Каким будет «Локо»: сохранили Дзюбу, взяли Самошникова, хотят Зиньковского. Это новый конкурент «Зенита»?
«Локомотив» мощнее всех разогревает новый сезон: команда первой из топ-клубов вышла из отпуска и уже заехала на сборы, прилично обновилась за июнь и, кажется, готовит новые трансферные бомбы.
Активность «Локо» на рынке не то чтобы удивляет: клуб увеличил трансферный бюджет еще при Ральфе Рангнике и проворачивал огромное число сделок даже после ухода большинства членов его команды. Но ожидания и эффективность все же отличались от того, что происходит сейчас.
Например, прошлым летом немецкие боссы потратили 13,2 миллиона евро на Педриньо, Раконьяца, Кузьмичева, Игнатьева, Фассона, Митая. И публично заявляли о борьбе за чемпионство. Баринов, Цорн, Живоглядов, Изидор — каждый в «Локомотиве» уверял, что гегемонию «Зенита» можно прервать уже сейчас, и даже не предполагал, что что-то может пойти не по плану. В итоге спустя полгода команда с одним из самых дорогих составов в РПЛ увязла в зоне стыков и ушла на зимний перерыв с единственной целью: не вылететь в первую лигу.
Сейчас уже сложно представить, что такие проблемы были совсем недавно — яркая весна затмила кризисную осень, а в обойме, которая начинала самый турбулентный сезон в новейшей эпохе, многих уже не осталось.
Зимой новые менеджеры «Локо» укрепили фундаментальные позиции, подписав игроков в каждую линию (Дзюба, Лантратов, Пиняев, Глушенков, Смольников и Конти). А теперь занялись чисткой ненужных активов и точечным усилением уязвимых позиций.
Команду уже покинули Камано, Игнатьев, Живоглядов и Смольников. Керк и Едвай, как ожидают в Черкизове, снова приостановят контракты, воспользовавшись опцией ФИФА.
Приоритет ожидаемо отдали линии обороны — она еще зимой вызывала больше всего опасений, а к лету окончательно просела: Конти и Кузьмичев, мягко говоря, не впечатляли, Магкеев выбыл минимум на полгода из-за разрыва «крестов», а Смольникова изначально брали ради опыта и подстраховки.
Неудивительно, что клуб продолжает поиск центрального защитника. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локо» нацелен на Дмитрия Чистякова и готов заплатить за игрока 3,5-4 миллиона евро. «Зенит» якобы хочет 5 миллионов — и наверняка задумывается: есть ли смысл усиливать конкурента.
Пока в распоряжении Михаила Галактионова остаются Конти, Погостнов, Фассон и Кузьмичев. А еще универсал Митай, который весной вынужденно выходил на четырех позициях, включая центр обороны. Но очевидно, что качественный игрок на эту позицию — главная цель железнодорожников на лето.
Прямо сейчас у «Локомотива» минимум два важных усиления — и оба выглядят топ-решениями. Илью Самошникова отправляли в «Спартак» и «Зенит», а прошлым летом лидер «Рубина» был в шаге от перехода в «Динамо». Но в итоге бесплатно достался «Локомотиву» — и теперь будет конкурировать с Тикнизяном на левом фланге.
Правый фланг тоже продублирован — за место в старте поборются Ненахов, который прибавил при Галактионове, а также Сильянов, прокачавшийся у Карпина и вернувшийся в Черкизово из «Ростова» (плюс не забываем, что выше есть Рыбчинский — у него также завершилась аренда в «Пари НН»).
Одной из главных интриг остается будущее Коваленко — 19-летнего хавбека «Крыльев Советов» ждали в Черкизове, но в последний момент игрока, по неофициальным данным, перехватил «Зенит» и теперь близок к завершению сделки (хотя сам футболист якобы настраивался на трансфер в «Локо» и не хочет в Санкт-Петербург). Информация о том, что железнодорожники после этого переключились на Веру из «Оренбурга», пока не подтверждается. Но очевидно, что в ближайшие недели клуб будет работать и в этом направлении.
А параллельно — держать на контроле трансферную бомбу: изначально в интерес «Локомотива» к спартаковцу Антону Зиньковскому верилось с трудом, но подтверждение информации от Юрия Нагорных увеличивает шансы. Если не на сделку, то хотя бы на начало переговоров.
«На последнем совете директоров мы поручили менеджменту подготовить изменения в стратегию. Скорее всего, поставим задачу привлекать российских игроков двух возрастных категорий — молодых, 17-21 год, и опытных, до 27 лет. Антон попадает в эту категорию. Он входит в возраст футбольной зрелости, обладает уникальными качествами. Игроки такого плана, как Зиньковский, интересны любой прогрессивной команде. И, естественно, «Локомотив» не исключение. Но никакой конкретики нет, никаких переговоров мы не ведем», — сказал «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива».
Год назад железнодорожники тоже взрывали трансферный рынок, но это вообще не улучшало игру (скорее наоборот). Сегодняшняя тенденция — совсем другая: обновленный «Локо» стал лучшей командой РПЛ после рестарта (10 побед, 2 ничьи и 1 поражение), а с учетом последних трансферов и слухов должен как минимум сохранить весенний темп. Как максимум — прибавить.
«Зениту» важно не расслабляться: в новом сезоне скидывать гегемона с трона будут не только ЦСКА со «Спартаком», но и «Локомотив», который, кажется, наконец-то возвращается в элиту.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9