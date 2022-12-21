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Забил золотой гол Бразилии, играл в Казахстане, с детства за «Црвену Звезду». Кто такой Неманья Максимович, которым интересуется «Спартак»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Неманья Максимович.
Фото Getty Images
Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

Без шанса в любимом клубе

Когда-то в «Спартаке» недолго играл защитник Никола Максимович. Теперь красно-белым приписывают интерес к его соотечественнику и однофамильцу — полузащитнику Неманье Максимовичу. Как утверждает испанское издание Marca, московский клуб готов предложить за трансфер 27-летнего футболиста три миллиона евро. Пока данная сумма не устраивает «Хетафе», но продажа вызвала интерес со стороны «Валенсии», которая должна получить 30 процентов от выручки за продажу серба. Кстати, в свое время «летучие мыши» приобрели Максимовича за три миллиона, после чего продали в «Хетафе» уже за пять.

Если же смотреть на всю карьеру потенциального спартаковца, то ее не назовешь банальной, скорее необычной. А первый крутой поворот случился в «Црвене Звезде», где 15-летнего Максимовича переквалифицировали из нападающего в центрального полузащитника, но так и не дали шанса проявить себя в главной команде. Недолгий период в «Вероне» ограничился командой U-19, и, посчитав, что игровая практика важнее, Неманья сначала перешел в словенский «Домжале», а потом оказался в Казахстане.

Причем в «Астану» новичок приехал, сенсационно выиграв в 2013 году юношеский чемпионат Европы. В том составе сербов играли сразу несколько футболистов, попавших в заявку Сербии на ЧМ-2022, — Сергей Милинкович-Савич, Велийкович, Райкович, Митрович. В полуфинале в серии пенальти «Белые орлы» превзошли португальцев с Жоау Канселу и Бернарду Силвой, а в решающем матче победили Францию, цвета которой защищали Рабьо, Марсьяль и ныне игрок сборной Испании Ляпорт.

«У нас был хороший тренер. Мы играли без давления из-за результата, потому что никто не ждал, что мы сможем выиграть чемпионат Европы. В каждой игре мы отдавались до конца и за счет желания и слаженного коллектива смогли выиграть турнир», — вспоминал Максимович тот турнир в интервью sports.kz.

Неманья Максимович. Фото Global Look Press
Неманья Максимович.
Фото Global Look Press

Казахстанский трамплин

В Казахстане Максимовича называли везунчиком. В дебютном сезоне серба «Астана» добилась громкого успеха, впервые в своей истории пробившись в групповой турнир Лиги чемпионов. А Максимович, сравняв счет в концовке выездного матча против кипрского АПОЭЛ, открыл казахстанцам дверь в главный еврокубок. И там «Астана» не стала мальчиком для битья, добившись дома ничьих с «Галатасараем», «Бенфикой» и «Атлетико»!

«Лично для меня «Астана» была большим плацдармом. За два с половиной года, что я здесь, мы выиграли два титула, сыграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для моей дальнейшей карьеры большой опыт, который я получил здесь, имеет большое значение», — рассказывал Максимович в интервью Hotsport.

А летом 2015-го он, похоже, поймал кураж, ведь за месяц до начала лигочемпионской квалификации Сербия выиграла юниорский чемпионат мира, а Неманья на 118-й минуте забил золотой гол в ворота Бразилии. За южноамериканцев тогда играли Габриэл Жезус и зенитовец Малком. За сербов — нынешние футболисты ЦСКА Зделар и Гайич.

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«Просто в тот момент все сошлось. Я забыл о важности матча и против кого мы играли, мне было важно только забить гол. Я успокоился, а остальное всем известно», — вспоминал ярчайший эпизод своей карьеры Максимович.

И, в принципе, было ясно, что надолго в Казахстане такой игрок не задержится. Он это и сам понимал, но трезво оценивал свои возможности. Уже не шутил про мечты о «Ювентусе», где было бы круто оказаться из-за сравнений с Пирло, и посмеивался над одноклубником Деспотовичем, который предрекал Неманье переход в «Баварию». «Важно не сидеть на скамейке запасных. Для меня ничего не значит переход в какую-нибудь первоклассную команду, где не дадут играть. Удовлетворюсь средним европейским клубом, в котором получу хорошее игровое время», — рассуждал Максимович в беседе с Alo.rs, когда Славолюб Муслин впервые вызвал его в сборную.

Неманья Максимович. Фото Global Look Press
Неманья Максимович.
Фото Global Look Press

Системообразующий игрок

Переход в «Валенсию» вряд ли оправдал ожидания серба, причем все сразу пошло не так. Ему пришлось тренироваться индивидуально из-за проблем с визой в США, куда «летучие мыши» отправились на предсезонный сбор. В итоге Максимович провел в ла лиге только 15 матчей и всего шесть раз вышел в стартовом составе. В том числе поэтому он не попал в заявку на ЧМ-2018 и уже через год оказался в «Хетафе».

Данный переход можно назвать знаковым для Максимовича, так как в схемах Хосе Бордаласа он стал системообразующим игроком. Серб работал в диапазоне от штрафной до штрафной, по ситуации либо помогая обороне, опускаясь за первую линию прессинга, либо проявляя себя в атаке, что ему всегда нравилось. Эксперты отмечали, как мастерски Максимович регулировал темп игры, здорово страховал партнеров, тонко чувствовал позицию и был хорош в прессинге. Один из коньков Неманьи — выдавить оппонента в нужную зону, заставить его ошибиться и разогнать встречную атаку.

За четыре сезона в «Хетафе» Максимович стабильно проводил в ла лиге более тридцати матчей и регулярно выходил на поле с первых минут. Укрепились и его позиции в сборной, хотя там он обычно располагается глубже, чем в клубе. На чемпионате мира в Катаре хавбек был в старте против Камеруна, а с бразильцами и швейцарцами выходил на замену.

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Тоже опыт, хотя и негативный. Но положительных моментов тоже хватает. Его «Хетафе» обыгрывал «Реал» и «Барселону», а также прорвался в Лигу Европы, где с Максимовичем в старте разгромил «Краснодар» (3:0). Он был на поле в игре, когда Сербия за тайм разнесла оборону сборной России (5:0). Кроме того, Неманью всегда считали лидером и очень ответственным человеком. В начале карьеры он даже не заводил профили в соцсетях, концентрируясь на футболе.

«Для меня командные результаты превалируют над индивидуальными. Так было всегда и так будет до конца моей карьеры, — размышлял он в интервью «Спортски журнал». — Я не счастлив, если получаю похвалу и хорошие оценки, но команда играет не на том уровне, которого ждут от нас наши самые преданные болельщики».

Такое отношение к профессии импонирует, а так как Максимович еще и классный игрок, в «Спартаке» он лишним не будет. Тем более, как давний поклонник «Црвены Звезды», он рожден в красно-белых цветах.

Неманья Максимович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
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