и Клаудиньо, вместо которого вышел Педро.

А Хасанби Биджиеву пришлось перекраивать линию защиты и перестраиваться из-за дисквалификации Пальцева, а также состояния здоровья Алибекова, Табидзе и Котина.

Преимущество хозяев и травма Латышонка

С самого начала стала ясна задумка Семака. «Зенит» расставился в атакующие 4-2-4 со сдвоенным центром впереди — Соболев-Лусиано. И чуть не открыл счет в первой же атаке. После навеса с левого фланга Гонду выпрыгнул выше всех и «кивнул головой», но мяч прилетел точно в руки Волку. Казалось, что этот эпизод только раззадорит хозяев и они понесутся вперед с удвоенной силой.

Но этого не произошло, скорости ненадолго снизились, что было на руку махачкалинцам. Команда Биджиева в какой-то момент настолько осмелела, что несколько раз рискованно запрессинговала линию обороны «Зенита». И однажды это могло привести к голу: Нино ошибся в своей штрафной, после чего мяч отлетел сначала к Касинтуре, а потом к Джаваду. Защитникам хозяев удалось несколько раз заблокировать их опасные удары.

А через несколько минут Нино исправился. После подачи углового и касания Эраковича бразилец оказался расторопнее всех у дальней штанги, отправив мяч в сетку.

Гол бразильца подействовал на «Динамо» психологически, и они тут же пропустили второй. На этот раз отличился Лусиано. Кросс Мостового в этом эпизоде получился идеальным по точности.

Окрыленный быстрым успехом «Зенит» полностью зажал гостей на своей половине поля. Махачкалинцы уже совсем забыли про контратаки. Моменты забить были у Мостового, Педро и Вендела. Игра у команды Семака шла, а Биджиев в это время разводил руками на бровке.

Однако повод понервничать у Сергея Богдановича все равно появился: в абсолютно безобидной ситуации травму получил Латышонок. Вратарь почувствовал болевое ощущение после выноса мяча. Вместо него на поле появился Адамов, и ему сразу же пришлось совершить пару сейвов.

Повреждение Нино и гол Кагермазова

Не сказать, что гости в первом тайме выглядели совсем безнадежно. Скорее, сказывался класс сине-бело-голубых. И как исправить положение было не понятно. Тем более что махачкалинцы испытывали проблемы с составом.

В итоге Биджиев после перерыва не сделал ни одной замены, в то время как Семак — сразу две. Вместо аргентинца Лусиано появился Кассьерра, а Караваев сменил Педро, что означало автоматический перевод Мантуана на правое крыло атаки.

А уже через несколько минут тренеру «Зенита» пришлось вносить еще одно изменение. На этот раз вынужденно — травму получил Нино. Сразу после ухода бразильца невская команда пропустила. Махачкалинцы разыграли штрафной, мяч отлетел к свободному Кагермазову, который в одно касание воспользовался шансом. Взятие ворот зафиксировали не сразу — после проверки ВАР на положение вне игры.

Гол «Динамо» чуть взбодрил игру, но «Зенит» больше не позволил гостям ничего создать у своей штрафной. Точное попадание Кагермазова долгое время оставалось единственным ударом в створ ворот Адамова во второй 45-минутке.

Петербуржцы были ближе к третьему мячу. Соболев регулярно оказывался в опасных зонах, но так и не смог впервые отличиться. Безголевая серия нападающего в РПЛ продолжается.

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1 и сравнялись по очкам с «Краснодаром». Теперь коллектив Семака будет следить за результатом матча между «быками» и «Оренбургом».