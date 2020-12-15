Появилось фото ножевого ранения, которое предположительно нанес Промес

В сети появилась фотография ранения, которое якобы совершил нападающий «Аякса» Квинси Промес.

Экс-футболист «Спартака» обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В воскресенье, 13 декабря, 28-летний голландец был задержан. Ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

Фото раны можно посмотреть здесь.

При этом адвокат Промеса заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было.

Напомним, Промес выступал за московский «Спартак» с 2014-го по 2018 год.