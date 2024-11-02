«Зенит» с трудом обыграл махачкалинское «Динамо». Соболев снова не смог отличиться в РПЛ
Чемпион России последних шести лет, упустив победу в матче с «Локомотивом» (1:1), позволил «Краснодару» уйти в отрыв. Ситуация в турнирной таблице обострилась, поэтому «Зенит» подходил к субботней игре сверхмотивированным. Еще одну потерю очков на домашнем стадионе петербургские болельщики восприняли бы болезненно.
Встреча с махачкалинским «Динамо» перед стартовым свистком выглядела как противостояние очевидного фаворита против очевидного аутсайдера. Но не все было так просто, как казалось на первый взгляд: коллектив из Дагестана лучше всех в лиге играет в защите и пропустил всего шесть голов за 13 туров. Такую эшелонированную оборону еще нужно взломать. А с этим у невского клуба иногда возникают проблемы.
Сергей Семак сделал сразу несколько изменений по сравнению с матчем с «Локо». Ключевое из них — появление Александра Соболева с первых минут. Нападающий после перехода из «Спартака» еще ни разу не отличился за сине-бело-голубых в РПЛ, поэтому мотивации у него хоть отбавляй. К тому же он полезен при верховых единоборствах. В запасе остался и Клаудиньо, вместо которого вышел Педро.
А Хасанби Биджиеву пришлось перекраивать линию защиты и перестраиваться из-за дисквалификации Пальцева, а также состояния здоровья Алибекова, Табидзе и Котина.
Преимущество хозяев и травма Латышонка
С самого начала стала ясна задумка Семака. «Зенит» расставился в атакующие 4-2-4 со сдвоенным центром впереди — Соболев-Лусиано. И чуть не открыл счет в первой же атаке. После навеса с левого фланга Гонду выпрыгнул выше всех и «кивнул головой», но мяч прилетел точно в руки Волку. Казалось, что этот эпизод только раззадорит хозяев и они понесутся вперед с удвоенной силой.
Но этого не произошло, скорости ненадолго снизились, что было на руку махачкалинцам. Команда Биджиева в какой-то момент настолько осмелела, что несколько раз рискованно запрессинговала линию обороны «Зенита». И однажды это могло привести к голу: Нино ошибся в своей штрафной, после чего мяч отлетел сначала к Касинтуре, а потом к Джаваду. Защитникам хозяев удалось несколько раз заблокировать их опасные удары.
А через несколько минут Нино исправился. После подачи углового и касания Эраковича бразилец оказался расторопнее всех у дальней штанги, отправив мяч в сетку.
Гол бразильца подействовал на «Динамо» психологически, и они тут же пропустили второй. На этот раз отличился Лусиано. Кросс Мостового в этом эпизоде получился идеальным по точности.
Окрыленный быстрым успехом «Зенит» полностью зажал гостей на своей половине поля. Махачкалинцы уже совсем забыли про контратаки. Моменты забить были у Мостового, Педро и Вендела. Игра у команды Семака шла, а Биджиев в это время разводил руками на бровке.
Однако повод понервничать у Сергея Богдановича все равно появился: в абсолютно безобидной ситуации травму получил Латышонок. Вратарь почувствовал болевое ощущение после выноса мяча. Вместо него на поле появился Адамов, и ему сразу же пришлось совершить пару сейвов.
Повреждение Нино и гол Кагермазова
Не сказать, что гости в первом тайме выглядели совсем безнадежно. Скорее, сказывался класс сине-бело-голубых. И как исправить положение было не понятно. Тем более что махачкалинцы испытывали проблемы с составом.
В итоге Биджиев после перерыва не сделал ни одной замены, в то время как Семак — сразу две. Вместо аргентинца Лусиано появился Кассьерра, а Караваев сменил Педро, что означало автоматический перевод Мантуана на правое крыло атаки.
А уже через несколько минут тренеру «Зенита» пришлось вносить еще одно изменение. На этот раз вынужденно — травму получил Нино. Сразу после ухода бразильца невская команда пропустила. Махачкалинцы разыграли штрафной, мяч отлетел к свободному Кагермазову, который в одно касание воспользовался шансом. Взятие ворот зафиксировали не сразу — после проверки ВАР на положение вне игры.
Гол «Динамо» чуть взбодрил игру, но «Зенит» больше не позволил гостям ничего создать у своей штрафной. Точное попадание Кагермазова долгое время оставалось единственным ударом в створ ворот Адамова во второй 45-минутке.
Петербуржцы были ближе к третьему мячу. Соболев регулярно оказывался в опасных зонах, но так и не смог впервые отличиться. Безголевая серия нападающего в РПЛ продолжается.
Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1 и сравнялись по очкам с «Краснодаром». Теперь коллектив Семака будет следить за результатом матча между «быками» и «Оренбургом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2