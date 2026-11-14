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ТАСС: Умар Нурмагомедов оказался среди задержанных после драки с участием брата Усмана и Двалишвили в Абу-Даби

ТАСС: Умар Нурмагомедов оказался среди задержанных после драки с участием брата Усмана и Двалишвили в Абу-Даби

Руслан Минаев
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов находится среди задержанных в Абу-Даби после массовой драки с участием его брата Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона организации Мераба Двалишвили.

«В числе задержанных также находится Умар Нурмагомедов», — цитирует ТАСС источник.

Усман Нурмагомедов. Усмана Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам тюрьмы за драку с Мерабом. После выхода его депортируют из ОАЭ

Конфликт произошел 11 ноября в одном из отелей Абу-Даби. Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении. После инцидента полиция задержала десять человек.

СМИ сообщали, что восемь получили по шесть месяцев заключения и крупные штрафы, двое задержанных были освобождены.

В январе 2025 года Умар Нурмагомедов уступил Двалишвили единогласным решением судей в поединке за титул UFC в легчайшем весе. Позднее грузинский боец дважды проиграл россиянину Петру Яну, который сейчас владеет чемпионским поясом.

Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
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