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Сегодня, 09:00

Каким будет «Локо»: сохранили Дзюбу, взяли Самошникова, хотят Зиньковского. Это новый конкурент «Зенита»?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Локомотива»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко — о трансформации команды Галактионова.

«Локомотив» мощнее всех разогревает новый сезон: команда первой из топ-клубов вышла из отпуска и уже заехала на сборы, прилично обновилась за июнь и, кажется, готовит новые трансферные бомбы.

Активность «Локо» на рынке не то чтобы удивляет: клуб увеличил трансферный бюджет еще при Ральфе Рангнике и проворачивал огромное число сделок даже после ухода большинства членов его команды. Но ожидания и эффективность все же отличались от того, что происходит сейчас.

Например, прошлым летом немецкие боссы потратили 13,2 миллиона евро на Педриньо, Раконьяца, Кузьмичева, Игнатьева, Фассона, Митая. И публично заявляли о борьбе за чемпионство. Баринов, Цорн, Живоглядов, Изидор — каждый в «Локомотиве» уверял, что гегемонию «Зенита» можно прервать уже сейчас, и даже не предполагал, что что-то может пойти не по плану. В итоге спустя полгода команда с одним из самых дорогих составов в РПЛ увязла в зоне стыков и ушла на зимний перерыв с единственной целью: не вылететь в первую лигу.

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Сейчас уже сложно представить, что такие проблемы были совсем недавно — яркая весна затмила кризисную осень, а в обойме, которая начинала самый турбулентный сезон в новейшей эпохе, многих уже не осталось.

Зимой новые менеджеры «Локо» укрепили фундаментальные позиции, подписав игроков в каждую линию (Дзюба, Лантратов, Пиняев, Глушенков, Смольников и Конти). А теперь занялись чисткой ненужных активов и точечным усилением уязвимых позиций.

Команду уже покинули Камано, Игнатьев, Живоглядов и Смольников. Керк и Едвай, как ожидают в Черкизове, снова приостановят контракты, воспользовавшись опцией ФИФА.

Приоритет ожидаемо отдали линии обороны — она еще зимой вызывала больше всего опасений, а к лету окончательно просела: Конти и Кузьмичев, мягко говоря, не впечатляли, Магкеев выбыл минимум на полгода из-за разрыва «крестов», а Смольникова изначально брали ради опыта и подстраховки.

Футболисты «Локомотива»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Неудивительно, что клуб продолжает поиск центрального защитника. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локо» нацелен на Дмитрия Чистякова и готов заплатить за игрока 3,5-4 миллиона евро. «Зенит» якобы хочет 5 миллионов — и наверняка задумывается: есть ли смысл усиливать конкурента.

Пока в распоряжении Михаила Галактионова остаются Конти, Погостнов, Фассон и Кузьмичев. А еще универсал Митай, который весной вынужденно выходил на четырех позициях, включая центр обороны. Но очевидно, что качественный игрок на эту позицию — главная цель железнодорожников на лето.

Прямо сейчас у «Локомотива» минимум два важных усиления — и оба выглядят топ-решениями. Илью Самошникова отправляли в «Спартак» и «Зенит», а прошлым летом лидер «Рубина» был в шаге от перехода в «Динамо». Но в итоге бесплатно достался «Локомотиву» — и теперь будет конкурировать с Тикнизяном на левом фланге.

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Правый фланг тоже продублирован — за место в старте поборются Ненахов, который прибавил при Галактионове, а также Сильянов, прокачавшийся у Карпина и вернувшийся в Черкизово из «Ростова» (плюс не забываем, что выше есть Рыбчинский — у него также завершилась аренда в «Пари НН»).

Одной из главных интриг остается будущее Коваленко — 19-летнего хавбека «Крыльев Советов» ждали в Черкизове, но в последний момент игрока, по неофициальным данным, перехватил «Зенит» и теперь близок к завершению сделки (хотя сам футболист якобы настраивался на трансфер в «Локо» и не хочет в Санкт-Петербург). Информация о том, что железнодорожники после этого переключились на Веру из «Оренбурга», пока не подтверждается. Но очевидно, что в ближайшие недели клуб будет работать и в этом направлении.

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А параллельно — держать на контроле трансферную бомбу: изначально в интерес «Локомотива» к спартаковцу Антону Зиньковскому верилось с трудом, но подтверждение информации от Юрия Нагорных увеличивает шансы. Если не на сделку, то хотя бы на начало переговоров.

«На последнем совете директоров мы поручили менеджменту подготовить изменения в стратегию. Скорее всего, поставим задачу привлекать российских игроков двух возрастных категорий — молодых, 17-21 год, и опытных, до 27 лет. Антон попадает в эту категорию. Он входит в возраст футбольной зрелости, обладает уникальными качествами. Игроки такого плана, как Зиньковский, интересны любой прогрессивной команде. И, естественно, «Локомотив» не исключение. Но никакой конкретики нет, никаких переговоров мы не ведем», — сказал «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива».

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Год назад железнодорожники тоже взрывали трансферный рынок, но это вообще не улучшало игру (скорее наоборот). Сегодняшняя тенденция — совсем другая: обновленный «Локо» стал лучшей командой РПЛ после рестарта (10 побед, 2 ничьи и 1 поражение), а с учетом последних трансферов и слухов должен как минимум сохранить весенний темп. Как максимум — прибавить.

«Зениту» важно не расслабляться: в новом сезоне скидывать гегемона с трона будут не только ЦСКА со «Спартаком», но и «Локомотив», который, кажется, наконец-то возвращается в элиту.

Артем Дзюба
Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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